https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/avustralyada-is-yerini-yakmaya-calisan-kundakci-pantolonunu-atese-verdi--1092527531.html

Avustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi

Avustralya'da iş yerini yakmaya çalışan kundakçı, pantolonunu ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Avustralya'da bire restoranı yakmaya çalışan kundakçılar polis tarafından aranırken bir kundakçı, olay sırasında pantolonunu ateşe verdi. İş yerinin güvenlik... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T10:39+0300

2025-01-10T10:39+0300

2025-01-10T11:05+0300

dünya

avustralya

melbourne

victoria

kundak

kundaklama

kundakçılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092527577_0:183:720:588_1920x0_80_0_0_ae4e174f665247f8aaa00a6dd8a37a13.png

Avustralya'nın Melbourne kentinde 25 Aralık'ta meydana gelen olayda polis, Doncaster East banliyösündeki bir restoran zincirini kundaklayan 3 şüpheliyi arıyor. Henüz yakalanamayan kundakçılar için halkın bilgisine başvuran polis, dün olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda itfaiye ekipleri restorandaki yangını söndürürken kundakçılardan biri pantolonunu tutuşturdu. Olay yerinden kaçarken pantolonunu çıkaran kundakçının diğer şüpheliyle birlikte bir araca bindiğini belirten polis, "Sıvıyı tutuşturduktan sonra, suçlulardan biri pantolonunu da yakmayı başardı ve kaçarken yanan giysilerini çıkardı. Üçüncü bir suçlu tarafından kullanıldığı düşünülen araç, en son Doncaster Road'da doğuya doğru giderken görüldü" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kaliforniyadaki-yanginlarin-ekonomiye-muhtemel-zarari-150-milyar-dolari-bulabilir-1092526569.html

avustralya

melbourne

victoria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, melbourne, victoria, kundak, kundaklama, kundakçılık