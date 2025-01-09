https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ukrayna-ihalarla-saldirdi-rusya-hava-savunmasi-15-hava-hedefini-engelledi-1092480105.html

Ukrayna İHA’larla saldırdı: Rusya hava savunması 15 hava hedefini engelledi

Ukrayna İHA’larla saldırdı: Rusya hava savunması 15 hava hedefini engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T07:58+0300

2025-01-09T07:58+0300

2025-01-09T08:22+0300

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerin dokuzu Krasnodar Bölgesi’nde, beşi Belgorod Bölgesi’nde ve biri Bryansk Bölgesi’nde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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