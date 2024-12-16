https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumpla-gorustugunu-belirten-netanyahu-ortadoguyu-degistirecegimizi-soyledim-ve-bunu-yapiyoruz-1091574168.html
Trump'la görüştüğünü belirten Netanyahu: Ortadoğu'yu değiştireceğimizi söyledim ve bunu yapıyoruz
Trump'la görüştüğünü belirten Netanyahu: Ortadoğu'yu değiştireceğimizi söyledim ve bunu yapıyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada "Ortadoğu'yu değiştireceğimizi söyledim ve bunu yapıyoruz. Seçilmiş Başkan Trump ile zaferi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:50+0300
2024-12-16T09:50+0300
2024-12-16T09:53+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
israil
hizbullah
lübnan
gazze
suriye
büyük ortadoğu projesi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün akşam ulusa sesleniş konuşması yaparak gündemi değerlendirdi. Netanyahu, 1 yıl kadar önce Ortadoğu'yu değiştireceklerini söylediklerini ve bunu yaptıklarını vurgulayarak "Ortadoğu'nun yüzünü değiştireceğiz ve gerçekten de bunu yapıyoruz. Suriye aynı Suriye değil. Lübnan aynı Lübnan değil. Gazze aynı Gazze değil. Ve eksenin başı İran aynı İran değil, o da bizim kolumuzun gücünü hissetti" ifadelerini kullandı. 'İsrail'in Suriye politikasını sahadaki gerçekliğe göre belirleyeceğiz'"Bugün bölgedeki tüm ülkelerle ilgili güvenliği sağlamak" için çalıştıklarının altını çizen Netanyahu, "İsrail'in Suriye ile ilgili politikasını sahadaki gerçekliğe göre belirleyeceğiz. Suriye'nin onlarca yıldır İsrail'e karşı aktif bir düşman devlet olduğunu hatırlıyorum. Bize defalarca saldırdı. Başkalarının kendi topraklarından bize saldırmasına izin verdi. İran'ın kendi topraklarından Hizbullah'ı silahlandırmasına izin verdi" dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz ile İsrail ordusu IDF'e "Suriye'den gelebilecek potansiyel tehditleri engellemesi ve terörist unsurların sınırımıza yakın bir yerde kontrolü ele geçirmesini engellemesi talimatını verdim" diyen Netanyahu, "Hizbullah'a ve İran'a açıkça şunu beyan ediyorum: Bize saldırmanızı engellemek için, her alanda ve her zaman gerektiği gibi size karşı harekete geçmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 'Trump'la İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini görüştük'Donald Trump ile planlarını konuştuğunu belirten Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/israilden-suriyedeki-askeri-hedeflere-hava-saldirisi-1091569256.html
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lübnan
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ortadoğu, donald trump, israil, hizbullah, lübnan, gazze, suriye, büyük ortadoğu projesi
ortadoğu, donald trump, israil, hizbullah, lübnan, gazze, suriye, büyük ortadoğu projesi
Trump'la görüştüğünü belirten Netanyahu: Ortadoğu'yu değiştireceğimizi söyledim ve bunu yapıyoruz
09:50 16.12.2024 (güncellendi: 09:53 16.12.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada "Ortadoğu'yu değiştireceğimizi söyledim ve bunu yapıyoruz. Seçilmiş Başkan Trump ile zaferi tamamlamanın gerekliliğini görüştüm" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün akşam ulusa sesleniş konuşması yaparak gündemi değerlendirdi. Netanyahu, 1 yıl kadar önce Ortadoğu'yu değiştireceklerini söylediklerini ve bunu yaptıklarını vurgulayarak "Ortadoğu'nun yüzünü değiştireceğiz ve gerçekten de bunu yapıyoruz. Suriye aynı Suriye değil. Lübnan aynı Lübnan değil. Gazze aynı Gazze değil. Ve eksenin başı İran aynı İran değil, o da bizim kolumuzun gücünü hissetti" ifadelerini kullandı.
'İsrail'in Suriye politikasını sahadaki gerçekliğe göre belirleyeceğiz'
"Bugün bölgedeki tüm ülkelerle ilgili güvenliği sağlamak" için çalıştıklarının altını çizen Netanyahu, "İsrail'in Suriye ile ilgili politikasını sahadaki gerçekliğe göre belirleyeceğiz. Suriye'nin onlarca yıldır İsrail'e karşı aktif bir düşman devlet olduğunu hatırlıyorum. Bize defalarca saldırdı. Başkalarının kendi topraklarından bize saldırmasına izin verdi. İran'ın kendi topraklarından Hizbullah'ı silahlandırmasına izin verdi" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Katz ile İsrail ordusu IDF'e "Suriye'den gelebilecek potansiyel tehditleri engellemesi ve terörist unsurların sınırımıza yakın bir yerde kontrolü ele geçirmesini engellemesi talimatını verdim" diyen Netanyahu, "Hizbullah'a ve İran'a açıkça şunu beyan ediyorum: Bize saldırmanızı engellemek için, her alanda ve her zaman gerektiği gibi size karşı harekete geçmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'Trump'la İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini görüştük'
Donald Trump ile planlarını konuştuğunu belirten Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dün gece tüm bunları dostum, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Çok dostça, sıcak ve önemli bir görüşme yaptık. İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini görüştük ve rehinelerimizi kurtarmak için yaptığımız çabalar hakkında uzun uzun konuştuk."