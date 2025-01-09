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YÖK’ten büyük değişim: Meslek Yüksekokulları için yeni dönem başlıyor
YÖK’ten büyük değişim: Meslek Yüksekokulları için yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, meslek yüksekokulları (MYO) için yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Sektör ihtiyaçlarına göre... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:17+0300
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ekonomi
erol özvar
meslek
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meslek yüksekokulu
staj
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MYO’ların eğitim programlarının baştan sona yenileneceğini duyurdu. Özvar, sektör temsilcileriyle yapılan çalışmalar sonucu organize sanayi bölgelerinde (OSB) MYO’ların müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ve dijital beceri odaklı yeni modellerin hayata geçirileceğini söyledi.“Amacımız, öğrencilerin uygulamalı eğitimle donatıldığı, dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik MYO’lar kurmaktır” diyen Özvar, bu çalışmaların sektörel iş birliğiyle devam edeceğini vurguladı.Dijital ve yeşil programlar öne çıkıyorÖzvar, “2024 yılında 20 üniversitede, 70’i aşkın dijital beceri odaklı ön lisans ve lisans programı açıldı. Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum teknolojisi gibi alanlarda insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, tarım ve sağlık sektöründe yeşil dönüşüm için özel programların hazırlanacağını belirtti.Standartları karşılamayan MYO’lara destek kesilecekYeni düzenlemeye göre, her yıl MYO’lar denetlenecek ve standartları karşılamayan meslek yüksekokulları eğitim desteklerinden mahrum kalacak. Özvar, bu kararın kaliteyi artırmayı amaçladığını belirterek, rektörlere çağrıda bulundu:“Rektörlerimiz, ayda en az birkaç kez MYO’ları ziyaret etmeli ve çalışmaları yerinde incelemelidir.”MYO mezunlarının i̇stihdam oranı artıyorOrganize sanayi bölgelerindeki MYO mezunlarının istihdam oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Özvar, 2023’te MYO mezunlarının istihdam oranı %61,27 iken, OSB-MYO’lardan mezun olanların istihdam oranının %78 olduğunu açıkladı. Bu başarıda, sektör ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredatların ve uygulamalı eğitimin etkili olduğunu vurguladı.Staj ve i̇ş yeri uygulamaları genişletilecekÖzvar, staj ve iş yeri uygulamalarının süre ve çeşitliliğinin artırılacağını belirtti. OSB-MYO iş birliğinin bu alanda güzel bir örnek oluşturduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin iş gücü piyasasıyla daha sıkı bir bağ kuracağını vurguladı.64 Milyon TL eğitim desteği verildi2024 yılı itibarıyla OSB içinde kurulan 17 MYO’da öğrenim gören 5.623 öğrenci için toplamda 64.554.179 TL eğitim desteği sağlandı. Özvar, bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.Geleceğin MYO’ları i̇çin akreditasyon çağrısıÖzvar, üniversite yönetimlerinden MYO programlarını akredite etmelerini ve eğitim kalitesini artıracak adımları atmalarını istedi. MYO’larda dijital ve yeşil becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.MYO’larda yeni bir çağ başlıyorYÖK Başkanı Özvar’ın açıklamaları, meslek yüksekokullarında köklü değişimlerin habercisi oldu. Sektörle uyumlu, uygulamalı eğitime odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan yeni MYO modelleriyle, mezunların istihdam oranlarının daha da artması hedefleniyor. Eğitimde kalite standartlarının yükselmesi, hem iş dünyası hem de öğrenciler için umut vaat ediyor.
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yeni myo modelleri, yök myo açıklaması, meslek yüksekokulları değişiyor, dijital beceri programları, yeşil dönüşüm myo, osb-myo iş birliği, myo istihdam oranı, myo müfredat yenileme, yök başkanı erol özvar, myo dijital beceri eğitimi, osb içindeki myo'lar, myo akreditasyon çalışmaları, yeşil ve dijital beceri ağırlıklı myo, yazılım ve yapay zeka myo, kuantum teknolojisi eğitimi, siber güvenlik myo programı, yeni nesil myo, tematik myo modelleri, organize sanayi bölgeleri myo, üniversite-sanayi iş birliği, myo eğitim desteği, myo staj imkânları, sektörel uyumlu müfredat, myo kalite standartları, myo mezunları istihdam oranı, yök eğitim desteği, osb-myo başarı oranı, myo öğretim kalitesi, myo program akreditasyonu, myo'lara rektör çağrısı, meslek yüksekokulu mezunları iş imkânı
yeni myo modelleri, yök myo açıklaması, meslek yüksekokulları değişiyor, dijital beceri programları, yeşil dönüşüm myo, osb-myo iş birliği, myo istihdam oranı, myo müfredat yenileme, yök başkanı erol özvar, myo dijital beceri eğitimi, osb içindeki myo'lar, myo akreditasyon çalışmaları, yeşil ve dijital beceri ağırlıklı myo, yazılım ve yapay zeka myo, kuantum teknolojisi eğitimi, siber güvenlik myo programı, yeni nesil myo, tematik myo modelleri, organize sanayi bölgeleri myo, üniversite-sanayi iş birliği, myo eğitim desteği, myo staj imkânları, sektörel uyumlu müfredat, myo kalite standartları, myo mezunları istihdam oranı, yök eğitim desteği, osb-myo başarı oranı, myo öğretim kalitesi, myo program akreditasyonu, myo'lara rektör çağrısı, meslek yüksekokulu mezunları iş imkânı

YÖK’ten büyük değişim: Meslek Yüksekokulları için yeni dönem başlıyor

07:17 09.01.2025
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, meslek yüksekokulları (MYO) için yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Sektör ihtiyaçlarına göre düzenlenecek dijital ve yeşil temalı yeni MYO modelleriyle, geleneksel yapılar yerini modern bir sisteme bırakacak. Standartları karşılamayan MYO’lara destek ise geri çekilecek.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MYO’ların eğitim programlarının baştan sona yenileneceğini duyurdu. Özvar, sektör temsilcileriyle yapılan çalışmalar sonucu organize sanayi bölgelerinde (OSB) MYO’ların müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ve dijital beceri odaklı yeni modellerin hayata geçirileceğini söyledi.
“Amacımız, öğrencilerin uygulamalı eğitimle donatıldığı, dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik MYO’lar kurmaktır” diyen Özvar, bu çalışmaların sektörel iş birliğiyle devam edeceğini vurguladı.

Dijital ve yeşil programlar öne çıkıyor

Özvar, “2024 yılında 20 üniversitede, 70’i aşkın dijital beceri odaklı ön lisans ve lisans programı açıldı. Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum teknolojisi gibi alanlarda insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, tarım ve sağlık sektöründe yeşil dönüşüm için özel programların hazırlanacağını belirtti.

Standartları karşılamayan MYO’lara destek kesilecek

Yeni düzenlemeye göre, her yıl MYO’lar denetlenecek ve standartları karşılamayan meslek yüksekokulları eğitim desteklerinden mahrum kalacak. Özvar, bu kararın kaliteyi artırmayı amaçladığını belirterek, rektörlere çağrıda bulundu:
“Rektörlerimiz, ayda en az birkaç kez MYO’ları ziyaret etmeli ve çalışmaları yerinde incelemelidir.”

MYO mezunlarının i̇stihdam oranı artıyor

Organize sanayi bölgelerindeki MYO mezunlarının istihdam oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Özvar, 2023’te MYO mezunlarının istihdam oranı %61,27 iken, OSB-MYO’lardan mezun olanların istihdam oranının %78 olduğunu açıkladı. Bu başarıda, sektör ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredatların ve uygulamalı eğitimin etkili olduğunu vurguladı.

Staj ve i̇ş yeri uygulamaları genişletilecek

Özvar, staj ve iş yeri uygulamalarının süre ve çeşitliliğinin artırılacağını belirtti. OSB-MYO iş birliğinin bu alanda güzel bir örnek oluşturduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin iş gücü piyasasıyla daha sıkı bir bağ kuracağını vurguladı.

64 Milyon TL eğitim desteği verildi

2024 yılı itibarıyla OSB içinde kurulan 17 MYO’da öğrenim gören 5.623 öğrenci için toplamda 64.554.179 TL eğitim desteği sağlandı. Özvar, bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Geleceğin MYO’ları i̇çin akreditasyon çağrısı

Özvar, üniversite yönetimlerinden MYO programlarını akredite etmelerini ve eğitim kalitesini artıracak adımları atmalarını istedi. MYO’larda dijital ve yeşil becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

MYO’larda yeni bir çağ başlıyor

YÖK Başkanı Özvar’ın açıklamaları, meslek yüksekokullarında köklü değişimlerin habercisi oldu. Sektörle uyumlu, uygulamalı eğitime odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan yeni MYO modelleriyle, mezunların istihdam oranlarının daha da artması hedefleniyor. Eğitimde kalite standartlarının yükselmesi, hem iş dünyası hem de öğrenciler için umut vaat ediyor.
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