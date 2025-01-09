https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/saat-aciklandi-cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-bugun-gorusecek-1092481451.html

Saat açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün görüşecek

Saat açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün görüşecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Saat 16.30 olarak duyurulan toplantıda iki... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:57+0300

2025-01-09T08:57+0300

2025-01-09T08:57+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.30’da bir araya gelecek. Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşmesi bekleniyor.İki liderin gündeminde, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki önemli meseleleri, seçim hazırlıkları ve ekonomik gelişmelerin yer alabileceği belirtiliyor.Görüşmenin gündemi merak ediliyorGörüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siyaset kulislerinde bu toplantının gündeminde şu başlıkların yer alacağı konuşuluyor:Siyaset arenasında gözler bu görüşmedeCumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin sık sık gerçekleştirdiği bu tür toplantılar, ittifakın politik duruşunu belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar, siyaset dünyasında yakından takip edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hak-sahipleri-icin-kritik-aciklama-aile-destek-odemeleri-2025te-devam-edecek-mi-1092478566.html

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, recep tayyip erdoğan