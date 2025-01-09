https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yeni-siyasi-parti-gundem-oldu-meclise-doner-partisi-geliyor-1092509058.html

Yeni siyasi parti gündem oldu: Meclis'e 'Döner Partisi' geliyor

Yeni siyasi parti gündem oldu: Meclis'e 'Döner Partisi' geliyor

Sputnik Türkiye

Almanya, 23 Şubat’ta düzenlenecek erken genel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Federal Seçim Kurulu’na toplamda 56 parti ve siyasi oluşum, seçimlere... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T18:30+0300

2025-01-09T18:30+0300

2025-01-09T18:30+0300

dünya

almanya

parti

siyasi parti

meclis

döner

siyaset

siyaset gündemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092508508_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_cf42f4a4ed7551cfb95926eb96d73262.jpg

Almanya'da Türkler öncülüğünde kurulan 'Döner Partisi' erken seçimlere katılmak için başvuru yaptı.Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek erken genel seçimlere hazırlanırken, seçimlere katılmak için başvuran 56 parti arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, yaptığı yazılı açıklamada, partilerin seçimlere katılabilmek için 7 Ocak’a kadar başvuruda bulunduğunu ve bu başvuruların 13-14 Ocak’ta yapılacak bir toplantıda değerlendirileceğini belirtti.Seçimlere katılmak için başvuran partiler arasında, Türkler öncülüğünde kurulan ve resmi adı 'Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak' olan 'DAVA Partisi' ile birlikte 'Döner Partisi' de dikkat çekti. Döner Partisi'nin tam adı 'Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi' olarak açıklanırken isim, seçim sürecinde farklı bir ilgi uyandırdı.Başvurular arasında 'V-Parti' (Vejetaryenler ve Veganlar Partisi) ve 'Gartenpartei' (Bahçe Partisi) gibi farklı konulara odaklanan siyasi oluşumlar da bulunuyor. Almanya’daki seçim sistemi gereği, Federal Meclis veya eyalet meclislerinde en az 5 milletvekiliyle temsil edilen partiler başvuru yapmadan seçime katılma hakkına sahip. Ancak yeni partiler, seçimlere katılabilmek için gerekli başvurularını yapmak zorunda. Seçime katılıp katılamayacaklarına ilişkin nihai kararlar, 24 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-meclisi-feshetti-erken-secim-tarihini-duyurdu-1092097325.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, parti, siyasi parti, meclis, döner, siyaset, siyaset gündemi