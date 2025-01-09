https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/trumpin-yemin-toreni-icin-rekor-bagis-170-milyon-dolar-toplandi-1092489044.html
Trump'ın yemin töreni için rekor bağış: 170 milyon dolar toplandı
Trump'ın yemin töreni için rekor bağış: 170 milyon dolar toplandı
Sputnik Türkiye
Donald Trump’ın 2025 başkanlık yemin töreni için oluşturulan komite, şimdiye kadar 170 milyon dolar bağış toplayarak bir rekora imza attı. Büyük şirketlerin ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:53+0300
2025-01-09T11:53+0300
2025-01-09T11:53+0300
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Donald Trump’ın yaklaşan yemin töreni, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda finansal açıdan da dikkat çekiyor. Trump’ın yemin töreni komitesi, bağış toplama kampanyasında 170 milyon dolarlık bir rekora ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek tutarı elde etti. Bu miktarın, 2021 yılında Joe Biden’ın yemin töreni için toplanan 62 milyon doları geride bıraktığı açıklandı.Bağış yapanlar arasında dünyanın en büyük teknoloji devlerinin isimlerinin yanı sıra birçok farklı sektörden büyük şirketler dikkat çekiyor. Peki bu bağışlarla ne yapılıyor?Toplanan bu yüksek miktar, başkanlık yemin töreni, geçit törenleri, balolar gibi organizasyonlar için kullanılacak. Ayrıca, kalan fonların gelecekte Trump’ın başkanlık kütüphanesinin finansmanında değerlendirilmesi planlanıyor.Uzmanlar, bu rekor bağış miktarının yalnızca Trump’a verilen desteği değil, aynı zamanda şirketlerin yeni yönetimle bağlarını güçlendirme çabasını da yansıttığını belirtiyor. Özellikle, Trump yönetimiyle önceki dönemlerde gergin ilişkiler yaşayan bazı şirketlerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi dikkat çekiyor.Yemin töreni için bağışların 200 milyon doları aşması bekleniyor. Bu durum, Trump’ın ikinci dönemi öncesinde yalnızca siyasi değil, ekonomik olarak da güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/meksika-korfezinin-adini-degistirmek-isteyen-trumpa-karsi-teklif-kuzey-amerikanin-adini-1092483509.html
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trump yemin töreni, donald trump bağış, yemin töreni komitesi, trump başkanlık töreni, teknoloji devleri bağış, ford toyota bağış, trump başkanlık kütüphanesi, bağış rekoru
trump yemin töreni, donald trump bağış, yemin töreni komitesi, trump başkanlık töreni, teknoloji devleri bağış, ford toyota bağış, trump başkanlık kütüphanesi, bağış rekoru
Trump'ın yemin töreni için rekor bağış: 170 milyon dolar toplandı
Donald Trump’ın 2025 başkanlık yemin töreni için oluşturulan komite, şimdiye kadar 170 milyon dolar bağış toplayarak bir rekora imza attı. Büyük şirketlerin ve teknoloji devlerinin desteği dikkat çekiyor.
Donald Trump’ın yaklaşan yemin töreni, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda finansal açıdan da dikkat çekiyor. Trump’ın yemin töreni komitesi, bağış toplama kampanyasında 170 milyon dolarlık bir rekora ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek tutarı elde etti. Bu miktarın, 2021 yılında Joe Biden’ın yemin töreni için toplanan 62 milyon doları geride bıraktığı açıklandı.
Bağış yapanlar arasında dünyanın en büyük teknoloji devlerinin isimlerinin yanı sıra birçok farklı sektörden büyük şirketler dikkat çekiyor.
Peki bu bağışlarla ne yapılıyor?
Toplanan bu yüksek miktar, başkanlık yemin töreni, geçit törenleri, balolar gibi organizasyonlar için kullanılacak. Ayrıca, kalan fonların gelecekte Trump’ın başkanlık kütüphanesinin finansmanında değerlendirilmesi planlanıyor.
Uzmanlar, bu rekor bağış miktarının yalnızca Trump’a verilen desteği değil, aynı zamanda şirketlerin yeni yönetimle bağlarını güçlendirme çabasını da yansıttığını belirtiyor. Özellikle, Trump yönetimiyle önceki dönemlerde gergin ilişkiler yaşayan bazı şirketlerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi dikkat çekiyor.
Yemin töreni için bağışların 200 milyon doları aşması bekleniyor. Bu durum, Trump’ın ikinci dönemi öncesinde yalnızca siyasi değil, ekonomik olarak da güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor.