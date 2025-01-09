https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unicef-raporu-gazzede-2025in-ilk-haftasinda-70den-fazla-cocuk-olduruldu-1092486901.html

UNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü

UNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü

Sputnik Türkiye

UNICEF tarafından 8 Ocak'ta yayımlanan durum raporunda 2025'in ilk yedi gününde Gazze Şeridi'nde devam eden amansız şiddette en az 74 çocuğun öldürüldüğü... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T11:47+0300

2025-01-09T11:47+0300

2025-01-09T11:47+0300

israil- filistin çatışması

gazze

unicef

gazze şeridi

israil

gazzeli çocuklar

yenidoğan

hipotermi

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UNICEF veya resmi adıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun 8 Ocak tarihli raporuna göre 2025 yılının ilk haftasında, 7 günlük bir süreçte en az 74 çocuk İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. UNICEF Direktörü Catherine Russell, "Gazzeli çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluklar ve soğuğa maruz kalmanın artmasıyla daha fazla ölüm ve acı getirdi. Ateşkes çoktan gecikti. Yeni yılın trajik başlangıcında çok sayıda çocuk öldürüldü veya sevdiklerini kaybetti" dedi. 8 bebek hipotermiden hayatını kaybettiGazze'nin El Mawasi bölgesine İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti. Raporda bir yıldan fazla saldırı altında olan Gazze'deki yaşam şartları gözler önüne serilerek "Bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşaması ve son 15 ayda birçok ailenin yerinden edilmesiyle, çocuklar aşırı risklerle karşı karşıya. 26 Aralık'tan bu yana, sekiz bebek ve yenidoğanın hipotermiden öldüğü bildirildi - vücut ısılarını düzenleyemeyen küçük çocuklar için büyük bir tehdit var" ifadelerine yer verildi. Gazze'deki insani durumun kontrolden çıktığını vurgulayan UNICEF, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-seridi-ve-lubnandan-yaklasik-400-kisiyi-tahliye-etti--1092079476.html

gazze

gazze şeridi

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gazze, unicef, gazze şeridi, israil, gazzeli çocuklar, yenidoğan, hipotermi