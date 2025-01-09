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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unicef-raporu-gazzede-2025in-ilk-haftasinda-70den-fazla-cocuk-olduruldu-1092486901.html
UNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü
UNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü
Sputnik Türkiye
UNICEF tarafından 8 Ocak'ta yayımlanan durum raporunda 2025'in ilk yedi gününde Gazze Şeridi'nde devam eden amansız şiddette en az 74 çocuğun öldürüldüğü... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:47+0300
2025-01-09T11:47+0300
israil- filistin çatışması
gazze
unicef
gazze şeridi
israil
gazzeli çocuklar
yenidoğan
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UNICEF veya resmi adıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun 8 Ocak tarihli raporuna göre 2025 yılının ilk haftasında, 7 günlük bir süreçte en az 74 çocuk İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. UNICEF Direktörü Catherine Russell, "Gazzeli çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluklar ve soğuğa maruz kalmanın artmasıyla daha fazla ölüm ve acı getirdi. Ateşkes çoktan gecikti. Yeni yılın trajik başlangıcında çok sayıda çocuk öldürüldü veya sevdiklerini kaybetti" dedi. 8 bebek hipotermiden hayatını kaybettiGazze'nin El Mawasi bölgesine İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti. Raporda bir yıldan fazla saldırı altında olan Gazze'deki yaşam şartları gözler önüne serilerek "Bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşaması ve son 15 ayda birçok ailenin yerinden edilmesiyle, çocuklar aşırı risklerle karşı karşıya. 26 Aralık'tan bu yana, sekiz bebek ve yenidoğanın hipotermiden öldüğü bildirildi - vücut ısılarını düzenleyemeyen küçük çocuklar için büyük bir tehdit var" ifadelerine yer verildi. Gazze'deki insani durumun kontrolden çıktığını vurgulayan UNICEF, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-seridi-ve-lubnandan-yaklasik-400-kisiyi-tahliye-etti--1092079476.html
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UNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü

11:47 09.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem HanaUNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü
UNICEF Raporu: Gazze'de 2025'in ilk haftasında 70'den fazla çocuk öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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UNICEF tarafından 8 Ocak'ta yayımlanan durum raporunda 2025'in ilk yedi gününde Gazze Şeridi'nde devam eden amansız şiddette en az 74 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. El Mawasi'ye dün yapılan son saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.
UNICEF veya resmi adıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun 8 Ocak tarihli raporuna göre 2025 yılının ilk haftasında, 7 günlük bir süreçte en az 74 çocuk İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. UNICEF Direktörü Catherine Russell, "Gazzeli çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluklar ve soğuğa maruz kalmanın artmasıyla daha fazla ölüm ve acı getirdi. Ateşkes çoktan gecikti. Yeni yılın trajik başlangıcında çok sayıda çocuk öldürüldü veya sevdiklerini kaybetti" dedi.

8 bebek hipotermiden hayatını kaybetti

Gazze'nin El Mawasi bölgesine İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti. Raporda bir yıldan fazla saldırı altında olan Gazze'deki yaşam şartları gözler önüne serilerek "Bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşaması ve son 15 ayda birçok ailenin yerinden edilmesiyle, çocuklar aşırı risklerle karşı karşıya. 26 Aralık'tan bu yana, sekiz bebek ve yenidoğanın hipotermiden öldüğü bildirildi - vücut ısılarını düzenleyemeyen küçük çocuklar için büyük bir tehdit var" ifadelerine yer verildi.
Gazze'deki insani durumun kontrolden çıktığını vurgulayan UNICEF, şu ifadeleri kullandı:

“UNICEF uzun zamandır yetersiz barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, korkunç sıhhi durum ve şimdi de kış mevsimi, Gazze'deki tüm çocukların hayatını riske attığı konusunda uyarıda bulunuyor. Yeni doğanlar ve sağlık sorunları olan çocuklar özellikle savunmasız durumdadır”

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