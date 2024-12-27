https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-seridi-ve-lubnandan-yaklasik-400-kisiyi-tahliye-etti--1092079476.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye etti

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri 2024 yılında Gazze Şeridi ve Lübnan'dan yaklaşık 400 kişiyi tahliye ederek toplamda 18... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T03:47+0300

2024-12-27T03:47+0300

2024-12-27T03:47+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

gazze

lübnan

rusya acil durumlar bakanlığı

federal meclis (rusya)

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Ajans muhabirinin verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarını terk etmek zorunda kalan 386 kişi tahliye edildi. Ayrıca, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bu yıl Rusya dışındaki acil insani yardım faaliyetlerinde de aktif bir rol üstlendi. Ajans muhabiri, "18 uluslararası insani yardım operasyonu gerçekleştirildi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde 51 ortak proje hayata geçirildi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Rusya Kurtarma BirliğiRusya Kurtarma Birliği, 27 Aralık 1990 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bir devlet komitesi olarak kuruldu.1995 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından 27 Aralık tarihi, Rusya Kurtarıcılar Günü olarak ilan edilerek önemli bir tarih olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/israilden-gazzedeki-kemal-advan-hastanesi-cevresine-saldiri-5i-saglik-calisani-en-az-50-olu-1092077411.html

gazze şeridi

gazze

lübnan

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gazze şeridi, gazze, lübnan, rusya acil durumlar bakanlığı, federal meclis (rusya)