https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-temsilciler-meclisi-ucmye-yaptirim-tasarisini-kabul-etti-1092518706.html

ABD Temsilciler Meclisi, 'UCM’ye yaptırım' tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 'UCM’ye yaptırım' tasarısını kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T01:15+0300

2025-01-10T01:15+0300

2025-01-10T01:14+0300

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abd

temsilciler meclisi

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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nato

tayvan

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washington

yasa tasarısı

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ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail yönetimine yönelik eylemleriyle bağlantılı olarak bu kuruma yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı kabul etti.Tasarının kabul edildiğine dair bilgi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından da teyit edildi.Komiteden yapılan açıklamada, “Bugün Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ve Temsilciler Meclisi Üyesi Chip Roy tarafından sunulan ve İsrail'e yönelik haksız kovuşturması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören tasarı etrafında birleşti” denildi.Açıklamada ayrıca, yaptırımlar kapsamında, UCM yetkilileri ve birinci dereceden aile fertlerine ABD'ye giriş vizesi verilmeyeceği, halihazırda ülkede bulunan UCM yetkililerinin mevcut vizelerinin iptal edileceği ve sınır dışı edilme tehlikesiyle ile karşı karşıya kalacakları belirtildi.Kabul edilen tasarıya göre ABD, Amerikan vatandaşlarının yanı sıra, İsrail, Japonya, NATO üyeleri, Washington'un ittifak dışındaki ortakları ve Tayvan da dahil olmak üzere müttefik ülke yetkililerini soruşturan, tutuklayan, gözaltına alan ya da yargılayan herkese karşı yaptırım uygulayabilecek.Yasa tasarısı ayrıca UCM'ye mali, maddi ya da teknik destek sağlayan kişileri de kapsıyor.Uluslararası Ceza Mahkemesi, kasım ayı sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

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abd, temsilciler meclisi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, nato, tayvan, japonya, washington, yasa tasarısı, gazze, yoav gallant, benyamin netanyahu