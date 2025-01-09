https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/tbmm-dijital-mecralar-komisyonundan-sosyal-medya-duzenlemesi-sinyali-cikis-yolu-bulunacak-1092500892.html
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'
Sputnik Türkiye
11 yaşında bir çocuğun sosyal medya deneyi sebebiyle hayatını kaybetmesinin sebep olduğu tartışmalar hız kesmedi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:23+0300
2025-01-09T17:23+0300
2025-01-09T17:23+0300
görüş
şebnem bursalı
tiktok
tbmm dijital mecralar komisyonu
sosyal medya
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
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İzmir’de 11 yaşındaki bir çocuğun TikTok’taki bir sosyal deney sebebiyle hayatını kaybetmesi bir kez daha "TikTok, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarına yönelik denetim yeterli mi" tartışmalarına sebep oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan olası bir düzenleme sinyali veren açıklama geldi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya platformlarının tamamen engellenmesinin çözüm olmadığına ancak "bir çıkış yolu bulunacağına" işaret etti. ‘Sorun dün ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacak’TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, “Sosyal medya üzerinden başlayan akımlar ve bu akımların doğurduğu sorunlar hep konuştuğumuz, tartıştığımız konular. Özellikle üyesi olduğum TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bu konuyu çok boyutlu olarak tartışıyoruz. Sorun dün toplumsal ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacaktır. Bu sorunlar mutlak suretle çok boyutlu ve çok taraflı olarak ele alınmalı" dedi. ‘Bir sosyal platformu kapatmak ya da erişimini engellemek sorunu kökten çözmez’Bursalı, bu sorunların çözümünün platformu kapatmak veya erişim engellemek olmadığını, ilgili bakanlıklardan STK’lara, akademisyenlerden ebeveynlere kadar ilgili kişilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi:‘Sorunu çözebilecek bir çıkış yolu bulunacak’ Bursalı, olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacağının altını çizdi:“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konu üzerine yoğun mesai harcıyor. İnanıyorum ki ortak akılla bu sorunu çözebilecek en azından olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacaktır. Ama şu an için öncellikle görev ebeveynlere düşüyor. Çocukları, onların üzerlerinde baskı oluşturmayacak şekilde bir denge kurarak takip etmeleri gerekiyor. Bizler de yasama olarak gerekli olan tüm düzenlemeleri yapma konusunda hassas ve ivedi şekilde hareket edeceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sosyal-medyada-izledigi-videolardaki-kolonya-akimini-deneyen-11-yasindaki-mert-hayatini-kaybetti-1092365883.html
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan sosyal medya düzenlemesi sinyali: 'Çıkış yolu bulunacak'
Özel
11 yaşında bir çocuğun sosyal medya deneyi sebebiyle hayatını kaybetmesinin sebep olduğu tartışmalar hız kesmedi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya platformlarının tamamen engellenmesinin çözüm olmadığına ancak "bir çıkış yolu bulunacağına" işaret etti.
İzmir’de 11 yaşındaki bir çocuğun TikTok’taki bir sosyal deney sebebiyle hayatını kaybetmesi bir kez daha "TikTok, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarına yönelik denetim yeterli mi" tartışmalarına sebep oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan olası bir düzenleme sinyali veren açıklama geldi. Sputnik'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya platformlarının tamamen engellenmesinin çözüm olmadığına ancak "bir çıkış yolu bulunacağına" işaret etti.
‘Sorun dün ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacak’
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, “Sosyal medya üzerinden başlayan akımlar ve bu akımların doğurduğu sorunlar hep konuştuğumuz, tartıştığımız konular. Özellikle üyesi olduğum TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bu konuyu çok boyutlu olarak tartışıyoruz. Sorun dün toplumsal ahlaki değerlerle uyuşmayan paylaşımlardı, bugün ölümle sonuçlanan bir akım, yarın ise bir başka konu olacaktır. Bu sorunlar mutlak suretle çok boyutlu ve çok taraflı olarak ele alınmalı" dedi.
‘Bir sosyal platformu kapatmak ya da erişimini engellemek sorunu kökten çözmez’
Bursalı, bu sorunların çözümünün platformu kapatmak veya erişim engellemek olmadığını, ilgili bakanlıklardan STK’lara, akademisyenlerden ebeveynlere kadar ilgili kişilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi:
“Tartışmalı içerikleri nedeniyle Tiktok ilk kez karşımıza çıkmıyor. Her tartışmanın sonrasında bizlere gelen ilk talep “kapatılsın” oluyor. Bu çözüm müdür? Elbette değil. Bir sosyal platformunu kapatmak ya da erişimini engellemek sorunu kökten çözmez. Yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa, biz hazırız. Ama sadece bu da yeterli olmaz. Bu yüzden çok boyutlu ve çok taraflı olarak ele alınması gerektiğini söylüyorum. Kimdir bu taraflar? TBMM, ilgili bakanlıklar, STK’lar, akademisyenler, sosyal medya platformları ve gerekirse ebeveynler, bireysel tecrübe sahipleri.”
‘Sorunu çözebilecek bir çıkış yolu bulunacak’
Bursalı, olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacağının altını çizdi:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konu üzerine yoğun mesai harcıyor. İnanıyorum ki ortak akılla bu sorunu çözebilecek en azından olumsuz sonuçları en aza indirecek bir çıkış yolu bulunacaktır. Ama şu an için öncellikle görev ebeveynlere düşüyor. Çocukları, onların üzerlerinde baskı oluşturmayacak şekilde bir denge kurarak takip etmeleri gerekiyor. Bizler de yasama olarak gerekli olan tüm düzenlemeleri yapma konusunda hassas ve ivedi şekilde hareket edeceğiz.”