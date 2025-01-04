https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/io-genel-sekreteri-yermekbayev-orgutumuzun-nato-ile-karsilastirilmasi-dogru-degil-1092341209.html
İÖ Genel Sekreteri Yermekbayev: Örgütümüzün NATO ile karşılaştırılması doğru değil
İÖ Genel Sekreteri Yermekbayev: Örgütümüzün NATO ile karşılaştırılması doğru değil
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Yermekbayev, örgütün NATO ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını, zira bu iki örgütün hedef ve görevleri... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T12:07+0300
2025-01-04T12:07+0300
2025-01-04T12:07+0300
dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
şiö
nurlan ermekbayev
nato
karşılaştırma
avrasya
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ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Sputnik’e demecinde Şanghay İşbirliği Örgütü ile NATO’yu karşılaştırmanın doğru olmadığını, zira iki örgütün hem hedef ve görevleri, hem de faaliyetleri açısından çok farklı olduklarını söyledi.NATO’nun savaş sonrasında Batı ile Sovyetler Birliği arasında bir karşıtlık unsuru olarak kurulduğuna dikkat çeken Yermekbayev, ŞİÖ’nün ise 2001’de yaratıcı, barışçıl hedeflerle kurulduğunu vurguladı.NATO’nun coğrafi olarak kıtalararası bir örgüt olduğunu belirten Yermekbayev, ŞİÖ’nün ise şu anda Avrasya devletlerini bir çatıda topladığını, yani bir Avrasya örgütü olduğunu dile getirdi.Genel Sekreter ayrıca ŞİÖ devletlerinin tarihi, kültürel ve hatta mental bağlarla birbirleriyle yakından bağlantılı olduğunu, pek çok ortak noktaya sahip olduklarını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sio-liderleri-astana-zirvesinin-sonuc-bildirgesini-imzaladi-1085513400.html
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, nurlan ermekbayev, nato, karşılaştırma, avrasya
şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, nurlan ermekbayev, nato, karşılaştırma, avrasya
İÖ Genel Sekreteri Yermekbayev: Örgütümüzün NATO ile karşılaştırılması doğru değil
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Yermekbayev, örgütün NATO ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını, zira bu iki örgütün hedef ve görevleri açısından çok farklı olduklarını belirtti.
ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Sputnik’e demecinde Şanghay İşbirliği Örgütü ile NATO’yu karşılaştırmanın doğru olmadığını, zira iki örgütün hem hedef ve görevleri, hem de faaliyetleri açısından çok farklı olduklarını söyledi.
NATO’nun savaş sonrasında Batı ile Sovyetler Birliği arasında bir karşıtlık unsuru olarak kurulduğuna dikkat çeken Yermekbayev, ŞİÖ’nün ise 2001’de yaratıcı, barışçıl hedeflerle kurulduğunu vurguladı.
NATO’nun coğrafi olarak kıtalararası bir örgüt olduğunu belirten Yermekbayev, ŞİÖ’nün ise şu anda Avrasya devletlerini bir çatıda topladığını, yani bir Avrasya örgütü olduğunu dile getirdi.
Genel Sekreter ayrıca ŞİÖ devletlerinin tarihi, kültürel ve hatta mental bağlarla birbirleriyle yakından bağlantılı olduğunu, pek çok ortak noktaya sahip olduklarını sözlerine ekledi.