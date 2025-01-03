https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/trump-oteli-ve-new-orleans-saldirganlarinin-ayni-askeri-ustte-gorev-yaptigi-ortaya-cikti-fort-1092314662.html

Trump oteli ve New Orleans saldırganlarının aynı askeri üstte görev yaptığı ortaya çıktı: Fort Liberty

Trump oteli ve New Orleans saldırganlarının aynı askeri üstte görev yaptığı ortaya çıktı: Fort Liberty

Sputnik Türkiye

Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'in ve New Orleans kentinde aracıyla... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:31+0300

2025-01-03T11:31+0300

2025-01-03T11:31+0300

dünya

new orleans

abd

kuzey carolina

las vegas

fort bragg

fort liberty

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ABD'de gerçekleşen saldırılarının failleri hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Las Vegas'ta ABD Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde Tesla Cybertruck aracını patlatan ve olayda hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'in, orduda aktif görevde olduğu açıklandı. New Orleans kentinde 1 Ocak 2025'günü Şemsettin Cabbar, kamyonetini gece saat 03.15 sularında Bourbon Caddesi'ndeki yeni yıl kutlaması yapan kalabalığın üzerine kasten sürmüş ve FBI, Cabbar'ın eski bir asker olduğunu ve IŞİD ile bağlantı olduğunu açıklamıştı. ABD basını, hem Livelsberger hem de Cabbar'ın eski ismiyle Fort Bragg, yeni ismiyle Fort Liberty adlı ABD'nin en büyük askeri üssünde görev aldığını yazdı. Fort Liberty, Kuzey Carolina'da çok sayıda özel operasyon birimine ev sahipliği yapan devasa bir ordu üssü. Her iki saldırganın da aynı üste görev yapması sosyal medyada yorumlara neden oldu. Tuhaf benzerliklerİki saldırgan arasında benzerlikler sadece askeri üsle sınırlı değil. İkisi de orduda görev yaptı. İkisi de 2009'da Afganistan'da görev yaptı. İkisi de daha önce Kuzey Carolina, Fayetteville'deki Fort Liberty'de görev yaptı. İkisi de yeni yılın ilk günü sabahında ilk bilgilere göre önceden planlanmış saldırı gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abd-basini-trumpin-oteli-onunde-tesla-cybertrucki-patlatan-sahis-ukraynada-gorev-yapti-1092311630.html

new orleans

kuzey carolina

fort bragg

fort liberty

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new orleans, abd, kuzey carolina, las vegas, fort bragg, fort liberty