https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/sislide-6-yasindaki-sirini-olduren-zanlinin-cezasi-belli-oldu-1092490780.html
Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren zanlının cezası belli oldu
Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren zanlının cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:39+0300
2025-01-09T12:39+0300
2025-01-09T12:45+0300
türkiye
elmas hanilçi
şişli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1092490780.jpg?1736415923
Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün'e verilen ceza bugünkü duruşmada netleşti. Şirin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
türkiye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elmas hanilçi, şişli
Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren zanlının cezası belli oldu
12:39 09.01.2025 (güncellendi: 12:45 09.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı alındı.
Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün'e verilen ceza bugünkü duruşmada netleşti. Şirin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.