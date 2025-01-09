https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yeni-siyasi-parti-gundem-oldu-meclise-doner-partisi-geliyor-1092509058.html
Yeni siyasi parti gündem oldu: Meclis'e 'Döner Partisi' geliyor
Yeni siyasi parti gündem oldu: Meclis'e 'Döner Partisi' geliyor
Sputnik Türkiye
Almanya, 23 Şubat’ta düzenlenecek erken genel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Federal Seçim Kurulu’na toplamda 56 parti ve siyasi oluşum, seçimlere... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T18:30+0300
2025-01-09T18:30+0300
2025-01-09T18:30+0300
dünya
almanya
parti
siyasi parti
meclis
döner
siyaset
siyaset gündemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092508508_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_cf42f4a4ed7551cfb95926eb96d73262.jpg
Almanya'da Türkler öncülüğünde kurulan 'Döner Partisi' erken seçimlere katılmak için başvuru yaptı.Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek erken genel seçimlere hazırlanırken, seçimlere katılmak için başvuran 56 parti arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, yaptığı yazılı açıklamada, partilerin seçimlere katılabilmek için 7 Ocak’a kadar başvuruda bulunduğunu ve bu başvuruların 13-14 Ocak’ta yapılacak bir toplantıda değerlendirileceğini belirtti.Seçimlere katılmak için başvuran partiler arasında, Türkler öncülüğünde kurulan ve resmi adı 'Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak' olan 'DAVA Partisi' ile birlikte 'Döner Partisi' de dikkat çekti. Döner Partisi'nin tam adı 'Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi' olarak açıklanırken isim, seçim sürecinde farklı bir ilgi uyandırdı.Başvurular arasında 'V-Parti' (Vejetaryenler ve Veganlar Partisi) ve 'Gartenpartei' (Bahçe Partisi) gibi farklı konulara odaklanan siyasi oluşumlar da bulunuyor. Almanya’daki seçim sistemi gereği, Federal Meclis veya eyalet meclislerinde en az 5 milletvekiliyle temsil edilen partiler başvuru yapmadan seçime katılma hakkına sahip. Ancak yeni partiler, seçimlere katılabilmek için gerekli başvurularını yapmak zorunda. Seçime katılıp katılamayacaklarına ilişkin nihai kararlar, 24 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-meclisi-feshetti-erken-secim-tarihini-duyurdu-1092097325.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092508508_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_e3051ab78b9b06bd8db6bcfb82cefb45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, parti, siyasi parti, meclis, döner, siyaset, siyaset gündemi
almanya, parti, siyasi parti, meclis, döner, siyaset, siyaset gündemi
Yeni siyasi parti gündem oldu: Meclis'e 'Döner Partisi' geliyor
Almanya, 23 Şubat’ta düzenlenecek erken genel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Federal Seçim Kurulu’na toplamda 56 parti ve siyasi oluşum, seçimlere katılmak için başvuruda bulundu. Başvurular arasında dikkat çeken isimlerden biri de 'Döner Partisi' oldu.
Almanya'da Türkler öncülüğünde kurulan 'Döner Partisi' erken seçimlere katılmak için başvuru yaptı.
Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek erken genel seçimlere hazırlanırken, seçimlere katılmak için başvuran 56 parti arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, yaptığı yazılı açıklamada, partilerin seçimlere katılabilmek için 7 Ocak’a kadar başvuruda bulunduğunu ve bu başvuruların 13-14 Ocak’ta yapılacak bir toplantıda değerlendirileceğini belirtti.
Seçimlere katılmak için başvuran partiler arasında, Türkler öncülüğünde kurulan ve resmi adı 'Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak' olan 'DAVA Partisi' ile birlikte 'Döner Partisi' de dikkat çekti. Döner Partisi'nin tam adı 'Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi' olarak açıklanırken isim, seçim sürecinde farklı bir ilgi uyandırdı.
Başvurular arasında 'V-Parti' (Vejetaryenler ve Veganlar Partisi) ve 'Gartenpartei' (Bahçe Partisi) gibi farklı konulara odaklanan siyasi oluşumlar da bulunuyor. Almanya’daki seçim sistemi gereği, Federal Meclis veya eyalet meclislerinde en az 5 milletvekiliyle temsil edilen partiler başvuru yapmadan seçime katılma hakkına sahip. Ancak yeni partiler, seçimlere katılabilmek için gerekli başvurularını yapmak zorunda. Seçime katılıp katılamayacaklarına ilişkin nihai kararlar, 24 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.