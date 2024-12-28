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Bir adım önde olun: Sağlık yolculuğunda düzenli kontroller riski azaltıyor
Bir adım önde olun: Sağlık yolculuğunda düzenli kontroller riski azaltıyor
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Mide ve bağırsak kanserlerinde erken teşhis, yaşamı kurtarabilir. Uzmanı, düzenli taramaların önemine dikkat çekerken aile geçmişinde benzer hastalıklara sahip... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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Medicana Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Turan Çalhan, mide ve bağırsak kanserlerinin genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.Kanser taramalarının önemine dikkat çeken Çalhan, mide ve bağırsak kanserlerinin genellikle ileri evrelere ulaşana kadar fark edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Erken teşhis için düzenli kanser taraması yaptırmak, bu hastalıklardan korunmak ve tedavi başarısını artırmak için izlenecek en akıllı yoldur”Endoskopik Taramalar Hayatta Kalma Şansını ArtırıyorDüzenli endoskopik taramaların mide ve bağırsak kanserlerinde erken teşhisi sağladığını ifade eden Prof. Dr. Çalhan, “Erken müdahale, hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırır. Ancak yalnızca teşhis değil, kanserden korunma yöntemleri de oldukça önemlidir” dedi. Çalhan, korunma yöntemlerini şu şekilde sıraladı:Çalhan ayrıca, genetik faktörlerin de kanser riskinde etkili olabileceğini belirterek aile geçmişinde kanser öyküsü olan bireylerin daha erken yaşlarda taramaya başlaması gerektiğini ifade etti.Hastaların Endoskopiye Yönlendirilmesi ÖnemliEndoskopik taramaların geçmişte anestezisiz yapılması nedeniyle bazı hastalarda korkuya neden olduğunu belirten Çalhan, “Hastalar genellikle herhangi bir şikayetleri olmadığını söyleyerek taramaları ertelemekte. Ancak bu durum, kanserin genellikle orta ve ileri evrede teşhis edilmesine yol açmaktadır” dedi. Günümüzde endoskopik işlemlerin anestezi altında ve düşük tıbbi riskle gerçekleştirildiğini vurguladı.Dünyada 45-50 yaşını geçmiş her bireyin şikayet olmasa bile mutlaka endoskopi ve kolonoskopi yaptırması gerektiğini hatırlatan Çalhan, özellikle ailesinde mide ve kolon kanseri öyküsü bulunan bireylerin daha erken yaşlarda taramalara başlamasını önerdi.“Örneğin, babası 45 yaşında kolon kanseri teşhisi almış bir birey, 35 yaşında taramalara başlamalıdır” diyen Çalhan, bu şekilde kanserin henüz küçük bir lezyon aşamasındayken saptanabileceğini ve tedavi edilebileceğini ifade etti.Uzmanlar, mide ve bağırsak kanserine karşı toplumda farkındalığın artırılması ve düzenli taramaların yaygınlaştırılmasının kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.
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mide kanseri, bağırsak kanseri, erken teşhis, kanser taraması, endoskopik tarama, kanser korunma, sağlıklı beslenme, obezite, sigara ve alkol, kanser riski, genetik faktörler, endoskopi, kolonoskopi, mide kanseri taraması, bağırsak kanseri taraması, kanser farkındalık, mide kanseri tedavisi, bağırsak kanseri tedavisi, kanserin erken belirtileri, kanserle mücadele, düzenli sağlık taraması
mide kanseri, bağırsak kanseri, erken teşhis, kanser taraması, endoskopik tarama, kanser korunma, sağlıklı beslenme, obezite, sigara ve alkol, kanser riski, genetik faktörler, endoskopi, kolonoskopi, mide kanseri taraması, bağırsak kanseri taraması, kanser farkındalık, mide kanseri tedavisi, bağırsak kanseri tedavisi, kanserin erken belirtileri, kanserle mücadele, düzenli sağlık taraması

Bir adım önde olun: Sağlık yolculuğunda düzenli kontroller riski azaltıyor

10:20 28.12.2024 (güncellendi: 10:21 28.12.2024)
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Mide ve bağırsak kanserlerinde erken teşhis, yaşamı kurtarabilir. Uzmanı, düzenli taramaların önemine dikkat çekerken aile geçmişinde benzer hastalıklara sahip kişilerin belirli bir yaştan sonra düzenli olarak kontrole gitmelerini öneriyor.
Medicana Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Turan Çalhan, mide ve bağırsak kanserlerinin genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kanser taramalarının önemine dikkat çeken Çalhan, mide ve bağırsak kanserlerinin genellikle ileri evrelere ulaşana kadar fark edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Erken teşhis için düzenli kanser taraması yaptırmak, bu hastalıklardan korunmak ve tedavi başarısını artırmak için izlenecek en akıllı yoldur”

Endoskopik Taramalar Hayatta Kalma Şansını Artırıyor

Düzenli endoskopik taramaların mide ve bağırsak kanserlerinde erken teşhisi sağladığını ifade eden Prof. Dr. Çalhan, “Erken müdahale, hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırır. Ancak yalnızca teşhis değil, kanserden korunma yöntemleri de oldukça önemlidir” dedi. Çalhan, korunma yöntemlerini şu şekilde sıraladı:
Sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak,
İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak,
Obeziteden korunmak,
Sağlıklı ve düzenli beslenmek,
Stresi yönetmek ve düzenli uyku uyumak.
Çalhan ayrıca, genetik faktörlerin de kanser riskinde etkili olabileceğini belirterek aile geçmişinde kanser öyküsü olan bireylerin daha erken yaşlarda taramaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Hastaların Endoskopiye Yönlendirilmesi Önemli

Endoskopik taramaların geçmişte anestezisiz yapılması nedeniyle bazı hastalarda korkuya neden olduğunu belirten Çalhan, “Hastalar genellikle herhangi bir şikayetleri olmadığını söyleyerek taramaları ertelemekte. Ancak bu durum, kanserin genellikle orta ve ileri evrede teşhis edilmesine yol açmaktadır” dedi. Günümüzde endoskopik işlemlerin anestezi altında ve düşük tıbbi riskle gerçekleştirildiğini vurguladı.
Dünyada 45-50 yaşını geçmiş her bireyin şikayet olmasa bile mutlaka endoskopi ve kolonoskopi yaptırması gerektiğini hatırlatan Çalhan, özellikle ailesinde mide ve kolon kanseri öyküsü bulunan bireylerin daha erken yaşlarda taramalara başlamasını önerdi.
“Örneğin, babası 45 yaşında kolon kanseri teşhisi almış bir birey, 35 yaşında taramalara başlamalıdır” diyen Çalhan, bu şekilde kanserin henüz küçük bir lezyon aşamasındayken saptanabileceğini ve tedavi edilebileceğini ifade etti.
Uzmanlar, mide ve bağırsak kanserine karşı toplumda farkındalığın artırılması ve düzenli taramaların yaygınlaştırılmasının kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.
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