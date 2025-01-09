https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/samdaki-ulusal-muze-yeniden-acildi-1092517094.html
Şam'daki Ulusal Müze yeniden açıldı
Şam'daki Ulusal Müze yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
Suriye’nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze bir ay kapalı kalmasının ardından yeniden açıldı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T23:30+0300
2025-01-09T23:30+0300
2025-01-09T23:29+0300
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suriye
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suriye ulusal müzesi
tarihi eser
arkeolojik kazı
kültürel miras
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Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Dairesi eski başkanı Muhammed Nazir Awad, Sputnik’e yaptığı açıklamada Şam'daki Ulusal Müze’nin bir ay süren kapanışın ardından yeniden açıldığını, eserlerin sergilenmeye devam ettiğini ve buraya turlar düzenlendiğini söyledi.Awad, “Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personeli, tarihi eserlerin korunması ve yağmadan kurtarılması amacıyla askeri personel göndermesi için Askeri Operasyonlar Departmanı’na başvuruda bulundu. Son yıllarda Suriye'de çok sayıda tarihi eser yasadışı yollarla çalındı ve ülke dışına çıkarıldı. Şu anda durum daha da kötüleşiyor. Ülke genelinde yasadışı arkeolojik kazıların sayısının arttığı bildiriliyor. Sayılarını bilmek imkansız, çünkü kazıların çoğu farklı güçler tarafından kontrol edilen ve uzmanların girmesine izin verilmeyen bölgelerde yapılıyor. Kaç eserin ülke dışına çıkarıldığını bile bilmiyoruz. Binlerce parça olduğuna eminim” dedi.Suriye'deki en büyük müze olan Şam Ulusal Müzesi. ülkenin 11 bin yılı aşkın tüm tarihini kapsıyor. Bilinen en eski alfabe olan Ugarit dilindeki kil tabletler burada muhafaza ediliyor. 1919 yılında kurulan müze, Suriye'deki en eski kültürel miras kurumu olma özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html
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suriye, şam, suriye ulusal müzesi, tarihi eser, arkeolojik kazı, kültürel miras
suriye, şam, suriye ulusal müzesi, tarihi eser, arkeolojik kazı, kültürel miras
Şam'daki Ulusal Müze yeniden açıldı
Suriye’nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze bir ay kapalı kalmasının ardından yeniden açıldı.
Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Dairesi eski başkanı Muhammed Nazir Awad, Sputnik’e yaptığı açıklamada Şam'daki Ulusal Müze’nin bir ay süren kapanışın ardından yeniden açıldığını, eserlerin sergilenmeye devam ettiğini ve buraya turlar düzenlendiğini söyledi.
Awad, “Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personeli, tarihi eserlerin korunması ve yağmadan kurtarılması amacıyla askeri personel göndermesi için Askeri Operasyonlar Departmanı’na başvuruda bulundu. Son yıllarda Suriye'de çok sayıda tarihi eser yasadışı yollarla çalındı ve ülke dışına çıkarıldı. Şu anda durum daha da kötüleşiyor. Ülke genelinde yasadışı arkeolojik kazıların sayısının arttığı bildiriliyor. Sayılarını bilmek imkansız, çünkü kazıların çoğu farklı güçler tarafından kontrol edilen ve uzmanların girmesine izin verilmeyen bölgelerde yapılıyor. Kaç eserin ülke dışına çıkarıldığını bile bilmiyoruz. Binlerce parça olduğuna eminim” dedi.
Suriye'deki en büyük müze olan Şam Ulusal Müzesi. ülkenin 11 bin yılı aşkın tüm tarihini kapsıyor. Bilinen en eski alfabe olan Ugarit dilindeki kil tabletler burada muhafaza ediliyor. 1919 yılında kurulan müze, Suriye'deki en eski kültürel miras kurumu olma özelliğini taşıyor.