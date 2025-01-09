https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ukrayna-ihalarla-saldirdi-rusya-hava-savunmasi-15-hava-hedefini-engelledi-1092480105.html
Ukrayna İHA’larla saldırdı: Rusya hava savunması 15 hava hedefini engelledi
Ukrayna İHA’larla saldırdı: Rusya hava savunması 15 hava hedefini engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:58+0300
2025-01-09T07:58+0300
2025-01-09T08:22+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerin dokuzu Krasnodar Bölgesi’nde, beşi Belgorod Bölgesi’nde ve biri Bryansk Bölgesi’nde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdden-rus-dogalgazin-transitini-kesen-ukraynaya-destek-politikamizla-uyumlu-1092479739.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, krasnodar, belgorod, bryansk
Ukrayna İHA’larla saldırdı: Rusya hava savunması 15 hava hedefini engelledi
07:58 09.01.2025 (güncellendi: 08:22 09.01.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerin dokuzu Krasnodar Bölgesi’nde, beşi Belgorod Bölgesi’nde ve biri Bryansk Bölgesi’nde vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.