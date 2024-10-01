Rus mahkemesinden karar: 'Naziler, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet halklarına soykırım yaptı'
© AP Photo / France Presse VoirHitler
© AP Photo / France Presse Voir
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Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet topraklarında sivillere karşı gerçekleştirdiği eylemler, Rus mahkemesi tarafından savaş suçu ve soykırım olarak tanındı.
Rusya Başsavcılığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Yüksek Mahkemesi'nin, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda (Büyük Anavatan Savaşı) DHC topraklarında işlediği suçların SSCB halklarına yönelik soykırım olduğuna hükmettiğini belirtti.
Rusya Başsavcılığı'nın açıklamasına göre bir bölge savcısı, 1941-1945 yıllarındaki 2. Dünya Savaşı'nda Stalin Bölgesi (bugünkü DHC) topraklarında faşist Alman işgalciler tarafından işlenen ve yeni tespit edilen suçların savaş suçu, insanlık suçu ve Sovyet halklarına soykırım kabul edilmesi için DHC Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Savcının talebinin Rusya Başsavcısı İgor Krasnov'un talimatıyla hazırlanarak sunulduğunu belirten başsavcılık, mahkemenin talebi görüşerek kabul ettiğini bildirdi.
Başsavcılık, mahkemeye sunulan delillerin ateş etme, asma ve kömür madenlerine atma da dahil olmak üzere sivillere ve savaş esirlerine işkence, zulüm ve toplu infaz uygulandığını doğruladığının altını çizdi.
Delillere göre öldürülen sivillerin sayısı 174 bin kişiyi aştı. 149 binden fazla savaş esiri işkenceye, zulme ve infaza maruz kaldı. En az 252 bin kişi başka ülkelere zorunlu işlere gönderildi.
Rusya Başsavcılığı'nın açıklamasına göre bir bölge savcısı, 1941-1945 yıllarındaki 2. Dünya Savaşı'nda Stalin Bölgesi (bugünkü DHC) topraklarında faşist Alman işgalciler tarafından işlenen ve yeni tespit edilen suçların savaş suçu, insanlık suçu ve Sovyet halklarına soykırım kabul edilmesi için DHC Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Savcının talebinin Rusya Başsavcısı İgor Krasnov'un talimatıyla hazırlanarak sunulduğunu belirten başsavcılık, mahkemenin talebi görüşerek kabul ettiğini bildirdi.
Başsavcılık, mahkemeye sunulan delillerin ateş etme, asma ve kömür madenlerine atma da dahil olmak üzere sivillere ve savaş esirlerine işkence, zulüm ve toplu infaz uygulandığını doğruladığının altını çizdi.
Delillere göre öldürülen sivillerin sayısı 174 bin kişiyi aştı. 149 binden fazla savaş esiri işkenceye, zulme ve infaza maruz kaldı. En az 252 bin kişi başka ülkelere zorunlu işlere gönderildi.