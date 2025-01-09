DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin oradaki devletçik projesine müdahale etmesini istemiyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Marketlerin en hızlı büyüdüğü üç ülke: Lübnan, Arjantin, Türkiye
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z Kuşağından X Kuşağına, Kuşaklar Arası Hobi Tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/dhc-lideri-pusilin-kurahovo-onem-bakimindan-avdeyevka-ve-ugledar-ile-karsilastirilabilir-1092491683.html
DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir
DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Kurahovo kentinde oluşturduğu müstahkem bölgenin önem bakımından daha önce Rus ordusu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:39+0300
2025-01-09T12:56+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
denis puşilin
ukrayna
rus ordusu
ukrayna ordusu
avdeyevka
ugledar
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6db9d580c2cb853a1eeae8f43bdee022.jpg
Rusya Federasyonu’na bağlı DHC’nin lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna açıklamasında, Rus ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Kurahovo kentinin önemini değerlendirdi.Puşilin, “Kurahovo, düşmanın savunmasındaki en önemli yerleşim yeriydi. Düşman burada çok ciddi şekilde yeraltı iletişim inşa etmişti. Burası, önem açısından Avdeyevka ya da Ugledar gibi diğer müstahkem bölgelerle kıyaslanabilecek çok ciddi bir müstahkem bölge. Bu nedenle düşman bu yöne çok ciddi kuvvetler yığmış, kenti elinde tutmaya çalışmıştı” yorumunda bulundu.Kiev rejiminin bu kenti elinde tutmak için yaklaşık 15 bin militan kullandığı ve bunların yüzde 80 kadarının öldüğünü veya yaralandığı yönündeki Rusya Savunma Bakanlığı raporuna işaret eden Puşilin şunu dedi:DHC’nin başkenti Donetsk’e 46 kilometre mesafede bulunan Kurahovo, taktik öneme sahip. Kurahovo, Donbass’ın güneybatısındaki en büyük kent.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/pentagon-sefi-austinden-ukrayna-itirafi-ustunluk-rusyanin-elinde-1092489226.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
avdeyevka
ugledar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_618f07c9bd394754b2dae029359ea669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, avdeyevka, ugledar, rusya savunma bakanlığı
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, avdeyevka, ugledar, rusya savunma bakanlığı

DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir

12:39 09.01.2025 (güncellendi: 12:56 09.01.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Kurahovo kentinde oluşturduğu müstahkem bölgenin önem bakımından daha önce Rus ordusu tarafından ele geçirilen Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir olduğunu belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı DHC’nin lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna açıklamasında, Rus ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Kurahovo kentinin önemini değerlendirdi.
Puşilin, “Kurahovo, düşmanın savunmasındaki en önemli yerleşim yeriydi. Düşman burada çok ciddi şekilde yeraltı iletişim inşa etmişti. Burası, önem açısından Avdeyevka ya da Ugledar gibi diğer müstahkem bölgelerle kıyaslanabilecek çok ciddi bir müstahkem bölge. Bu nedenle düşman bu yöne çok ciddi kuvvetler yığmış, kenti elinde tutmaya çalışmıştı” yorumunda bulundu.
Kiev rejiminin bu kenti elinde tutmak için yaklaşık 15 bin militan kullandığı ve bunların yüzde 80 kadarının öldüğünü veya yaralandığı yönündeki Rusya Savunma Bakanlığı raporuna işaret eden Puşilin şunu dedi:
Şimdi düşman batıya doğru itildi, ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri birlikleri durmuyor ve düşmanı geri püskürtmeye devam ediyor, çünkü Donetsk'in Petrovskiy ve Kirovskiy bölgelerinin bombardımanı tüm bu uzun yıllar boyunca Kurahov'dan yapıldı. Kurahovo işgalden kurtarıldıktan sonra Ukrayna ordusu fiziksel olarak bu yerleşimlere topçu saldırılar düzenleme fırsatını kaybetti.
DHC’nin başkenti Donetsk’e 46 kilometre mesafede bulunan Kurahovo, taktik öneme sahip. Kurahovo, Donbass’ın güneybatısındaki en büyük kent.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
Ukrayna krizi
Pentagon Şefi Austin’den ‘Ukrayna’ itirafı: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde’
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала