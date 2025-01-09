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Ünlü süt markasına toplatma kararı: Sahte süt nasıl anlaşılır? İşte hileli sütü anlamanın yolları
Ünlü süt markasına toplatma kararı: Sahte süt nasıl anlaşılır? İşte hileli sütü anlamanın yolları
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde süt yerine su tespit edilmesi üzerine harekete geçti. 176.L parti numaralı ürünler için toplatma kararı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:12+0300
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birşah süt
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Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, Birşah markalı sütlerde süt yerine su dolumu yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucunda 176.L parti numaralı ürünlerin toplatılması kararı alındı. Bakanlık, söz konusu sütlerin market raflarından hızla kaldırılmasını talep etti. Bu olay, tüketicilerde sahte gıda ürünlerine karşı endişeleri artırdı.Konuya ilişkin Danone, olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UHT süt üretiminde başlangıç aşamasında içilebilir su kullanılmaktadır. Ancak 176.L parti numaralı ürünün ilk 100 litrelik kısmında, teknik bir hata nedeniyle sehven su dolumu yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, sahte süt tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.Sahte sütü nasıl anlarsınız?Birşah olayının ardından tüketiciler, sahte sütü nasıl ayırt edebileceklerini merak etmeye başladı. İşte uzmanların bu konuda verdiği kritik ipuçları:1. Renk ve yoğunluğa dikkat edinGerçek süt, mat beyaz bir renkte ve yoğun bir kıvama sahiptir. Eğer süt aşırı parlak beyaz görünüyor veya çok sıvı bir yapıya sahipse, bu süt su katılmış olabilir.2. Kaymak oluşumunu kontrol edinDoğal ve saf sütler, kaynatıldığında üst kısmında kaymak tutar. Su karıştırılmış sütlerde ise kaymak oluşumu ya hiç gözlemlenmez ya da çok az olur.3. Tat ve koku önemliDoğal süt hafif tatlı bir tada sahiptir ve taze bir koku yayar. Eğer sütte metalik bir tat alıyor veya kimyasal bir koku hissediyorsanız, bu süt hileli olabilir.Tüketicilere uyarıMarkası belirsiz, son kullanma tarihi silik veya ambalajı hasarlı ürünlerden uzak durulması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, güvenilir markalardan alışveriş yapmanın ve etiketi dikkatlice okumanın önemini vurguluyor.
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birşah süt su çıktı, birşah süt toplatma kararı, tarım ve orman bakanlığı süt denetimi, sahte süt nasıl anlaşılır, sahte süt belirtileri, hileli süt nasıl anlaşılır, 176.l parti numaralı süt, birşah süt, süt yerine su tespit edildi, gerçek süt nasıl ayırt edilir, doğal süt kontrolü, kaymak tutmayan süt, süt alırken nelere dikkat edilmeli, hileli süt tespiti, hileli süt nasıl anlaşılır, sahte süt nasıl tespit edilir
birşah süt su çıktı, birşah süt toplatma kararı, tarım ve orman bakanlığı süt denetimi, sahte süt nasıl anlaşılır, sahte süt belirtileri, hileli süt nasıl anlaşılır, 176.l parti numaralı süt, birşah süt, süt yerine su tespit edildi, gerçek süt nasıl ayırt edilir, doğal süt kontrolü, kaymak tutmayan süt, süt alırken nelere dikkat edilmeli, hileli süt tespiti, hileli süt nasıl anlaşılır, sahte süt nasıl tespit edilir

Ünlü süt markasına toplatma kararı: Sahte süt nasıl anlaşılır? İşte hileli sütü anlamanın yolları

17:12 09.01.2025
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde süt yerine su tespit edilmesi üzerine harekete geçti. 176.L parti numaralı ürünler için toplatma kararı verildi. Sahte süt tartışması yeniden gündeme gelirken, gerçek sütü ayırt etmek için kritik ipuçları bulunuyor. Peki, süt gerçek mi sahte mi nasıl anlaşılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, Birşah markalı sütlerde süt yerine su dolumu yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucunda 176.L parti numaralı ürünlerin toplatılması kararı alındı. Bakanlık, söz konusu sütlerin market raflarından hızla kaldırılmasını talep etti. Bu olay, tüketicilerde sahte gıda ürünlerine karşı endişeleri artırdı.
Konuya ilişkin Danone, olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UHT süt üretiminde başlangıç aşamasında içilebilir su kullanılmaktadır. Ancak 176.L parti numaralı ürünün ilk 100 litrelik kısmında, teknik bir hata nedeniyle sehven su dolumu yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, sahte süt tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.

Sahte sütü nasıl anlarsınız?

Birşah olayının ardından tüketiciler, sahte sütü nasıl ayırt edebileceklerini merak etmeye başladı. İşte uzmanların bu konuda verdiği kritik ipuçları:

1. Renk ve yoğunluğa dikkat edin

Gerçek süt, mat beyaz bir renkte ve yoğun bir kıvama sahiptir. Eğer süt aşırı parlak beyaz görünüyor veya çok sıvı bir yapıya sahipse, bu süt su katılmış olabilir.

2. Kaymak oluşumunu kontrol edin

Doğal ve saf sütler, kaynatıldığında üst kısmında kaymak tutar. Su karıştırılmış sütlerde ise kaymak oluşumu ya hiç gözlemlenmez ya da çok az olur.

3. Tat ve koku önemli

Doğal süt hafif tatlı bir tada sahiptir ve taze bir koku yayar. Eğer sütte metalik bir tat alıyor veya kimyasal bir koku hissediyorsanız, bu süt hileli olabilir.

Tüketicilere uyarı

Markası belirsiz, son kullanma tarihi silik veya ambalajı hasarlı ürünlerden uzak durulması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, güvenilir markalardan alışveriş yapmanın ve etiketi dikkatlice okumanın önemini vurguluyor.
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