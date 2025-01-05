https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sosyal-medyada-izledigi-videolardaki-kolonya-akimini-deneyen-11-yasindaki-mert-hayatini-kaybetti-1092365883.html

Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti

Sosyal medyada izlediği videolardaki kolonya akımını deneyen 11 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sosyal medyadaki bir akımı denediği belirtilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, üstüne döktüğü kolonyayı çakmakla yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T16:35+0300

2025-01-05T16:35+0300

2025-01-05T16:35+0300

türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

sosyal medya akımı

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092366843_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_c297bf49eadc2c778bf4e7b0b16166cf.jpg

Bornova'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan Mert Yetiştiren, 17 Aralık günü evde tek başına olduğu sırada sosyal medyadaki bir akımı denedi. Mert, kolonyayı üzerine döktü ve ateşe verdi. Vücudunda yanıklar meydana gelen Mert ailesini aradı. Eve gelen annesi Mert'i hastaneye kaldırdı.Aİle ve Sosyal İşler Bakanlığı, Mert'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada "17.12.2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tutuklandi-1092329829.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya akımı, sosyal medya