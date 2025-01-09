https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/uc-buyuk-temizlik-markasina-sorusturma-acildi-yapilan-tespitler-ciddi-ve-yeterli--1092501641.html

Üç büyük temizlik markasına soruşturma açıldı: 'Yapılan tespitler ciddi ve yeterli'

Üç büyük temizlik markasına soruşturma açıldı: 'Yapılan tespitler ciddi ve yeterli'

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex)... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:09+0300

2025-01-09T16:09+0300

2025-01-09T16:10+0300

türkiye

rekabet

rekabet kurulu

rekabet kurumu

temizlik

poşet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/13/1055678263_0:69:1920:1149_1920x0_80_0_0_56af07fb5bcb3ca99bafc74bfc6c2556.jpg

Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, Kurul, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedarikini gerçekleştiren teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u hassas bilgi değişimi yoluyla ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı tamamladı.Bu kapsamda, elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararların, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği not edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yillik-dogal-afet-raporu-aciklandi-11-bin-kisi-hayatini-kaybetti-320-milyar-dolar-kayip--1092501422.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rekabet, rekabet kurulu, rekabet kurumu, temizlik, poşet