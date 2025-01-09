https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kirasini-alamayan-ev-sahibi-kiracisinin-evine-girdi-para-altin-ve-degerli-esyalarimi-caldi-1092485394.html

Kirasını alamayan ev sahibi kiracısının evine girdi: 'Para, altın ve değerli eşyalarımı çaldı'

Kirasını alamayan ev sahibi kiracısının evine girdi: 'Para, altın ve değerli eşyalarımı çaldı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir ev sahibi, kirasını alamayınca kiracısının oturduğu evin kilidini değiştirdi, iddiaya göre evdeki değerli eşyaları sattı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:26+0300

2025-01-09T10:26+0300

2025-01-09T10:26+0300

türkiye

kiracı

ev sahibi

hırsızlık

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Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarında İstanbul'da yaşan bir olay adliyeye taşındı. Kiracı ev sahibinin evin kilidini değiştirdiğini ve hırsızlık yaptığını iddia etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Değerli eşyaları çalındıSabah Gazetesi'nin haberine göre; Nazım S. uzun süredir Tuncay K.'nın İstanbul Ataşehir'deki evinde kiracı olarak ikamet ediyordu. İkili kira konusunda anlaşamadı, sorun mahkemeye taşındı.İddiaya göre, kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak olmadı. Soluğu emlakçıda alan adam duyduklarına inanamadı. Emlakçı Murat K.'ya kapının kilidinin değiştirildiğini, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Emlakçının olayla ilgisi olmadığını öğrenen Nazım S., çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı.İddiasına göre, evinde sakladığı 800 euro, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.Ev sahibi kilidi mi değiştirdi?Dilekçesinde kiracı adam, olay günü evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını, bunun üzerine emlakçıya sorduğunu, ardından da ev sahibi Tuncay K.'yı aradığını aktardı. Tuncak K.'nın telefonda kendisine kilidi değiştirdiğini itiraf ettiğini öne süren Nazım S., ev sahibinin anahtarı vermeyeceğini, eve sürekli tebligat ve polis geldiğini, zararını ödeyeceğini, evden çıkmasını istediğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.Soruşturma başlatıldıÖte yandan ev sahibi tarafından tehdit edildiğini belirterek, ev girdiğinde 800 Euro, 10 bin lira, 1 adet replika Rolex saat, 1 adet beyaz altın küpe ve 1 adet cep telefonunun evde olmadığını gördüğünü anlattı. Kiracı Nazım S.'nin şikâyeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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kiracı, ev sahibi , hırsızlık