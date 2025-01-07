https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ishal-mide-bulantisi-kusma-belirtileri-gosteriyor-aciller-doldu-tasti-norovirusten-nasil-korunulur-1092410986.html

İshal, mide bulantısı, kusma belirtileri gösteriyor; aciller doldu taştı: Norovirüs'ten nasıl korunulur?

İshal, mide bulantısı, kusma belirtileri gösteriyor; aciller doldu taştı: Norovirüs'ten nasıl korunulur?

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde hızla artan grip vakaları hastaneleri zor durumda bırakırken, Romanya’da bir haftada 4 bin vaka kaydedildi ve 4 kişi hayatını kaybetti... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T08:00+0300

2025-01-07T08:00+0300

2025-01-07T08:00+0300

sağlik

fransa

avrupa

romanya

sağlık

ishal

uzun süreli ishal

bulantı

mide bulantısı

grip

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Yeni yılın ardından Avrupa’da grip vakaları hızla artıyor. Fransa, İspanya ve Romanya gibi ülkelerde hastaneler dolup taşarken, Macaristan’da bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi.Romanya’da geçtiğimiz hafta yalnızca grip nedeniyle 4 binin üzerinde vaka kaydedilirken, bu hastalığa bağlı 4 ölüm gerçekleşti. Fransa ve İspanya’da da hastaneler, özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü yetişkinlerden gelen başvurular nedeniyle yoğun bir dönem geçiriyor.Türkiye’de durum nasıl?Türkiye’de grip salgını şimdilik ciddi bir boyuta ulaşmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye de yayılabileceği uyarısında bulunurken, Norovirüs salgınına karşı da önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.Norovirüs nedir ve nasıl yayılır?Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, Norovirüs hakkında kritik bilgiler verdi. “Norovirüs, ishal ve kusmaya neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Genellikle ‘mide gribi’ olarak adlandırılır, ancak grip virüsüyle ilgisi yoktur,” diyen Kadayıf, şu noktalara dikkat çekti:Kadayıf, Norovirüsün hızlı bir şekilde yayılabileceğini belirterek, hijyenin önemine vurgu yaptı.Hijyen ve korunma yöntemleriKadayıf, Norovirüs’ten korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:Antibiyotiklerin Norovirüs tedavisinde etkisiz olduğunu belirten Kadayıf, virüsü önlemenin en etkili yolunun hijyen olduğunu vurguladı.Fransa ve İspanya’dan çarpıcı verilerAvrupa’daki grip salgını, özellikle Fransa ve İspanya’da büyük bir endişe yaratıyor. Fransa’da doktorlar, "Yıllardır bu kadar büyük bir salgın görmedik," diyerek vakaların büyük bir bölümünün aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirtti.İspanya’da da özellikle Katalonya ve Valensiya gibi bölgelerde grip vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlar, influenza B’nin baskın olduğu bu dönemde aşılanmanın önemine dikkat çekiyor.

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