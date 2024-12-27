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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-seridi-ve-lubnandan-yaklasik-400-kisiyi-tahliye-etti--1092079476.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye etti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye etti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri 2024 yılında Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye ederek toplamda 18... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T03:47+0300
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Ajans muhabirinin verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarını terk etmek zorunda kalan 386 kişi tahliye edildi. Ayrıca, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bu yıl Rusya dışındaki acil insani yardım faaliyetlerinde de aktif bir rol üstlendi. Ajans muhabiri, "18 uluslararası insani yardım operasyonu gerçekleştirildi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde 51 ortak proje hayata geçirildi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Rusya Kurtarma BirliğiRusya Kurtarma Birliği, 27 Aralık 1990 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bir devlet komitesi olarak kuruldu.1995 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından 27 Aralık tarihi, Rusya Kurtarıcılar Günü olarak ilan edilerek önemli bir tarih olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/israilden-gazzedeki-kemal-advan-hastanesi-cevresine-saldiri-5i-saglik-calisani-en-az-50-olu-1092077411.html
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gazze şeridi, gazze, lübnan, rusya acil durumlar bakanlığı, federal meclis (rusya)
gazze şeridi, gazze, lübnan, rusya acil durumlar bakanlığı, federal meclis (rusya)

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye etti

03:47 27.12.2024
© AA / Houssam Shbaroİsrail, Dahiye'yi bombalıyor
İsrail, Dahiye'yi bombalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Houssam Shbaro
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Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri 2024 yılında Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye ederek toplamda 18 uluslararası insani yardım operasyonuna imza attı.
Ajans muhabirinin verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarını terk etmek zorunda kalan 386 kişi tahliye edildi. Ayrıca, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bu yıl Rusya dışındaki acil insani yardım faaliyetlerinde de aktif bir rol üstlendi.
Ajans muhabiri, "18 uluslararası insani yardım operasyonu gerçekleştirildi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde 51 ortak proje hayata geçirildi” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Rusya Kurtarma Birliği

Rusya Kurtarma Birliği, 27 Aralık 1990 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bir devlet komitesi olarak kuruldu.
1995 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından 27 Aralık tarihi, Rusya Kurtarıcılar Günü olarak ilan edilerek önemli bir tarih olarak kaydedildi.
İsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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