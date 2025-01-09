https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-ve-tagsiste-yeni-liste-aciklandi-bu-sefer-kofte-kebap-ve-kiymada-cikti-1092487222.html
Taklit ve tağşişte yeni liste açıklandı: Bu sefer köfte, kebap ve kıymada çıktı
Taklit ve tağşişte yeni liste açıklandı: Bu sefer köfte, kebap ve kıymada çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yenileyerek kamuoyuna duyurdu. Güncellenen ifşa listesinde, dana kıyma, Adana kebap ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:07+0300
2025-01-09T11:07+0300
2025-01-09T11:07+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
liste
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
biber
kıyma
zeytinyağı
kekik
adana kebap
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniden güncelledi. Ekim ayında ilk kez yayımlanan liste, sahtecilik yapılan ürünleri ifşa etmek amacıyla hazırlandı. Bakanlığın açıkladığı yeni listede, özellikle et ve baharat ürünlerindeki sahtecilikler dikkat çekti.Köfte ve kebapta kanatlı eti tespitiBakanlık tarafından yayımlanan listede, halk sağlığını tehdit eden gıdalar arasında şu ürünler yer aldı:Bu tespitler, tüketicilerde büyük bir endişeye neden oldu.Baharat ve baharat karışımları da risk altındaSadece et ürünleri değil, baharatlarda da sahtecilik yapıldığı açıklandı. Listede şu maddeler öne çıktı:Bu durum, özellikle baharatların orijinalliği konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, taklit ve tağşiş ürünlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1092484504.html
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taklit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı gıda ifşa listesi, kıymada kanatlı eti tespiti, kebapta sahtecilik, halk sağlığını tehdit eden gıdalar, dana kıyma taklit ürün, kırmızı toz biber domates tozu, sahte gıdalar 2025, kekikte yabancı madde, bakanlık güncel gıda listesi
taklit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı gıda ifşa listesi, kıymada kanatlı eti tespiti, kebapta sahtecilik, halk sağlığını tehdit eden gıdalar, dana kıyma taklit ürün, kırmızı toz biber domates tozu, sahte gıdalar 2025, kekikte yabancı madde, bakanlık güncel gıda listesi
Taklit ve tağşişte yeni liste açıklandı: Bu sefer köfte, kebap ve kıymada çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yenileyerek kamuoyuna duyurdu. Güncellenen ifşa listesinde, dana kıyma, Adana kebap ve köfte gibi ürünlerde kanatlı eti tespit edildiği açıklandı. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler arasında kırmızı toz biber ve kekikte kullanılanlar da bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniden güncelledi. Ekim ayında ilk kez yayımlanan liste, sahtecilik yapılan ürünleri ifşa etmek amacıyla hazırlandı. Bakanlığın açıkladığı yeni listede, özellikle et ve baharat ürünlerindeki sahtecilikler dikkat çekti.
Köfte ve kebapta kanatlı eti tespiti
Bakanlık tarafından yayımlanan listede, halk sağlığını tehdit eden gıdalar arasında şu ürünler yer aldı:
Dana kıyma
: Kanatlı eti tespit edildi.
Adana kebap harcı (dana eti)
: Kanatlı eti tespit edildi.
Köfte (çiğ dana eti)
: Kanatlı eti tespit edildi.
Çiğ dana ızgara köfte
: Kanatlı eti tespit edildi.
Bu tespitler, tüketicilerde büyük bir endişeye neden oldu.
Baharat ve baharat karışımları da risk altında
Sadece et ürünleri değil, baharatlarda da sahtecilik yapıldığı açıklandı. Listede şu maddeler öne çıktı:
Kırmızı toz biber
: Domates tozu tespit edildi.
Kekik
: Yabancı madde içerdiği belirlendi.
Bu durum, özellikle baharatların orijinalliği konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, taklit ve tağşiş ürünlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.