https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/dhc-lideri-pusilin-kurahovo-onem-bakimindan-avdeyevka-ve-ugledar-ile-karsilastirilabilir-1092491683.html
DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir
DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Kurahovo kentinde oluşturduğu müstahkem bölgenin önem bakımından daha önce Rus ordusu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:39+0300
2025-01-09T12:39+0300
2025-01-09T12:56+0300
ukrayna krizi
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
denis puşilin
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ukrayna ordusu
avdeyevka
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Rusya Federasyonu’na bağlı DHC’nin lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna açıklamasında, Rus ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Kurahovo kentinin önemini değerlendirdi.Puşilin, “Kurahovo, düşmanın savunmasındaki en önemli yerleşim yeriydi. Düşman burada çok ciddi şekilde yeraltı iletişim inşa etmişti. Burası, önem açısından Avdeyevka ya da Ugledar gibi diğer müstahkem bölgelerle kıyaslanabilecek çok ciddi bir müstahkem bölge. Bu nedenle düşman bu yöne çok ciddi kuvvetler yığmış, kenti elinde tutmaya çalışmıştı” yorumunda bulundu.Kiev rejiminin bu kenti elinde tutmak için yaklaşık 15 bin militan kullandığı ve bunların yüzde 80 kadarının öldüğünü veya yaralandığı yönündeki Rusya Savunma Bakanlığı raporuna işaret eden Puşilin şunu dedi:DHC’nin başkenti Donetsk’e 46 kilometre mesafede bulunan Kurahovo, taktik öneme sahip. Kurahovo, Donbass’ın güneybatısındaki en büyük kent.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/pentagon-sefi-austinden-ukrayna-itirafi-ustunluk-rusyanin-elinde-1092489226.html
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, avdeyevka, ugledar, rusya savunma bakanlığı
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, avdeyevka, ugledar, rusya savunma bakanlığı
DHC lideri Puşilin: Kurahovo önem bakımından Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir
12:39 09.01.2025 (güncellendi: 12:56 09.01.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Kurahovo kentinde oluşturduğu müstahkem bölgenin önem bakımından daha önce Rus ordusu tarafından ele geçirilen Avdeyevka ve Ugledar ile karşılaştırılabilir olduğunu belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı DHC’nin lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna açıklamasında, Rus ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Kurahovo kentinin önemini değerlendirdi.
Puşilin, “Kurahovo, düşmanın savunmasındaki en önemli yerleşim yeriydi. Düşman burada çok ciddi şekilde yeraltı iletişim inşa etmişti. Burası, önem açısından Avdeyevka ya da Ugledar gibi diğer müstahkem bölgelerle kıyaslanabilecek çok ciddi bir müstahkem bölge. Bu nedenle düşman bu yöne çok ciddi kuvvetler yığmış, kenti elinde tutmaya çalışmıştı” yorumunda bulundu.
Kiev rejiminin bu kenti elinde tutmak için yaklaşık 15 bin militan kullandığı ve bunların yüzde 80 kadarının öldüğünü veya yaralandığı yönündeki Rusya Savunma Bakanlığı raporuna işaret eden Puşilin şunu dedi:
Şimdi düşman batıya doğru itildi, ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri birlikleri durmuyor ve düşmanı geri püskürtmeye devam ediyor, çünkü Donetsk'in Petrovskiy ve Kirovskiy bölgelerinin bombardımanı tüm bu uzun yıllar boyunca Kurahov'dan yapıldı. Kurahovo işgalden kurtarıldıktan sonra Ukrayna ordusu fiziksel olarak bu yerleşimlere topçu saldırılar düzenleme fırsatını kaybetti.
DHC’nin başkenti Donetsk’e 46 kilometre mesafede bulunan Kurahovo, taktik öneme sahip. Kurahovo, Donbass’ın güneybatısındaki en büyük kent.