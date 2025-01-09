https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yazar-selim-ileri-10-ocakta-son-yolculuguna-ugurlanacak-1092476187.html
Yazar Selim İleri, 10 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanacak
Yazar Selim İleri, 10 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanacak
Sputnik Türkiye
Bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden Selim İleri için 10 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T03:45+0300
2025-01-09T03:45+0300
2025-01-09T03:45+0300
türkiye
selim ileri
mehmet nuri ersoy
atatürk kültür merkezi
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Türk edebiyatının önemli yazar, senarist ve eleştirmenlerinden Selim İleri (75), bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da vefat etti.10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından, İleri’nin cenazesi Vaniköy Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İleri'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve Bakanlık olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.Selim İleri kimdir?Selim İleri, 1998’de "Devlet Sanatçısı" unvanını alırken, 2012’de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü kazandı.1970’lerden bu yana, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı ve inceleme gibi farklı edebiyat türlerinde eserler veren İleri, çağdaş Türk edebiyatının en üretken ve saygın kalemlerinden biri olarak tanındı.Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerin yanı sıra, 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerdeki inceleme ve eleştiri yazılarıyla da dikkat çekti.Köşe yazarlığı da yapan İleri, birçok yazı dizisi hazırladı ve radyo ile televizyon kanallarında kültür-sanat programları sundu.
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Yazar Selim İleri, 10 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanacak
Bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden Selim İleri için 10 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Cenazesi ise Vaniköy Camii'nde kılınacak namazın ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedilecek.
Türk edebiyatının önemli yazar, senarist ve eleştirmenlerinden Selim İleri (75), bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da vefat etti.
10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından, İleri’nin cenazesi Vaniköy Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İleri'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve Bakanlık olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
Selim İleri, 1998’de "Devlet Sanatçısı" unvanını alırken, 2012’de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü kazandı.
1970’lerden bu yana, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı ve inceleme gibi farklı edebiyat türlerinde eserler veren İleri, çağdaş Türk edebiyatının en üretken ve saygın kalemlerinden biri olarak tanındı.
Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerin yanı sıra, 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerdeki inceleme ve eleştiri yazılarıyla da dikkat çekti.
Köşe yazarlığı da yapan İleri, birçok yazı dizisi hazırladı ve radyo ile televizyon kanallarında kültür-sanat programları sundu.