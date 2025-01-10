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4 Ekim 2000 öncesinde sigortası olanlar dikkat: Yeni düzenleme için kapı çalındı, af mı geliyor?
4 Ekim 2000 öncesinde sigortası olanlar dikkat: Yeni düzenleme için kapı çalındı, af mı geliyor?
Sputnik Türkiye
2000 yılı öncesi Bağ-Kur kaydı yapılmayan yaklaşık 600 bin vatandaş, emekli olabilmek için düzenleme bekliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak yasal... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T08:45+0300
2025-01-10T08:45+0300
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2000 yılı öncesinde Bağ-Kur kaydı yapılmayan binlerce esnaf ve sanatkâr, emekli olamamanın mağduriyetini yaşıyor. Bu durumdan etkilenen vatandaşlar, o dönemde Bağ-Kur tescili yapılmadığı için prim ödemesi yapamıyor ve sigortalılık haklarından faydalanamıyor.Yaklaşık 600 bin vatandaş, yeni bir yasal düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor. Her bir mağdurun ortalama 750 bin lira prim ödemesi gerektiği belirtilirken, bu düzenlemenin devletin kasasına 50 milyar liradan fazla gelir sağlayacağı ifade ediliyor.TESK Başkanı: Yeni bir düzenleme şartTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı bulunan ancak Bağ-Kur tescili yapılmamış olan esnaflar için bir kereye mahsus düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.Palandöken, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Vergi kaydı olduğunu belgeleyen esnaf ve sanatkârlara, 4 Ekim 2000 öncesi sigortalılık haklarının tanınması büyük önem taşıyor. Yeni bir yasal düzenlemeyle bu sorun çözülmeli.”600 bin kişi düzenleme bekliyorTESK Başkanı, yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan ancak Bağ-Kur kaydı olmadığı için emeklilik hakkına erişemeyen çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirtti.“Bugün hâlâ emeklilik tarihi uzayan, yıllardır prim ödeyemediği için mağdur olan vatandaşlarımız var. 4 Ekim 2000 öncesinde vergi kaydı olan ancak Bağ-Kur tescili yapılmayan esnaf ve sanatkârların sigortalılık haklarının başlatılması gerekiyor.” diye konuştu.Kanun değişikliği talebi artıyorPalandöken, Konfederasyonlarına gelen yoğun taleplerin, bu konuda acil bir kanun değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti. “Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin ve Anayasa’nın ruhuna uygun bir adım olacaktır.” dedi.Devlet kasasına 50 milyar lira gelir sağlanabilirUzmanlara göre, yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur tescili yapılmayan vatandaşlardan tahsil edilecek primler, devletin kasasına 50 milyar liradan fazla gelir sağlayabilir. Bu düzenleme, hem vatandaşların mağduriyetini giderecek hem de sosyal güvenlik sistemine önemli bir kaynak yaratacaktır.
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bağ-kur tescil mağduriyeti, bağ-kur kaydı olmayanlar emekli olabilir mi, bağ-kur tescili nasıl yapılır, 4 ekim 2000 bağ-kur düzenlemesi, bağ-kur emeklilik için prim ödemesi, bağ-kur mağdurları ne yapmalı, bağ-kur prim borcu hesaplama, bendevi palandöken açıklamaları, bağ-kur 2024 düzenlemesi, bağ-kur vergi kaydı düzenlemesi
bağ-kur tescil mağduriyeti, bağ-kur kaydı olmayanlar emekli olabilir mi, bağ-kur tescili nasıl yapılır, 4 ekim 2000 bağ-kur düzenlemesi, bağ-kur emeklilik için prim ödemesi, bağ-kur mağdurları ne yapmalı, bağ-kur prim borcu hesaplama, bendevi palandöken açıklamaları, bağ-kur 2024 düzenlemesi, bağ-kur vergi kaydı düzenlemesi

4 Ekim 2000 öncesinde sigortası olanlar dikkat: Yeni düzenleme için kapı çalındı, af mı geliyor?

08:45 10.01.2025
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2000 yılı öncesi Bağ-Kur kaydı yapılmayan yaklaşık 600 bin vatandaş, emekli olabilmek için düzenleme bekliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak yasal bir düzenlemeyle mağduriyetin giderilebileceğini, devletin ise bu düzenleme ile kasasına 50 milyar liradan fazla gelir sağlayacağını belirtti.
2000 yılı öncesinde Bağ-Kur kaydı yapılmayan binlerce esnaf ve sanatkâr, emekli olamamanın mağduriyetini yaşıyor. Bu durumdan etkilenen vatandaşlar, o dönemde Bağ-Kur tescili yapılmadığı için prim ödemesi yapamıyor ve sigortalılık haklarından faydalanamıyor.
Yaklaşık 600 bin vatandaş, yeni bir yasal düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor. Her bir mağdurun ortalama 750 bin lira prim ödemesi gerektiği belirtilirken, bu düzenlemenin devletin kasasına 50 milyar liradan fazla gelir sağlayacağı ifade ediliyor.

TESK Başkanı: Yeni bir düzenleme şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı bulunan ancak Bağ-Kur tescili yapılmamış olan esnaflar için bir kereye mahsus düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
Palandöken, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Vergi kaydı olduğunu belgeleyen esnaf ve sanatkârlara, 4 Ekim 2000 öncesi sigortalılık haklarının tanınması büyük önem taşıyor. Yeni bir yasal düzenlemeyle bu sorun çözülmeli.”

600 bin kişi düzenleme bekliyor

TESK Başkanı, yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan ancak Bağ-Kur kaydı olmadığı için emeklilik hakkına erişemeyen çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirtti.
“Bugün hâlâ emeklilik tarihi uzayan, yıllardır prim ödeyemediği için mağdur olan vatandaşlarımız var. 4 Ekim 2000 öncesinde vergi kaydı olan ancak Bağ-Kur tescili yapılmayan esnaf ve sanatkârların sigortalılık haklarının başlatılması gerekiyor.” diye konuştu.

Kanun değişikliği talebi artıyor

Palandöken, Konfederasyonlarına gelen yoğun taleplerin, bu konuda acil bir kanun değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti. “Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin ve Anayasa’nın ruhuna uygun bir adım olacaktır.” dedi.

Devlet kasasına 50 milyar lira gelir sağlanabilir

Uzmanlara göre, yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur tescili yapılmayan vatandaşlardan tahsil edilecek primler, devletin kasasına 50 milyar liradan fazla gelir sağlayabilir. Bu düzenleme, hem vatandaşların mağduriyetini giderecek hem de sosyal güvenlik sistemine önemli bir kaynak yaratacaktır.
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