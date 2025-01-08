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Ünlü yazar Selim İleri yaşamını yitirdi
Ünlü yazar Selim İleri yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü yazar Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T18:46+0300
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yaşam
selim ileri
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti.Selim İleri kimdir? 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selim İleri, 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı.İlk yazısını 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar,ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarır. Yıllarca, Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" köşesinde makaleler yazdı. Selim İleri kitaplarıİleri'nin eserleri arasında, Cumartesi Yalnızlığı, Bir Denizin Eteklerinde, Pastırma Yazı (kitap)Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü), Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler..., Fotoğrafı Sana Gönderiyorum, Kötülük yer alıyor. İleri, İstanbul Lale ve Sümbül, Allahaısmarladık Cumhuriyet, Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Kafes,. Evimizin Tek Istakozu, Hayal ve Istırap, İlk Gençlik Çağına Öyküler, Yaşarken ve Ölürken gibi çok sayıda kitaba imza attı. Senaryoları arasında ise Günahsızlar, Kadın Yapar, Yaralı Kurt, Bir Demet Menekşe, Afife Jale, Seni Kalbime Gömdüm, Seninle Son Defa gibi eserler yer alıyor.
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Ünlü yazar Selim İleri yaşamını yitirdi

18:46 08.01.2025 (güncellendi: 19:05 08.01.2025)
© Fotoğraf : selimileri.net Selim İleri: Dostoyevski yaradılışıma daha yakın...
 Selim İleri: Dostoyevski yaradılışıma daha yakın... - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Fotoğraf : selimileri.net
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Ünlü yazar Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti.

Selim İleri kimdir?

1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selim İleri, 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı.

İlk yazısını 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar,ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarır. Yıllarca, Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" köşesinde makaleler yazdı.

Selim İleri kitapları

İleri'nin eserleri arasında, Cumartesi Yalnızlığı, Bir Denizin Eteklerinde, Pastırma Yazı (kitap)
Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü), Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...,
Fotoğrafı Sana Gönderiyorum, Kötülük yer alıyor.
İleri, İstanbul Lale ve Sümbül, Allahaısmarladık Cumhuriyet, Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Kafes,. Evimizin Tek Istakozu, Hayal ve Istırap, İlk Gençlik Çağına Öyküler, Yaşarken ve Ölürken gibi çok sayıda kitaba imza attı.
Senaryoları arasında ise Günahsızlar, Kadın Yapar, Yaralı Kurt, Bir Demet Menekşe, Afife Jale, Seni Kalbime Gömdüm, Seninle Son Defa gibi eserler yer alıyor.
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