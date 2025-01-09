https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdden-rus-dogalgazin-transitini-kesen-ukraynaya-destek-politikamizla-uyumlu-1092479739.html
ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’
ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini durdurma kararını desteklediklerini dile getiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:33+0300
2025-01-09T07:33+0300
2025-01-09T08:14+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı John Kirby, düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna’nın Rus doğalgazının transitini durdurma kararını değerlendirdi.Kirby, “Yeni yılın ilk gününde Ukrayna, Avrupa'ya kendi topraklarından geçen tüm gaz sevkiyatını durdurdu. Bu karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı (özel operasyonu) finanse etme kabiliyetini azaltacak ve Moskova'yı yıllık yaklaşık 6.5 milyar dolarlık gaz gelirinden mahrum bırakacak” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın bu kararının, ABD'nin Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik uzun süredir devam eden iki partili politikasıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken yetkili, Rusya’nın doğalgazı “defalarca bir baskı aracı olarak kullandığını” iddia etti.Avrupa’nın, ABD ile yakın işbirliği sayesinde enerji kaynaklarını önemli ölçüde çeşitlendirdiğini savunan Kirby, “Bugün Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 50'si ABD'den geliyor. Bu hacimleri arttırmak için AB ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye ekledi.Beyaz Saray temsilcisi ayrıca ABD ve müttefiklerinin çabaları Avrupa'nın enerji haritasını değiştirerek Rus etkisine karşı ‘savunmasızlığını’ azalttığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kaliforniya-yangininin-maliyeti-57-milyar-dolari-bulabilir-1092476511.html
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abd, beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, avrupa, avrupa birliği, ab, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz
ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’
07:33 09.01.2025 (güncellendi: 08:14 09.01.2025)
Ukrayna'nın Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini durdurma kararını desteklediklerini dile getiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Kirby, bu hamleyi Rusya’nın ekonomik fırsatlarına yönelik ‘büyük darbe’ olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı John Kirby, düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna’nın Rus doğalgazının transitini durdurma kararını değerlendirdi.
Kirby, “Yeni yılın ilk gününde Ukrayna, Avrupa'ya kendi topraklarından geçen tüm gaz sevkiyatını durdurdu. Bu karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı (özel operasyonu) finanse etme kabiliyetini azaltacak ve Moskova'yı yıllık yaklaşık 6.5 milyar dolarlık gaz gelirinden mahrum bırakacak” ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın bu kararının, ABD'nin Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik uzun süredir devam eden iki partili politikasıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken yetkili, Rusya’nın doğalgazı “defalarca bir baskı aracı olarak kullandığını” iddia etti.
Avrupa’nın, ABD ile yakın işbirliği sayesinde enerji kaynaklarını önemli ölçüde çeşitlendirdiğini savunan Kirby, “Bugün Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 50'si ABD'den geliyor. Bu hacimleri arttırmak için AB ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye ekledi.
Beyaz Saray temsilcisi ayrıca ABD ve müttefiklerinin çabaları Avrupa'nın enerji haritasını değiştirerek Rus etkisine karşı ‘savunmasızlığını’ azalttığını savundu.