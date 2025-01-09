https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-sut-markasina-toplatma-karari-sahte-sut-nasil-anlasilir-iste-hileli-sutu-anlamanin-yollari-1092501999.html

Ünlü süt markasına toplatma kararı: Sahte süt nasıl anlaşılır? İşte hileli sütü anlamanın yolları

Ünlü süt markasına toplatma kararı: Sahte süt nasıl anlaşılır? İşte hileli sütü anlamanın yolları

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde süt yerine su tespit edilmesi üzerine harekete geçti. 176.L parti numaralı ürünler için toplatma kararı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T17:12+0300

2025-01-09T17:12+0300

2025-01-09T17:12+0300

türkiye

süt

danone nutricia

birşah süt

su

sahte süt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, Birşah markalı sütlerde süt yerine su dolumu yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucunda 176.L parti numaralı ürünlerin toplatılması kararı alındı. Bakanlık, söz konusu sütlerin market raflarından hızla kaldırılmasını talep etti. Bu olay, tüketicilerde sahte gıda ürünlerine karşı endişeleri artırdı.Konuya ilişkin Danone, olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UHT süt üretiminde başlangıç aşamasında içilebilir su kullanılmaktadır. Ancak 176.L parti numaralı ürünün ilk 100 litrelik kısmında, teknik bir hata nedeniyle sehven su dolumu yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, sahte süt tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.Sahte sütü nasıl anlarsınız?Birşah olayının ardından tüketiciler, sahte sütü nasıl ayırt edebileceklerini merak etmeye başladı. İşte uzmanların bu konuda verdiği kritik ipuçları:1. Renk ve yoğunluğa dikkat edinGerçek süt, mat beyaz bir renkte ve yoğun bir kıvama sahiptir. Eğer süt aşırı parlak beyaz görünüyor veya çok sıvı bir yapıya sahipse, bu süt su katılmış olabilir.2. Kaymak oluşumunu kontrol edinDoğal ve saf sütler, kaynatıldığında üst kısmında kaymak tutar. Su karıştırılmış sütlerde ise kaymak oluşumu ya hiç gözlemlenmez ya da çok az olur.3. Tat ve koku önemliDoğal süt hafif tatlı bir tada sahiptir ve taze bir koku yayar. Eğer sütte metalik bir tat alıyor veya kimyasal bir koku hissediyorsanız, bu süt hileli olabilir.Tüketicilere uyarıMarkası belirsiz, son kullanma tarihi silik veya ambalajı hasarlı ürünlerden uzak durulması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, güvenilir markalardan alışveriş yapmanın ve etiketi dikkatlice okumanın önemini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-ve-tagsiste-yeni-liste-aciklandi-bu-sefer-kofte-kebap-ve-kiymada-cikti-1092487222.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birşah süt su çıktı, birşah süt toplatma kararı, tarım ve orman bakanlığı süt denetimi, sahte süt nasıl anlaşılır, sahte süt belirtileri, hileli süt nasıl anlaşılır, 176.l parti numaralı süt, birşah süt, süt yerine su tespit edildi, gerçek süt nasıl ayırt edilir, doğal süt kontrolü, kaymak tutmayan süt, süt alırken nelere dikkat edilmeli, hileli süt tespiti, hileli süt nasıl anlaşılır, sahte süt nasıl tespit edilir