https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/6-10-ocak-haftasi-ekonomide-gorunum-dolar-altin-ve-brent-petrol-ne-kadar-1092554162.html

6-10 Ocak haftası ekonomide görünüm: Dolar, altın ve brent petrol ne kadar?

6-10 Ocak haftası ekonomide görünüm: Dolar, altın ve brent petrol ne kadar?

Sputnik Türkiye

6-10 Ocak haftası piyasalar önemli dalgalanmalara sahne oldu. Borsa İstanbul, haftayı değer kaybıyla kapatırken, yatırımcıların borsadaki düşüşle endişeleri... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T21:23+0300

2025-01-10T21:23+0300

2025-01-10T21:23+0300

ekonomi

brent petrol

borsa

borsa istanbul

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Bu haftanın piyasa raporunda, altının değer kazanması ve BIST 100 endeksindeki düşüş dikkat çekti.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda düşüş yaşarken, dolar ve altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Altın, yatırımcılarına kazandırmaya devam ederken, borsa tarafında ise hisse senetlerinde kayıplar yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gram-altin-rekor-seviyesine-yaklasti-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1092533691.html

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