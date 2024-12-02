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ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz yarıyılı ara sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşti... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (ATA AÖF) güz yarıyılı ara (vize) sınavları, 30 Kasım ve 01 Aralık 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Üç oturumda yapılan sınavlara yoğun katılım sağlandı. Sınav sürecinin ardından, gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.Sonuçlar İki Hafta İçinde AçıklanacakATA AÖF ara sınav sonuçlarının, sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle giriş yaparak https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden erişim sağlayabilecek.Vize Sınavlarının Not Katkısı Nasıl Olacak?Güz yarıyılı sınavlarında, çoğu ders için ara sınav notlarının ders başarı puanına katkısı yüzde 30 olarak belirlendi. Ancak, Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme gibi uygulamalı dersler bu kapsam dışında bırakıldı.Sonuçların İlan Edileceği Adres ve Şifre BilgisiSınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve öğrenci sistemine giriş şifreleriyle sonuçlarını kontrol edebilecek. Sonuçlar resmi olarak yalnızca ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek.
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ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

09:55 02.12.2024
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AA
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz yarıyılı ara sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşti. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (ATA AÖF) güz yarıyılı ara (vize) sınavları, 30 Kasım ve 01 Aralık 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Üç oturumda yapılan sınavlara yoğun katılım sağlandı. Sınav sürecinin ardından, gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.

Sonuçlar İki Hafta İçinde Açıklanacak

ATA AÖF ara sınav sonuçlarının, sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle giriş yaparak https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden erişim sağlayabilecek.

Vize Sınavlarının Not Katkısı Nasıl Olacak?

Güz yarıyılı sınavlarında, çoğu ders için ara sınav notlarının ders başarı puanına katkısı yüzde 30 olarak belirlendi. Ancak, Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme gibi uygulamalı dersler bu kapsam dışında bırakıldı.

Sonuçların İlan Edileceği Adres ve Şifre Bilgisi

Sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve öğrenci sistemine giriş şifreleriyle sonuçlarını kontrol edebilecek. Sonuçlar resmi olarak yalnızca ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek.
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