https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/uzmanlar-uyariyor-menopozda-alinan-hormon-ilaclari-alzheimer-riskini-artiriyor-1092501748.html

Uzmanlar uyarıyor: Menopozda alınan hormon ilaçları Alzheimer riskini artırıyor

Uzmanlar uyarıyor: Menopozda alınan hormon ilaçları Alzheimer riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

Liverpool John Moores Üniversitesi'nin araştırması, menopoz sonrası kullanılan hormon tedavilerinin Alzheimer riskine etkisini tartışmaya açtı. Özellikle APOE4... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:10+0300

2025-01-09T16:10+0300

2025-01-09T16:10+0300

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sağlık

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hormon replasman tedavileri

hormon replasman tedavisi (hrt)

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menopoz ilaçları

alzheimer

alzheimer hastalığı

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Son yıllarda popülerlik kazanan ve 2.6 milyondan fazla kadın tarafından kullanılan Hormon Replasman Terapisi (HRT) menopoz belirtilerini hafifletmek amacıyla başvurulan bir uygulama olarak biliniyor. Liverpool John Moores Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, menopoz sonrası hormon replasman tedavisi (HRT) kullanan kadınlarda Alzheimer hastalığı riskinin artabileceğine işaret ediyor. Çalışmada, özellikle APOE4 genini taşıyan kadınlarda bu tedavinin Alzheimer biyobelirteçlerini etkileyebileceği sonucuna varıldı. Biyomarker veya biyobelirteçler, kanda, vücut sıvılarında ve dokularda normal veya anormal bir süreci belirten moleküllere deniyor.Araştırmayı yürüten bilim insanları, menopoz dönemindeki kadınlarda kullanılan hormon tedavilerinin, genetik yatkınlığı olan kişilerde beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Çalışmaya göre, APOE4 genine sahip kadınların, hormon replasman tedavisi sırasında daha dikkatli olması gerekiyor.Alzheimer riskini artırabilirAraştırmaya katılan uzmanlar, HRT gören APOE4 genine sahip olan kadınların, aynı gene sahip ancak hormon replasman terapisi görmeyen diğer kadınlara oranla Alzheimer hastalığıyla olan biyomarkerlarının yüzde 60 daha yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor. Bu gen nispeten yaygın ve dört kişiden birinde görülüyor.Uzmanlar, hormon tedavisinin Alzheimer üzerindeki etkileri konusunda bilimsel çalışmaların farklı sonuçlar sunduğunu vurguluyor. Bazı araştırmalar, tedavinin Alzheimer riskini artırabileceğini öne sürerken, bazıları bu riskin azaldığını veya hiç etkilenmediğini belirtiyor.Liverpool John Moores Üniversitesi’nden yapılan bu son çalışma ise, tedavi kararlarının kişiselleştirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırmacılar, kadınların tedavi öncesinde genetik risk faktörlerini göz önünde bulundurarak bir uzmanla görüşmesinin hayati önem taşıdığını ifade ediyor.Uzman görüşlerine göre, hormon tedavisinin faydaları ve potansiyel riskleri dengeli bir şekilde değerlendirilmeli ve her bireyin durumuna özel bir tedavi planı oluşturulmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bir-adim-onde-olun-saglik-yolculugunda-duzenli-kontroller-riski-azaltiyor-1092124138.html

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