https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sosyal-medyada-izledigi-videolardaki-kolonya-akimini-deneyen-11-yasindaki-mert-hayatini-kaybetti-1092365883.html
Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti
Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadaki bir akımı denediği belirtilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, üstüne döktüğü kolonyayı çakmakla yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T16:35+0300
2025-01-05T16:35+0300
2025-01-05T16:35+0300
türkiye
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
sosyal medya akımı
sosyal medya
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Bornova'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan Mert Yetiştiren, 17 Aralık günü evde tek başına olduğu sırada sosyal medyadaki bir akımı denedi. Mert, kolonyayı üzerine döktü ve ateşe verdi. Vücudunda yanıklar meydana gelen Mert ailesini aradı. Eve gelen annesi Mert'i hastaneye kaldırdı.Aİle ve Sosyal İşler Bakanlığı, Mert'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada "17.12.2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tutuklandi-1092329829.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya akımı, sosyal medya
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya akımı, sosyal medya
Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti
Sosyal medyadaki bir akımı denediği belirtilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, üstüne döktüğü kolonyayı çakmakla yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.
Bornova'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan Mert Yetiştiren, 17 Aralık günü evde tek başına olduğu sırada sosyal medyadaki bir akımı denedi. Mert, kolonyayı üzerine döktü ve ateşe verdi. Vücudunda yanıklar meydana gelen Mert ailesini aradı. Eve gelen annesi Mert'i hastaneye kaldırdı.
Aİle ve Sosyal İşler Bakanlığı, Mert'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada "17.12.2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir" denildi.