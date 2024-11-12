https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/deva-gelecek-ve-saadet-partisi-ortak-cati-partisi-kuracaklarini-acikladi-1090317830.html

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracaklarını açıkladı

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracaklarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde ortak çatı partisi kurulmasına karar verildi. Çatı partisinin... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T21:27+0300

2024-11-12T21:27+0300

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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak görüşmelerinden ortak çatı partisi kurma kararı çıktığı açıklandı.TBMM'de Ali Babacan'ın kurucusu olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi'nin ortak çatı partisi kurma kararı aldığı açıklandı. Çatı partisi TBMM'de ortak grup kuracak.DEVA Partisi'nde 15 Milletvekili, Gelecek Partisi'nde 10 Milletvekili, Saadet Partisi'nin ise 9 Milletvekili bulunuyor. Ortak çatı partisinin 34 Milletvekili olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230623/deva-partisi-tbmmde-ortak-grup-kurmaya-iliskin-kararini-acikladi-1072775048.html

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