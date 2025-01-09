https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/uc-buyuk-temizlik-markasina-sorusturma-acildi-yapilan-tespitler-ciddi-ve-yeterli--1092501641.html
Üç büyük temizlik markasına soruşturma açıldı: 'Yapılan tespitler ciddi ve yeterli'
Üç büyük temizlik markasına soruşturma açıldı: 'Yapılan tespitler ciddi ve yeterli'
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex)... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T16:09+0300
2025-01-09T16:09+0300
2025-01-09T16:10+0300
türkiye
rekabet
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rekabet kurumu
temizlik
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Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, Kurul, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedarikini gerçekleştiren teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u hassas bilgi değişimi yoluyla ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı tamamladı.Bu kapsamda, elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararların, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği not edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yillik-dogal-afet-raporu-aciklandi-11-bin-kisi-hayatini-kaybetti-320-milyar-dolar-kayip--1092501422.html
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rekabet, rekabet kurulu, rekabet kurumu, temizlik, poşet
Üç büyük temizlik markasına soruşturma açıldı: 'Yapılan tespitler ciddi ve yeterli'
16:09 09.01.2025 (güncellendi: 16:10 09.01.2025)
Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex) hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, Kurul, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedarikini gerçekleştiren teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u hassas bilgi değişimi yoluyla ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı tamamladı.
Bu kapsamda, elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararların, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği not edildi.