https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ishal-mide-bulantisi-kusma-belirtileri-gosteriyor-aciller-doldu-tasti-norovirusten-nasil-korunulur-1092410986.html
İshal, mide bulantısı, kusma belirtileri gösteriyor; aciller doldu taştı: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
İshal, mide bulantısı, kusma belirtileri gösteriyor; aciller doldu taştı: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
Sputnik Türkiye
Avrupa genelinde hızla artan grip vakaları hastaneleri zor durumda bırakırken, Romanya’da bir haftada 4 bin vaka kaydedildi ve 4 kişi hayatını kaybetti... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T08:00+0300
2025-01-07T08:00+0300
2025-01-07T08:00+0300
sağlik
fransa
avrupa
romanya
sağlık
ishal
uzun süreli ishal
bulantı
mide bulantısı
grip
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Yeni yılın ardından Avrupa’da grip vakaları hızla artıyor. Fransa, İspanya ve Romanya gibi ülkelerde hastaneler dolup taşarken, Macaristan’da bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi.Romanya’da geçtiğimiz hafta yalnızca grip nedeniyle 4 binin üzerinde vaka kaydedilirken, bu hastalığa bağlı 4 ölüm gerçekleşti. Fransa ve İspanya’da da hastaneler, özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü yetişkinlerden gelen başvurular nedeniyle yoğun bir dönem geçiriyor.Türkiye’de durum nasıl?Türkiye’de grip salgını şimdilik ciddi bir boyuta ulaşmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye de yayılabileceği uyarısında bulunurken, Norovirüs salgınına karşı da önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.Norovirüs nedir ve nasıl yayılır?Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, Norovirüs hakkında kritik bilgiler verdi. “Norovirüs, ishal ve kusmaya neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Genellikle ‘mide gribi’ olarak adlandırılır, ancak grip virüsüyle ilgisi yoktur,” diyen Kadayıf, şu noktalara dikkat çekti:Kadayıf, Norovirüsün hızlı bir şekilde yayılabileceğini belirterek, hijyenin önemine vurgu yaptı.Hijyen ve korunma yöntemleriKadayıf, Norovirüs’ten korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:Antibiyotiklerin Norovirüs tedavisinde etkisiz olduğunu belirten Kadayıf, virüsü önlemenin en etkili yolunun hijyen olduğunu vurguladı.Fransa ve İspanya’dan çarpıcı verilerAvrupa’daki grip salgını, özellikle Fransa ve İspanya’da büyük bir endişe yaratıyor. Fransa’da doktorlar, "Yıllardır bu kadar büyük bir salgın görmedik," diyerek vakaların büyük bir bölümünün aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirtti.İspanya’da da özellikle Katalonya ve Valensiya gibi bölgelerde grip vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlar, influenza B’nin baskın olduğu bu dönemde aşılanmanın önemine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulaginizda-kalp-atisi-duyuyorsaniz-dikkat-tinnitus-belirtisi-ciddi-bir-sorun-olume-goturur-1092377087.html
fransa
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa grip salgını, romanya grip vakaları, fransa grip hastaneleri, ispanya grip aşısı, norovirüs belirtileri nelerdir, norovirüs nasıl bulaşır, ishale ne iyi gelir, ishale nasıl geçer, mide bulantısı ne iyi gelir, mide bulantısı sebepleri
avrupa grip salgını, romanya grip vakaları, fransa grip hastaneleri, ispanya grip aşısı, norovirüs belirtileri nelerdir, norovirüs nasıl bulaşır, ishale ne iyi gelir, ishale nasıl geçer, mide bulantısı ne iyi gelir, mide bulantısı sebepleri
İshal, mide bulantısı, kusma belirtileri gösteriyor; aciller doldu taştı: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
Avrupa genelinde hızla artan grip vakaları hastaneleri zor durumda bırakırken, Romanya’da bir haftada 4 bin vaka kaydedildi ve 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa, İspanya ve Macaristan’da ek önlemler alınırken uzmanlar Türkiye’yi de uyarıyor. Ayrıca hızla yayılan Norovirüs için dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.
Yeni yılın ardından Avrupa’da grip vakaları hızla artıyor. Fransa, İspanya ve Romanya gibi ülkelerde hastaneler dolup taşarken, Macaristan’da bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi.
Romanya’da geçtiğimiz hafta yalnızca grip nedeniyle 4 binin üzerinde vaka kaydedilirken, bu hastalığa bağlı 4 ölüm gerçekleşti. Fransa ve İspanya’da da hastaneler, özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü yetişkinlerden gelen başvurular nedeniyle yoğun bir dönem geçiriyor.
Türkiye’de grip salgını şimdilik ciddi bir boyuta ulaşmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye de yayılabileceği uyarısında bulunurken, Norovirüs salgınına karşı da önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.
Norovirüs nedir ve nasıl yayılır?
Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, Norovirüs hakkında kritik bilgiler verdi. “Norovirüs, ishal ve kusmaya neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Genellikle ‘mide gribi’ olarak adlandırılır, ancak grip virüsüyle ilgisi yoktur,” diyen Kadayıf, şu noktalara dikkat çekti:
Norovirüs mide veya bağırsak iltihabına yol açarak akut gastroenterite neden olur.
Virüs, bulaştıktan 12 ila 48 saat içinde belirtiler gösterir.
En yaygın semptomlar arasında kusma, ishal, mide bulantısı, ateş ve vücut ağrıları
bulunur.
Kadayıf, Norovirüsün hızlı bir şekilde yayılabileceğini belirterek, hijyenin önemine vurgu yaptı.
Hijyen ve korunma yöntemleri
Kadayıf, Norovirüs’ten korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:
1.
Ellerinizi sık sık ve doğru şekilde yıkayın.
2.
Kabuklu deniz ürünlerini iyice pişirin.
3.
Sebze ve meyveleri temiz suyla yıkayın.
4.
Kirli yüzeyleri dezenfekte edin.
5.
Çamaşırları sıcak suda yıkayın.
Antibiyotiklerin Norovirüs tedavisinde etkisiz olduğunu belirten Kadayıf, virüsü önlemenin en etkili yolunun hijyen olduğunu vurguladı.
Fransa ve İspanya’dan çarpıcı veriler
Avrupa’daki grip salgını, özellikle Fransa ve İspanya’da büyük bir endişe yaratıyor. Fransa’da doktorlar, "Yıllardır bu kadar büyük bir salgın görmedik," diyerek vakaların büyük bir bölümünün aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirtti.
İspanya’da da özellikle Katalonya ve Valensiya gibi bölgelerde grip vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlar, influenza B’nin baskın olduğu bu dönemde aşılanmanın önemine dikkat çekiyor.