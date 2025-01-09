https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/salgin-alarmi-hastaneler-dolup-tasiyor-olume-bile-neden-oluyor-kis-salgininda-hayat-kurtaran-1092480258.html

Salgın alarmı; hastaneler dolup taşıyor, ölüme bile neden oluyor: Kış salgınında hayat kurtaran önerileri uzmanı anlattı

Salgın alarmı; hastaneler dolup taşıyor, ölüme bile neden oluyor: Kış salgınında hayat kurtaran önerileri uzmanı anlattı

Sputnik Türkiye

Kış aylarının başlamasıyla hastanelerin acil servisleri dolup taştı. Uzmanlar, özellikle son 10 günde influenza ve koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:12+0300

2025-01-09T10:12+0300

2025-01-09T10:12+0300

sağlik

hasta

ağır hasta

hasta sayısı

hastalık

bulaşıcı hastalık

salgın hastalık

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Son günlerde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubunda grip ve benzeri semptomlar yaygın görülmeye başlandı. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son 10 gün içinde influenza ve koronavirüs enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bu virüslerin bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla zatürre vakalarının da arttığını söyledi.Koronavirüs ve i̇nfluenza salgını etkisini artırıyorProf. Dr. Akkoyunlu, son dönemde özellikle yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında artış olduğunu ifade etti.“Son günlerde hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. İnfluenza ve koronavirüs enfeksiyonları sık görülüyor. Bunun yanı sıra diğer virüslerin ve bakterilerin neden olduğu vakalar da etkisini sürdürüyor.”Okullar ve kapalı ortamlar salgını tetikliyorKış aylarında artan salgınlar, özellikle okulların açılmasıyla yayılıyor. Okulların üçüncü haftasında hasta yoğunluğunun zirveye ulaştığını belirten Akkoyunlu, “Kapalı ortamlarda çalışan veya toplu taşıma kullanan kişiler arasında hastalık hızla yayılıyor. Bu durum hastaneye yatışları ve zatürre vakalarını artırıyor” dedi.Hastalığın belirtileri ve etkileriKoronavirüs enfeksiyonunda en sık görülen belirtiler:İnfluenza vakalarında ise burun akıntısı, öksürük, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları öne çıkıyor. Bazı durumlarda influenza, zatürreye dönüşerek koronavirüse benzer belirtiler gösterebiliyor.Hastalıklardan korunmak i̇çin alınabilecek önlemlerHijyen ve Maske KullanımıBağışıklığı Güçlendiren BesinlerProf. Dr. Akkoyunlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için narenciye, sarımsak, zeytinyağı, zeytin yaprağı gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Ayrıca zeytin yaprağı çayı ve kekik buğusu enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.Uyku ve EgzersizBağışıklık sisteminin güçlü kalması için:Hayata Pozitif Bakış AçısıOlumlu düşüncenin bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Akkoyunlu, depresyonun bağışıklık hücrelerini zayıflattığını vurguladı.Hastaneye yatışlar ve hayatını kaybedenler varHastaneye yatmak zorunda kalan ve yoğun bakım tedavisi gören hastaların yanı sıra hayatını kaybeden vakalar da bulunuyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için bu salgınların ölümcül risk taşıdığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ishal-mide-bulantisi-kusma-belirtileri-gosteriyor-aciller-doldu-tasti-norovirusten-nasil-korunulur-1092410986.html

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