https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/dhc-lideri-pusilin-kurahovo-onem-bakimindan-avdeyevka-ve-ugledar-ile-karsilastirilabilir-1092491683.html

DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir

DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Kurahovo kentinde oluşturduğu müstahkem bölgenin önem bakımından daha önce Rus ordusu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:39+0300

2025-01-09T12:39+0300

2025-01-09T12:56+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

denis puşilin

ukrayna

rus ordusu

ukrayna ordusu

avdeyevka

ugledar

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Federasyonu’na bağlı DHC’nin lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna açıklamasında, Rus ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Kurahovo kentinin önemini değerlendirdi.Puşilin, “Kurahovo, düşmanın savunmasındaki en önemli yerleşim yeriydi. Düşman burada çok ciddi şekilde yeraltı iletişim inşa etmişti. Burası, önem açısından Avdeyevka ya da Ugledar gibi diğer müstahkem bölgelerle kıyaslanabilecek çok ciddi bir müstahkem bölge. Bu nedenle düşman bu yöne çok ciddi kuvvetler yığmış, kenti elinde tutmaya çalışmıştı” yorumunda bulundu.Kiev rejiminin bu kenti elinde tutmak için yaklaşık 15 bin militan kullandığı ve bunların yüzde 80 kadarının öldüğünü veya yaralandığı yönündeki Rusya Savunma Bakanlığı raporuna işaret eden Puşilin şunu dedi:DHC’nin başkenti Donetsk’e 46 kilometre mesafede bulunan Kurahovo, taktik öneme sahip. Kurahovo, Donbass’ın güneybatısındaki en büyük kent.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/pentagon-sefi-austinden-ukrayna-itirafi-ustunluk-rusyanin-elinde-1092489226.html

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

avdeyevka

ugledar

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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, avdeyevka, ugledar, rusya savunma bakanlığı