https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-ve-tagsiste-yeni-liste-aciklandi-bu-sefer-kofte-kebap-ve-kiymada-cikti-1092487222.html

Taklit ve tağşişte yeni liste açıklandı: Bu sefer köfte, kebap ve kıymada çıktı

Taklit ve tağşişte yeni liste açıklandı: Bu sefer köfte, kebap ve kıymada çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yenileyerek kamuoyuna duyurdu. Güncellenen ifşa listesinde, dana kıyma, Adana kebap ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T11:07+0300

2025-01-09T11:07+0300

2025-01-09T11:07+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

liste

taklit tağşiş listesi

taklit ürün

biber

kıyma

zeytinyağı

kekik

adana kebap

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniden güncelledi. Ekim ayında ilk kez yayımlanan liste, sahtecilik yapılan ürünleri ifşa etmek amacıyla hazırlandı. Bakanlığın açıkladığı yeni listede, özellikle et ve baharat ürünlerindeki sahtecilikler dikkat çekti.Köfte ve kebapta kanatlı eti tespitiBakanlık tarafından yayımlanan listede, halk sağlığını tehdit eden gıdalar arasında şu ürünler yer aldı:Bu tespitler, tüketicilerde büyük bir endişeye neden oldu.Baharat ve baharat karışımları da risk altındaSadece et ürünleri değil, baharatlarda da sahtecilik yapıldığı açıklandı. Listede şu maddeler öne çıktı:Bu durum, özellikle baharatların orijinalliği konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, taklit ve tağşiş ürünlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.

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