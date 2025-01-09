https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/saglik-bakanliginin-karari-sonrasi-tartisma-basladi-butun-doktorlar-estetik-operasyon-yapabilir-mi-1092494117.html

Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası tartışma başladı: Bütün doktorlar estetik operasyon yapabilir mi?

Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası tartışma başladı: Bütün doktorlar estetik operasyon yapabilir mi?

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, medikal estetik uygulamalarda değişiklik getirdi. "Deri ve zührevi hastalıklar uzmanları, plastik cerrahlar ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T13:48+0300

2025-01-09T13:48+0300

2025-01-09T13:48+0300

görüş

sağlık bakanlığı

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği

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7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, sağlık sektöründe dikkat çeken bir düzenleme getirdi. Yönetmelikle birlikte, “deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik cerrahlar ve Bakanlık onaylı medikal estetik sertifikasına sahip hekimler” ifadesi yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklik, “Artık tüm hekimler estetik uygulamalar yapabilir mi?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak düzenlemenin yalnızca medikal estetik işlemlerini kapsadığı ifade edildi. Uzmanlar ise bu durumun hasta güvenliği açısından riskler barındırdığını belirterek, sağlık standartlarının zarar görebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yeni düzenleme neleri içeriyor? Tüm doktorlar estetik uygulamalar yapabilir mi? Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, Sputnik’e anlattı.'Bu düzenleme mesleki sınırların belirsizleşmesine ve hasta güvenliğinin tehlikeye atılmasına yol açacak'Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yapılan düzenlemelerin hem mesleki hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını ve sektörde ciddi endişe yarattığını belirtti:‘Merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacak’Prof. Dr. Şükrü Yazar, bu düzenlemeyle birlikte yetkin olmayan ellerde yapılacak işlemlerin hasta sağlığının ciddi şekilde tehlikeye girmesine neden olacağını söyledi:“Bu durum estetik işlemlerin cazip hale gelmesi, hekimlerin bu alana yönelmesine ve diğer branşlardaki hasta ihtiyaçlarının karşılanamamasına, dolayısıyla kamudaki hekim açığının daha da artmasına neden olabilir. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görev yapan eğitici hekimlerin, cazip koşulları nedeniyle estetik işlemlere yönelmesi, tıp eğitiminde ve asistan eğitiminde ciddi eksikliklere yol açacaktır. Bu durum, gelecekte nitelikli hekim yetiştirilmesini tehlikeye atacak ve sağlık sisteminin temel taşlarını zayıflatacaktır. Ek olarak hâli hazırda yetkisiz kişiler tarafından yapılan merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacaktır. Son olarak ülkemiz, sağlık turizmi alanında elde ettiği itibarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Artan komplikasyon vakaları, Türkiye’nin bu alandaki uluslararası güvenilirliğini zedeleyecektir.”‘Uzmanlık dışı hekimlere estetik işlemler yapma yetkisi verilmesinin gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz’Yazar, bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çektiğini belirtti:Uzmanlardan Sağlık Bakanlığı’na ÇağrıTürk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, mesleğinin sınırlarını savunma ve etik değerleri güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurguladı:“Hasta güvenliğini tehlikeye atan, sağlık sisteminde dengesizlikler yaratan ve sağlık turizmi açısından ülkemize zarar verme potansiyeli taşıyan bu düzenlemenin acilen yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nı, bu tür değişikliklerde ilgili uzmanlık dernekleriyle istişare etmeye, bilimsel ve etik değerleri önceleyen düzenlemeler yapmaya ve etkin denetim mekanizmalarını hayata geçirmeye davet ediyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/saglik-bakanligindan-estetik-dokunus-artik-farkli-branstaki-doktorlar-da-islem-yapabilecek-1092413478.html

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2025

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