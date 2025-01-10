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Adana'da zemzem suyu skandalı: 15 bin litre şişe 'çeşme suyu' çıktı
Adana'da zemzem suyu skandalı: 15 bin litre şişe 'çeşme suyu' çıktı
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte zemzem suyu üreten bir depoya düzenlenen operasyonda, 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ele geçirildi. Seyhan... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.Adana'nın merkez ilçelerinden Seyhan’da, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından bir depoya ortak operasyon düzenlendi. Depoya düzenlenen baskında 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yetkililer, plastik variller ve üretimde kullanılan makinelerin bulunduğunu tespit ederek imha işlemi yaptıklarını belirtti. Yapılan incelemelerde şişelerdeki maddenin çeşme suyu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Sahte zem zem suyu nasıl anlaşılır?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-sut-markasina-toplatma-karari-sahte-sut-nasil-anlasilir-iste-hileli-sutu-anlamanin-yollari-1092501999.html
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sahte zem zem suyu nasıl anlaşılır, sahte zem zem, adana zem zem, zem zem suyu fiyatı

Adana'da zemzem suyu skandalı: 15 bin litre şişe 'çeşme suyu' çıktı

00:56 10.01.2025
© AA / Seyhan BelediyesiZem Zem Suyu
Zem Zem Suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Seyhan Belediyesi
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte zemzem suyu üreten bir depoya düzenlenen operasyonda, 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ele geçirildi. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda şişelerde çeşme suyu olduğu fark edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Adana'nın merkez ilçelerinden Seyhan’da, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından bir depoya ortak operasyon düzenlendi. Depoya düzenlenen baskında 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Yetkililer, plastik variller ve üretimde kullanılan makinelerin bulunduğunu tespit ederek imha işlemi yaptıklarını belirtti. Yapılan incelemelerde şişelerdeki maddenin çeşme suyu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahte zem zem suyu nasıl anlaşılır?

Etiket ve Paketleme: Gerçek zemzem suyu genellikle özel etikete sahip olarak üretilir ve güvenilir kaynaklardan temin edilir. Sahte zemzem sularında etiket üzerinde hatalar veya eksik bilgiler olabileceği ifade edildi.
Fiyat: Gerçek zemzem suyu yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilir ve doğal kaynaklardan gelir, bu yüzden fiyatı sahte ürünlere göre genellikle daha yüksek olur.
Görünüm ve Koku: Gerçek zemzem suyu, doğal kaynaklardan geldiği için berrak, hafif tatlı bir koku bırakır. Sahte zemzem suları, kimyasal veya tatlandırıcı eklenmiş olabilir, bu da koku ve tat farklılıklarına yol açar.
Kaynak Belirtilmesi: Gerçek zemzem suyu üreticileri, suyun kaynağını ve güvenilirliği konusunda açıklamalar yapar. Sahte ürünlerde bu tür bilgiler eksik olabilir.
Kimyasal Analiz: Eğer şüpheleniliyorsa, sahte zemzem suyu ürünleri kimyasal analizlere tabi tutulabilir. Gerçek zemzem suyunun, mineral ve bileşenler açısından belirli standartlara sahip olduğu açıklandı.
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