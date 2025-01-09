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Salgın alarmı; hastaneler dolup taşıyor, ölüme bile neden oluyor: Kış salgınında hayat kurtaran önerileri uzmanı anlattı
Salgın alarmı; hastaneler dolup taşıyor, ölüme bile neden oluyor: Kış salgınında hayat kurtaran önerileri uzmanı anlattı
Sputnik Türkiye
Kış aylarının başlamasıyla hastanelerin acil servisleri dolup taştı. Uzmanlar, özellikle son 10 günde influenza ve koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:12+0300
2025-01-09T10:12+0300
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Son günlerde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubunda grip ve benzeri semptomlar yaygın görülmeye başlandı. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son 10 gün içinde influenza ve koronavirüs enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bu virüslerin bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla zatürre vakalarının da arttığını söyledi.Koronavirüs ve i̇nfluenza salgını etkisini artırıyorProf. Dr. Akkoyunlu, son dönemde özellikle yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında artış olduğunu ifade etti.“Son günlerde hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. İnfluenza ve koronavirüs enfeksiyonları sık görülüyor. Bunun yanı sıra diğer virüslerin ve bakterilerin neden olduğu vakalar da etkisini sürdürüyor.”Okullar ve kapalı ortamlar salgını tetikliyorKış aylarında artan salgınlar, özellikle okulların açılmasıyla yayılıyor. Okulların üçüncü haftasında hasta yoğunluğunun zirveye ulaştığını belirten Akkoyunlu, “Kapalı ortamlarda çalışan veya toplu taşıma kullanan kişiler arasında hastalık hızla yayılıyor. Bu durum hastaneye yatışları ve zatürre vakalarını artırıyor” dedi.Hastalığın belirtileri ve etkileriKoronavirüs enfeksiyonunda en sık görülen belirtiler:İnfluenza vakalarında ise burun akıntısı, öksürük, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları öne çıkıyor. Bazı durumlarda influenza, zatürreye dönüşerek koronavirüse benzer belirtiler gösterebiliyor.Hastalıklardan korunmak i̇çin alınabilecek önlemlerHijyen ve Maske KullanımıBağışıklığı Güçlendiren BesinlerProf. Dr. Akkoyunlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için narenciye, sarımsak, zeytinyağı, zeytin yaprağı gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Ayrıca zeytin yaprağı çayı ve kekik buğusu enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.Uyku ve EgzersizBağışıklık sisteminin güçlü kalması için:Hayata Pozitif Bakış AçısıOlumlu düşüncenin bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Akkoyunlu, depresyonun bağışıklık hücrelerini zayıflattığını vurguladı.Hastaneye yatışlar ve hayatını kaybedenler varHastaneye yatmak zorunda kalan ve yoğun bakım tedavisi gören hastaların yanı sıra hayatını kaybeden vakalar da bulunuyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için bu salgınların ölümcül risk taşıdığı belirtiliyor.
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influenza salgını 2025, koronavirüs vakaları artış, zatürre belirtileri, kış hastalıkları önlemleri, grip ve koronavirüs farkları, influenza belirtileri nelerdir, koronavirüs eklem ağrısı, yüksek ateş halsizlik nedenleri, okullarda grip salgını, bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri, zatürreden korunma yolları, influenza ve koronavirüs yaygın belirtiler, hastanelerde yoğunluk 2025, kış aylarında salgın riski, influenza virüsü nedir, koronavirüs salgını yeniden başladı mı, grip salgınından korunma yolları, bağışıklığı güçlendiren besinler, zeytin yaprağı çayı faydaları, kekik buğusu nasıl yapılır, maske ve hijyenin önemi, influenza zatürreye dönüşebilir mi, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, koronavirüsle influenza farkı, savunma sistemi için egzersiz
influenza salgını 2025, koronavirüs vakaları artış, zatürre belirtileri, kış hastalıkları önlemleri, grip ve koronavirüs farkları, influenza belirtileri nelerdir, koronavirüs eklem ağrısı, yüksek ateş halsizlik nedenleri, okullarda grip salgını, bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri, zatürreden korunma yolları, influenza ve koronavirüs yaygın belirtiler, hastanelerde yoğunluk 2025, kış aylarında salgın riski, influenza virüsü nedir, koronavirüs salgını yeniden başladı mı, grip salgınından korunma yolları, bağışıklığı güçlendiren besinler, zeytin yaprağı çayı faydaları, kekik buğusu nasıl yapılır, maske ve hijyenin önemi, influenza zatürreye dönüşebilir mi, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, koronavirüsle influenza farkı, savunma sistemi için egzersiz

Salgın alarmı; hastaneler dolup taşıyor, ölüme bile neden oluyor: Kış salgınında hayat kurtaran önerileri uzmanı anlattı

10:12 09.01.2025
© AAKuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir
Kuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Kış aylarının başlamasıyla hastanelerin acil servisleri dolup taştı. Uzmanlar, özellikle son 10 günde influenza ve koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekiyor. Bu hastalıklara zatürre vakalarının da eşlik ettiği belirtilirken, alınabilecek önlemler ve bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri öne çıkıyor.
Son günlerde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubunda grip ve benzeri semptomlar yaygın görülmeye başlandı. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son 10 gün içinde influenza ve koronavirüs enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bu virüslerin bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla zatürre vakalarının da arttığını söyledi.

Koronavirüs ve i̇nfluenza salgını etkisini artırıyor

Prof. Dr. Akkoyunlu, son dönemde özellikle yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında artış olduğunu ifade etti.
“Son günlerde hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. İnfluenza ve koronavirüs enfeksiyonları sık görülüyor. Bunun yanı sıra diğer virüslerin ve bakterilerin neden olduğu vakalar da etkisini sürdürüyor.”

Okullar ve kapalı ortamlar salgını tetikliyor

Kış aylarında artan salgınlar, özellikle okulların açılmasıyla yayılıyor. Okulların üçüncü haftasında hasta yoğunluğunun zirveye ulaştığını belirten Akkoyunlu, “Kapalı ortamlarda çalışan veya toplu taşıma kullanan kişiler arasında hastalık hızla yayılıyor. Bu durum hastaneye yatışları ve zatürre vakalarını artırıyor” dedi.

Hastalığın belirtileri ve etkileri

Koronavirüs enfeksiyonunda en sık görülen belirtiler:
Kalça ve sırt ağrısı
Yoğun kas ve eklem ağrıları
Yüksek ateş
Halsizlik
İnfluenza vakalarında ise burun akıntısı, öksürük, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları öne çıkıyor. Bazı durumlarda influenza, zatürreye dönüşerek koronavirüse benzer belirtiler gösterebiliyor.

Hastalıklardan korunmak i̇çin alınabilecek önlemler

Hijyen ve Maske Kullanımı
Kapalı ortamlarda maske takmak etkili bir korunma yöntemi.
Eller düzenli olarak yıkanmalı, hijyen ürünleri kolay ulaşılabilir olmalı.
Bağışıklığı Güçlendiren Besinler
Prof. Dr. Akkoyunlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için narenciye, sarımsak, zeytinyağı, zeytin yaprağı gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Ayrıca zeytin yaprağı çayı ve kekik buğusu enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.
Uyku ve Egzersiz
Bağışıklık sisteminin güçlü kalması için:
Düzenli ve yeterli uyku alınmalı.
Günde en az 10 bin adım atılmalı, ancak aşırı egzersizden kaçınılmalı.
Hayata Pozitif Bakış Açısı
Olumlu düşüncenin bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Akkoyunlu, depresyonun bağışıklık hücrelerini zayıflattığını vurguladı.

Hastaneye yatışlar ve hayatını kaybedenler var

Hastaneye yatmak zorunda kalan ve yoğun bakım tedavisi gören hastaların yanı sıra hayatını kaybeden vakalar da bulunuyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için bu salgınların ölümcül risk taşıdığı belirtiliyor.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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