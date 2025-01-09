TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin oradaki devletçik projesine müdahale etmesini istemiyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:10
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:24
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/tbmm-dijital-mecralar-komisyonundan-sosyal-medya-duzenlemesi-sinyali-cikis-yolu-bulunacak-1092500892.html
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'
Sputnik Türkiye
11 yaşında bir çocuğun sosyal medya deneyi sebebiyle hayatını kaybetmesinin sebep olduğu tartışmalar hız kesmedi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:23+0300
2025-01-09T17:23+0300
görüş
şebnem bursalı
tiktok
tbmm dijital mecralar komisyonu
sosyal medya
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092366843_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_c297bf49eadc2c778bf4e7b0b16166cf.jpg
İzmir’de 11 yaşındaki bir çocuğun TikTok’taki bir sosyal deney sebebiyle hayatını kaybetmesi bir kez daha "TikTok, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarına yönelik denetim yeterli mi" tartışmalarına sebep oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan olası bir düzenleme sinyali veren açıklama geldi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya platformlarının tamamen engellenmesinin çözüm olmadığına ancak "bir çıkış yolu bulunacağına" işaret etti. ‘Sorun dün ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacak’TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, “Sosyal medya üzerinden başlayan akımlar ve bu akımların doğurduğu sorunlar hep konuştuğumuz, tartıştığımız konular. Özellikle üyesi olduğum TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bu konuyu çok boyutlu olarak tartışıyoruz. Sorun dün toplumsal ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacaktır. Bu sorunlar mutlak suretle çok boyutlu ve çok taraflı olarak ele alınmalı" dedi. ‘Bir sosyal platformu kapatmak ya da erişimini engellemek sorunu kökten çözmez’Bursalı, bu sorunların çözümünün platformu kapatmak veya erişim engellemek olmadığını, ilgili bakanlıklardan STK’lara, akademisyenlerden ebeveynlere kadar ilgili kişilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi:‘Sorunu çözebilecek bir çıkış yolu bulunacak’ Bursalı, olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacağının altını çizdi:“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konu üzerine yoğun mesai harcıyor. İnanıyorum ki ortak akılla bu sorunu çözebilecek en azından olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacaktır. Ama şu an için öncellikle görev ebeveynlere düşüyor. Çocukları, onların üzerlerinde baskı oluşturmayacak şekilde bir denge kurarak takip etmeleri gerekiyor. Bizler de yasama olarak gerekli olan tüm düzenlemeleri yapma konusunda hassas ve ivedi şekilde hareket edeceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sosyal-medyada-izledigi-videolardaki-kolonya-akimini-deneyen-11-yasindaki-mert-hayatini-kaybetti-1092365883.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092366843_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_38c692683fcb560855b0565cb949c79b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tiktok akımı, sosyal medya tehlikesi, 11 yaşındaki mert, mert yetiştiren tiktok, sosyal medya düzenlemesi, çocuklar ve sosyal medya, tiktok ölümcül akımlar, sosyal medya yaş sınırı, çocuk güvenliği sosyal medya, mert yetiştiren haberi, tiktok video kazası, sosyal medya zararlı içerikler, tiktok çocuklar için güvenli mi, sosyal medya etkileri çocuklar, bakanlık sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımları, tiktok erişim engeli, ebeveyn kontrolü sosyal medya, çocuklar tiktok kullanımı, mert yetiştiren kolonya
tiktok akımı, sosyal medya tehlikesi, 11 yaşındaki mert, mert yetiştiren tiktok, sosyal medya düzenlemesi, çocuklar ve sosyal medya, tiktok ölümcül akımlar, sosyal medya yaş sınırı, çocuk güvenliği sosyal medya, mert yetiştiren haberi, tiktok video kazası, sosyal medya zararlı içerikler, tiktok çocuklar için güvenli mi, sosyal medya etkileri çocuklar, bakanlık sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımları, tiktok erişim engeli, ebeveyn kontrolü sosyal medya, çocuklar tiktok kullanımı, mert yetiştiren kolonya

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'

17:23 09.01.2025
© FotoğrafSosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti
Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Başak Koçak
Tüm yazılar
Özel
11 yaşında bir çocuğun sosyal medya deneyi sebebiyle hayatını kaybetmesinin sebep olduğu tartışmalar hız kesmedi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya platformlarının tamamen engellenmesinin çözüm olmadığına ancak "bir çıkış yolu bulunacağına" işaret etti.
İzmir’de 11 yaşındaki bir çocuğun TikTok’taki bir sosyal deney sebebiyle hayatını kaybetmesi bir kez daha "TikTok, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarına yönelik denetim yeterli mi" tartışmalarına sebep oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan olası bir düzenleme sinyali veren açıklama geldi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya platformlarının tamamen engellenmesinin çözüm olmadığına ancak "bir çıkış yolu bulunacağına" işaret etti.

‘Sorun dün ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacak’

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, “Sosyal medya üzerinden başlayan akımlar ve bu akımların doğurduğu sorunlar hep konuştuğumuz, tartıştığımız konular. Özellikle üyesi olduğum TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bu konuyu çok boyutlu olarak tartışıyoruz. Sorun dün toplumsal ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacaktır. Bu sorunlar mutlak suretle çok boyutlu ve çok taraflı olarak ele alınmalı" dedi.

‘Bir sosyal platformu kapatmak ya da erişimini engellemek sorunu kökten çözmez’

Bursalı, bu sorunların çözümünün platformu kapatmak veya erişim engellemek olmadığını, ilgili bakanlıklardan STK’lara, akademisyenlerden ebeveynlere kadar ilgili kişilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi:

“Tartışmalı içerikleri nedeniyle Tiktok ilk kez karşımıza çıkmıyor. Her tartışmanın sonrasında bizlere gelen ilk talep “kapatılsın” oluyor. Bu çözüm müdür? Elbette değil. Bir sosyal platformunu kapatmak ya da erişimini engellemek sorunu kökten çözmez. Yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa, biz hazırız. Ama sadece bu da yeterli olmaz. Bu yüzden çok boyutlu ve çok taraflı olarak ele alınması gerektiğini söylüyorum. Kimdir bu taraflar? TBMM, ilgili bakanlıklar, STK’lar, akademisyenler, sosyal medya platformları ve gerekirse ebeveynler, bireysel tecrübe sahipleri.”

‘Sorunu çözebilecek bir çıkış yolu bulunacak’

Bursalı, olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacağının altını çizdi:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konu üzerine yoğun mesai harcıyor. İnanıyorum ki ortak akılla bu sorunu çözebilecek en azından olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacaktır. Ama şu an için öncellikle görev ebeveynlere düşüyor. Çocukları, onların üzerlerinde baskı oluşturmayacak şekilde bir denge kurarak takip etmeleri gerekiyor. Bizler de yasama olarak gerekli olan tüm düzenlemeleri yapma konusunda hassas ve ivedi şekilde hareket edeceğiz.”
Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
TÜRKİYE
Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti
5 Ocak, 16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала