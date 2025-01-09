https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-kar-yagisi-kesinlesti-meteorolojiden-35-il-icin-kritik-uyari-geldi-kara-kisa-hazir-1092477126.html
İstanbul’da kar yağışı kesinleşti, Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı geldi: Kara kışa hazır mısınız?
İstanbul’da kar yağışı kesinleşti, Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı geldi: Kara kışa hazır mısınız?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin 9 Ocak hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul dahil 35 ilde kuvvetli kar ve sağanak yağış... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T06:58+0300
2025-01-09T06:58+0300
2025-01-09T06:58+0300
yaşam
orhan şen
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülkenin batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava görülürken, Edirne, Kırklareli, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi öngörülüyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerindeMeteoroloji’nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney yönünden, güneydoğu bölgelerinde ise doğu yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.Son tahmin geldi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Şen, “Kar İstanbul’a gelecek ama biraz gecikecek gibi görünüyor. Tahminlere göre, Ocak ayının ortalarında İstanbul’da kar yağışı muhakkak olacak” dedi.Şen ayrıca, İstanbul’da kış aylarının ağırlıklı olarak Ocak ve Şubat’ta etkili olduğunu belirterek, “Aralık ayında kar yağışı nadirdir. 90 yıllık verilere baktığımızda, yılbaşında sadece iki kez kar yağışı görülmüş” açıklamasında bulundu.Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalara neden olabilecek olumsuz hava koşulları için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi parçalı ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’nin güney kıyıları sağanak yağışlı. Bölgede pus ve sis etkisini gösterecek.Ege: Kıyılarda yağış, i̇ç kesimlerde pusEge Bölgesi kıyılarında çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sisin etkisi devam edecek.Akdeniz: Ilık ve parçalı bulutluAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.İç Anadolu: Don ve sis etkisiİç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Buzlanma, don, pus ve sis bölgede etkili olmaya devam ediyor.Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu ve sakinBatı Karadeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus etkili olacak.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkatBölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Buzlanma ve donDoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Pus, sis, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarıları devam ediyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve pusluGüneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.Denizlerde hava durumu
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İstanbul’da kar yağışı kesinleşti, Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı geldi: Kara kışa hazır mısınız?
Meteoroloji’nin 9 Ocak hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul dahil 35 ilde kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar, buzlanma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul’da ise kar yağışının Ocak ortasında etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülkenin batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava görülürken, Edirne, Kırklareli, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney yönünden, güneydoğu bölgelerinde ise doğu yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.
Son tahmin geldi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Şen, “Kar İstanbul’a gelecek ama biraz gecikecek gibi görünüyor. Tahminlere göre, Ocak ayının ortalarında İstanbul’da kar yağışı muhakkak olacak” dedi.
Şen ayrıca, İstanbul’da kış aylarının ağırlıklı olarak Ocak ve Şubat’ta etkili olduğunu belirterek, “Aralık ayında kar yağışı nadirdir. 90 yıllık verilere baktığımızda, yılbaşında sadece iki kez kar yağışı görülmüş” açıklamasında bulundu.
Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalara neden olabilecek olumsuz hava koşulları için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Marmara Bölgesi parçalı ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’nin güney kıyıları sağanak yağışlı. Bölgede pus ve sis etkisini gösterecek.
Çanakkale
: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney kıyılar sağanak yağışlı
Edirne
: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
İstanbul
: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli
: 16°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Ege: Kıyılarda yağış, i̇ç kesimlerde pus
Ege Bölgesi kıyılarında çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sisin etkisi devam edecek.
Afyonkarahisar
: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli
: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir
: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı
Manisa
: 17°C, parçalı bulutlu
Akdeniz: Ilık ve parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Adana
: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya
: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay
: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin
: 20°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Don ve sis etkisi
İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Buzlanma, don, pus ve sis bölgede etkili olmaya devam ediyor.
Ankara
: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı
: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir
: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Konya
: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu ve sakin
Batı Karadeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus etkili olacak.
Bolu
: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce
: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop
: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak
: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkat
Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya
: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Artvin
: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun
: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon
: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu: Buzlanma ve don
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Pus, sis, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarıları devam ediyor.
Erzurum
: 1°C, parçalı ve az bulutlu
Kars
: 4°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya
: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Van
: 3°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve puslu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Diyarbakır
: 13°C, az bulutlu
Gaziantep
: 15°C, az bulutlu
Şanlıurfa
: 16°C, az bulutlu
Karadeniz
: Parçalı ve az bulutlu, güney ve güneybatı yönlü rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 1-2 metre
Marmara
: Az bulutlu, güney yönlü rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 0,5-1,5 metre
Ege
: Parçalı bulutlu, güney yönlü rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 1-2 metre
Akdeniz
: Parçalı bulutlu, kuzey yönlü rüzgar 3-7 kuvvetinde, dalga 1-2,5 metre