https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/deva-gelecek-ve-saadet-partisi-ortak-cati-partisi-kuracaklarini-acikladi-1090317830.html
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracaklarını açıkladı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracaklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde ortak çatı partisi kurulmasına karar verildi. Çatı partisinin... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T21:27+0300
2024-11-12T21:27+0300
2024-11-12T21:30+0300
politika
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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak görüşmelerinden ortak çatı partisi kurma kararı çıktığı açıklandı.TBMM'de Ali Babacan'ın kurucusu olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi'nin ortak çatı partisi kurma kararı aldığı açıklandı. Çatı partisi TBMM'de ortak grup kuracak.DEVA Partisi'nde 15 Milletvekili, Gelecek Partisi'nde 10 Milletvekili, Saadet Partisi'nin ise 9 Milletvekili bulunuyor. Ortak çatı partisinin 34 Milletvekili olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230623/deva-partisi-tbmmde-ortak-grup-kurmaya-iliskin-kararini-acikladi-1072775048.html
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deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, meclis, tbmm, siyasi parti, ortak, ortak bildiri
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracaklarını açıkladı
21:27 12.11.2024 (güncellendi: 21:30 12.11.2024)
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde ortak çatı partisi kurulmasına karar verildi. Çatı partisinin TBMM'de ortak grup kuracağı açıklandı.
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak görüşmelerinden ortak çatı partisi kurma kararı çıktığı açıklandı.
TBMM'de Ali Babacan'ın kurucusu olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi'nin ortak çatı partisi kurma kararı aldığı açıklandı. Çatı partisi TBMM'de ortak grup kuracak.
DEVA Partisi'nde 15 Milletvekili, Gelecek Partisi'nde 10 Milletvekili, Saadet Partisi'nin ise 9 Milletvekili bulunuyor. Ortak çatı partisinin 34 Milletvekili olması bekleniyor.