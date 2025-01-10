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Avustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi
Avustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da bire restoranı yakmaya çalışan kundakçılar polis tarafından aranırken bir kundakçı, olay sırasında pantolonunu ateşe verdi. İş yerinin güvenlik... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:39+0300
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Avustralya'nın Melbourne kentinde 25 Aralık'ta meydana gelen olayda polis, Doncaster East banliyösündeki bir restoran zincirini kundaklayan 3 şüpheliyi arıyor. Henüz yakalanamayan kundakçılar için halkın bilgisine başvuran polis, dün olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda itfaiye ekipleri restorandaki yangını söndürürken kundakçılardan biri pantolonunu tutuşturdu. Olay yerinden kaçarken pantolonunu çıkaran kundakçının diğer şüpheliyle birlikte bir araca bindiğini belirten polis, "Sıvıyı tutuşturduktan sonra, suçlulardan biri pantolonunu da yakmayı başardı ve kaçarken yanan giysilerini çıkardı. Üçüncü bir suçlu tarafından kullanıldığı düşünülen araç, en son Doncaster Road'da doğuya doğru giderken görüldü" dedi.
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avustralya, melbourne, victoria, kundak, kundaklama, kundakçılık

Avustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi

10:39 10.01.2025 (güncellendi: 11:05 10.01.2025)
© Fotoğraf : Victoria Polisi sosyal medya hesabıAvustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi
Avustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : Victoria Polisi sosyal medya hesabı
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Avustralya'da bire restoranı yakmaya çalışan kundakçılar polis tarafından aranırken bir kundakçı, olay sırasında pantolonunu ateşe verdi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşan polis, şüphelileri yakalamak için halkın bilgisine başvurdu.
Avustralya'nın Melbourne kentinde 25 Aralık'ta meydana gelen olayda polis, Doncaster East banliyösündeki bir restoran zincirini kundaklayan 3 şüpheliyi arıyor. Henüz yakalanamayan kundakçılar için halkın bilgisine başvuran polis, dün olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda itfaiye ekipleri restorandaki yangını söndürürken kundakçılardan biri pantolonunu tutuşturdu. Olay yerinden kaçarken pantolonunu çıkaran kundakçının diğer şüpheliyle birlikte bir araca bindiğini belirten polis, "Sıvıyı tutuşturduktan sonra, suçlulardan biri pantolonunu da yakmayı başardı ve kaçarken yanan giysilerini çıkardı. Üçüncü bir suçlu tarafından kullanıldığı düşünülen araç, en son Doncaster Road'da doğuya doğru giderken görüldü" dedi.
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