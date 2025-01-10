6-10 Ocak haftası ekonomide görünüm: Dolar, altın ve brent petrol ne kadar?
© AABorsa ekranı
© AA
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6-10 Ocak haftası piyasalar önemli dalgalanmalara sahne oldu. Borsa İstanbul, haftayı değer kaybıyla kapatırken, yatırımcıların borsadaki düşüşle endişeleri arttı. Öte yandan, petrol fiyatlarında artış görülürken, Brent petrol 80 doların üzerine çıktı. Altın ve dolar fiyatlarında ise yükseliş gözlemlendi.
Bu haftanın piyasa raporunda, altının değer kazanması ve BIST 100 endeksindeki düşüş dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda düşüş yaşarken, dolar ve altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Altın, yatırımcılarına kazandırmaya devam ederken, borsa tarafında ise hisse senetlerinde kayıplar yaşandı.
Borsa İstanbul performansı:
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.63 azalış kaydetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9 bin 865.74 puanı, en yüksek ise 10 bin 159.14 puanı gördü. Endeks, haftayı 9 bin 910.61 puanla tamamladı ve önceki hafta kapanışının yüzde 1.63 altında kalmış oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.63 azalış kaydetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9 bin 865.74 puanı, en yüksek ise 10 bin 159.14 puanı gördü. Endeks, haftayı 9 bin 910.61 puanla tamamladı ve önceki hafta kapanışının yüzde 1.63 altında kalmış oldu.
Döviz ve altın Fiyatları:
Dolar/TL, hafta boyunca yüzde 0.12 değer kazandı ve 35.4110 TL seviyesine yükseldi. Euro/TL, haftalık bazda yüzde 0.19 azalışla 36.3310 TL seviyesine indi.
Gram altın fiyatı, hafta içerisinde yüzde 1.59 artışla 3 bin 60 TL seviyesine yükseldi.
Cumhuriyet altını, yüzde 1.58 artarak 20 bin 752 TL oldu. Çeyrek altın, yüzde 1.61 artarak 5 bin 126 TL'ye çıktı.
Dolar/TL, hafta boyunca yüzde 0.12 değer kazandı ve 35.4110 TL seviyesine yükseldi. Euro/TL, haftalık bazda yüzde 0.19 azalışla 36.3310 TL seviyesine indi.
Gram altın fiyatı, hafta içerisinde yüzde 1.59 artışla 3 bin 60 TL seviyesine yükseldi.
Cumhuriyet altını, yüzde 1.58 artarak 20 bin 752 TL oldu. Çeyrek altın, yüzde 1.61 artarak 5 bin 126 TL'ye çıktı.
Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları:
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.42 değer kazandı. Emeklilik fonları ise yüzde 0.48 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran fon tipi, para piyasası fonları oldu, yüzde 0.91 kazanç sağladı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.42 değer kazandı. Emeklilik fonları ise yüzde 0.48 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran fon tipi, para piyasası fonları oldu, yüzde 0.91 kazanç sağladı.
Altının performansı:
Altın, bu hafta da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta da altın, diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazanç sağladı.
Altın, bu hafta da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta da altın, diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazanç sağladı.
Akaryakıt fiyatları:
Benzin (Litre Fiyatı): 46.58 TL
Motorin (Litre Fiyatı): 47.15 TL
LPG (Litre Fiyatı): 26.32 TL
Benzin (Litre Fiyatı): 46.58 TL
Motorin (Litre Fiyatı): 47.15 TL
LPG (Litre Fiyatı): 26.32 TL