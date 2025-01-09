ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakan Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomi yönetimi pahalılığın nedenini buldu: Yüksek kiralar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdden-rus-dogalgazin-transitini-kesen-ukraynaya-destek-politikamizla-uyumlu-1092479739.html
ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’
ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini durdurma kararını desteklediklerini dile getiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:33+0300
2025-01-09T08:14+0300
dünya
abd
beyaz saray
john kirby
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
avrupa
avrupa birliği
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/02/1056033401_0:48:921:566_1920x0_80_0_0_bd5c28b3fd2c3b0fed742b0be544ecab.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı John Kirby, düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna’nın Rus doğalgazının transitini durdurma kararını değerlendirdi.Kirby, “Yeni yılın ilk gününde Ukrayna, Avrupa'ya kendi topraklarından geçen tüm gaz sevkiyatını durdurdu. Bu karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı (özel operasyonu) finanse etme kabiliyetini azaltacak ve Moskova'yı yıllık yaklaşık 6.5 milyar dolarlık gaz gelirinden mahrum bırakacak” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın bu kararının, ABD'nin Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik uzun süredir devam eden iki partili politikasıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken yetkili, Rusya’nın doğalgazı “defalarca bir baskı aracı olarak kullandığını” iddia etti.Avrupa’nın, ABD ile yakın işbirliği sayesinde enerji kaynaklarını önemli ölçüde çeşitlendirdiğini savunan Kirby, “Bugün Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 50'si ABD'den geliyor. Bu hacimleri arttırmak için AB ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye ekledi.Beyaz Saray temsilcisi ayrıca ABD ve müttefiklerinin çabaları Avrupa'nın enerji haritasını değiştirerek Rus etkisine karşı ‘savunmasızlığını’ azalttığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kaliforniya-yangininin-maliyeti-57-milyar-dolari-bulabilir-1092476511.html
abd
ukrayna
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/02/1056033401_50:0:869:614_1920x0_80_0_0_029f9e857596c416939c9a40b43fd04b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, avrupa, avrupa birliği, ab, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz
abd, beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, avrupa, avrupa birliği, ab, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz

ABD’den Rus doğalgazın transitini kesen Ukrayna’ya destek: ‘Politikamızla uyumlu’

07:33 09.01.2025 (güncellendi: 08:14 09.01.2025)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby,
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
Abone ol
Ukrayna'nın Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini durdurma kararını desteklediklerini dile getiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Kirby, bu hamleyi Rusya’nın ekonomik fırsatlarına yönelik ‘büyük darbe’ olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı John Kirby, düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna’nın Rus doğalgazının transitini durdurma kararını değerlendirdi.
Kirby, “Yeni yılın ilk gününde Ukrayna, Avrupa'ya kendi topraklarından geçen tüm gaz sevkiyatını durdurdu. Bu karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı (özel operasyonu) finanse etme kabiliyetini azaltacak ve Moskova'yı yıllık yaklaşık 6.5 milyar dolarlık gaz gelirinden mahrum bırakacak” ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın bu kararının, ABD'nin Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik uzun süredir devam eden iki partili politikasıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken yetkili, Rusya’nın doğalgazı “defalarca bir baskı aracı olarak kullandığını” iddia etti.
Avrupa’nın, ABD ile yakın işbirliği sayesinde enerji kaynaklarını önemli ölçüde çeşitlendirdiğini savunan Kirby, “Bugün Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 50'si ABD'den geliyor. Bu hacimleri arttırmak için AB ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye ekledi.
Beyaz Saray temsilcisi ayrıca ABD ve müttefiklerinin çabaları Avrupa'nın enerji haritasını değiştirerek Rus etkisine karşı ‘savunmasızlığını’ azalttığını savundu.
Firefighters battle the Eaton Fire as it engulfs structures Wednesday, Jan. 8, 2025 in Altadena, Calif. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
DÜNYA
Kaliforniya yangınının maliyeti: '57 milyar doları bulabilir'
04:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала