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Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası tartışma başladı: Bütün doktorlar estetik operasyon yapabilir mi?
Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası tartışma başladı: Bütün doktorlar estetik operasyon yapabilir mi?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, medikal estetik uygulamalarda değişiklik getirdi. "Deri ve zührevi hastalıklar uzmanları, plastik cerrahlar ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T13:48+0300
2025-01-09T13:48+0300
görüş
sağlık bakanlığı
estetik
estetik cerrahi
estetik ameliyat
estetik operasyon
türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
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7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, sağlık sektöründe dikkat çeken bir düzenleme getirdi. Yönetmelikle birlikte, “deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik cerrahlar ve Bakanlık onaylı medikal estetik sertifikasına sahip hekimler” ifadesi yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklik, “Artık tüm hekimler estetik uygulamalar yapabilir mi?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak düzenlemenin yalnızca medikal estetik işlemlerini kapsadığı ifade edildi. Uzmanlar ise bu durumun hasta güvenliği açısından riskler barındırdığını belirterek, sağlık standartlarının zarar görebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yeni düzenleme neleri içeriyor? Tüm doktorlar estetik uygulamalar yapabilir mi? Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, Sputnik’e anlattı.'Bu düzenleme mesleki sınırların belirsizleşmesine ve hasta güvenliğinin tehlikeye atılmasına yol açacak'Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yapılan düzenlemelerin hem mesleki hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını ve sektörde ciddi endişe yarattığını belirtti:‘Merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacak’Prof. Dr. Şükrü Yazar, bu düzenlemeyle birlikte yetkin olmayan ellerde yapılacak işlemlerin hasta sağlığının ciddi şekilde tehlikeye girmesine neden olacağını söyledi:“Bu durum estetik işlemlerin cazip hale gelmesi, hekimlerin bu alana yönelmesine ve diğer branşlardaki hasta ihtiyaçlarının karşılanamamasına, dolayısıyla kamudaki hekim açığının daha da artmasına neden olabilir. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görev yapan eğitici hekimlerin, cazip koşulları nedeniyle estetik işlemlere yönelmesi, tıp eğitiminde ve asistan eğitiminde ciddi eksikliklere yol açacaktır. Bu durum, gelecekte nitelikli hekim yetiştirilmesini tehlikeye atacak ve sağlık sisteminin temel taşlarını zayıflatacaktır. Ek olarak hâli hazırda yetkisiz kişiler tarafından yapılan merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacaktır. Son olarak ülkemiz, sağlık turizmi alanında elde ettiği itibarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Artan komplikasyon vakaları, Türkiye’nin bu alandaki uluslararası güvenilirliğini zedeleyecektir.”‘Uzmanlık dışı hekimlere estetik işlemler yapma yetkisi verilmesinin gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz’Yazar, bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çektiğini belirtti:Uzmanlardan Sağlık Bakanlığı’na ÇağrıTürk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, mesleğinin sınırlarını savunma ve etik değerleri güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurguladı:“Hasta güvenliğini tehlikeye atan, sağlık sisteminde dengesizlikler yaratan ve sağlık turizmi açısından ülkemize zarar verme potansiyeli taşıyan bu düzenlemenin acilen yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nı, bu tür değişikliklerde ilgili uzmanlık dernekleriyle istişare etmeye, bilimsel ve etik değerleri önceleyen düzenlemeler yapmaya ve etkin denetim mekanizmalarını hayata geçirmeye davet ediyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/saglik-bakanligindan-estetik-dokunus-artik-farkli-branstaki-doktorlar-da-islem-yapabilecek-1092413478.html
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medikal estetik, estetik uygulamalar, estetik cerrahi, hasta güvenliği, sağlık bakanlığı düzenlemesi, yeni yönetmelik, estetik işlemler, hekim yetkileri, estetikte uzmanlık, sağlık turizmi, merdiven altı estetik, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı, medikal estetik sertifikası, estetikte komplikasyonlar, sağlık standartları, estetik eğitim eksikliği, uzman görüşleri, estetik cerrahi tartışması, sağlık sektörü düzenlemesi, estetik alanında denetim, estetik uygulama riski, estetik işlemlerde yetki, hekim açığı, hasta sağlığı, estetik sektöründeki değişiklikler, sağlık turizmi kaybı, estetikte etik sorunlar
medikal estetik, estetik uygulamalar, estetik cerrahi, hasta güvenliği, sağlık bakanlığı düzenlemesi, yeni yönetmelik, estetik işlemler, hekim yetkileri, estetikte uzmanlık, sağlık turizmi, merdiven altı estetik, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı, medikal estetik sertifikası, estetikte komplikasyonlar, sağlık standartları, estetik eğitim eksikliği, uzman görüşleri, estetik cerrahi tartışması, sağlık sektörü düzenlemesi, estetik alanında denetim, estetik uygulama riski, estetik işlemlerde yetki, hekim açığı, hasta sağlığı, estetik sektöründeki değişiklikler, sağlık turizmi kaybı, estetikte etik sorunlar

Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası tartışma başladı: Bütün doktorlar estetik operasyon yapabilir mi?

13:48 09.01.2025
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, medikal estetik uygulamalarda değişiklik getirdi. "Deri ve zührevi hastalıklar uzmanları, plastik cerrahlar ve sertifikalı hekimler" şartı kaldırıldı. Uzmanlar bu durumun hasta güvenliğini tehlikeye attığını söylüyor. Peki yeni düzenleme neleri içeriyor? Bütün doktorlar estetik operasyon yapabilir mi?
7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, sağlık sektöründe dikkat çeken bir düzenleme getirdi. Yönetmelikle birlikte, “deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik cerrahlar ve Bakanlık onaylı medikal estetik sertifikasına sahip hekimler” ifadesi yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklik, “Artık tüm hekimler estetik uygulamalar yapabilir mi?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak düzenlemenin yalnızca medikal estetik işlemlerini kapsadığı ifade edildi. Uzmanlar ise bu durumun hasta güvenliği açısından riskler barındırdığını belirterek, sağlık standartlarının zarar görebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yeni düzenleme neleri içeriyor? Tüm doktorlar estetik uygulamalar yapabilir mi? Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, Sputnik’e anlattı.

'Bu düzenleme mesleki sınırların belirsizleşmesine ve hasta güvenliğinin tehlikeye atılmasına yol açacak'

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yapılan düzenlemelerin hem mesleki hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını ve sektörde ciddi endişe yarattığını belirtti:
“Bu düzenlemeyle birlikte, daha önce yalnızca plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları ve Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan hekimler tarafından yapılması gereken estetik işlemlerin, artık "eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında diğer hekimler tarafından” da yapılabileceği ifade edilmiştir. Branş isimlerimizin ve “Bakanlık onaylı” ifadesinin yönetmelikten çıkarılması, mesleki sınırların belirsizleşmesine ve hasta güvenliğinin tehlikeye atılmasına yol açacaktır.”

‘Merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacak’

Prof. Dr. Şükrü Yazar, bu düzenlemeyle birlikte yetkin olmayan ellerde yapılacak işlemlerin hasta sağlığının ciddi şekilde tehlikeye girmesine neden olacağını söyledi:
“Bu durum estetik işlemlerin cazip hale gelmesi, hekimlerin bu alana yönelmesine ve diğer branşlardaki hasta ihtiyaçlarının karşılanamamasına, dolayısıyla kamudaki hekim açığının daha da artmasına neden olabilir. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görev yapan eğitici hekimlerin, cazip koşulları nedeniyle estetik işlemlere yönelmesi, tıp eğitiminde ve asistan eğitiminde ciddi eksikliklere yol açacaktır. Bu durum, gelecekte nitelikli hekim yetiştirilmesini tehlikeye atacak ve sağlık sisteminin temel taşlarını zayıflatacaktır. Ek olarak hâli hazırda yetkisiz kişiler tarafından yapılan merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacaktır. Son olarak ülkemiz, sağlık turizmi alanında elde ettiği itibarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Artan komplikasyon vakaları, Türkiye’nin bu alandaki uluslararası güvenilirliğini zedeleyecektir.”

‘Uzmanlık dışı hekimlere estetik işlemler yapma yetkisi verilmesinin gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz’

Yazar, bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çektiğini belirtti:
“Bu yönetmelik değişikliğiyle uzmanlık dışı hekimlere estetik işlemler yapma yetkisi verilmesinin gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Uzmanlık dışı hekimlere yetki verilmesi, genellikle olağanüstü durumlarda, örneğin bir salgın veya savaş sırasında acil ihtiyaçları karşılamak üzere alınan geçici bir önlemdir. Şu anda girişimsel estetik işlemler alanında nasıl bir acil ihtiyaç veya yetersizlik olduğu düşünülmüştür ki böyle bir düzenleme yapılmıştır? Sağlık sistemini, hasta güvenliğini ve mesleki standartları tehdit eden bu kararın gerekçesi şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.”

Uzmanlardan Sağlık Bakanlığı’na Çağrı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, mesleğinin sınırlarını savunma ve etik değerleri güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurguladı:
“Hasta güvenliğini tehlikeye atan, sağlık sisteminde dengesizlikler yaratan ve sağlık turizmi açısından ülkemize zarar verme potansiyeli taşıyan bu düzenlemenin acilen yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nı, bu tür değişikliklerde ilgili uzmanlık dernekleriyle istişare etmeye, bilimsel ve etik değerleri önceleyen düzenlemeler yapmaya ve etkin denetim mekanizmalarını hayata geçirmeye davet ediyoruz.”
estetik ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
SAĞLIK
Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek
7 Ocak, 09:36
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