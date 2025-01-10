https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/adanada-zemzem-suyu-skandali-15-bin-litre-sise-cesme-suyu-cikti-1092518507.html

Adana'da zemzem suyu skandalı: 15 bin litre şişe 'çeşme suyu' çıktı

Adana'da zemzem suyu skandalı: 15 bin litre şişe 'çeşme suyu' çıktı

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte zemzem suyu üreten bir depoya düzenlenen operasyonda, 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ele geçirildi. Seyhan... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T00:56+0300

2025-01-10T00:56+0300

2025-01-10T00:56+0300

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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.Adana'nın merkez ilçelerinden Seyhan’da, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından bir depoya ortak operasyon düzenlendi. Depoya düzenlenen baskında 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yetkililer, plastik variller ve üretimde kullanılan makinelerin bulunduğunu tespit ederek imha işlemi yaptıklarını belirtti. Yapılan incelemelerde şişelerdeki maddenin çeşme suyu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Sahte zem zem suyu nasıl anlaşılır?

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