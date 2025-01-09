https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rusya-disisleri-lubnandaki-cumhurbaskanligi-krizinin-cozumunu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1092512573.html

Rusya Dışişleri: Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı krizinin çözümünü memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri: Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı krizinin çözümünü memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Lübnan'da 2022'den bu yana devam eden cumhurbaşkanlığı krizinin çözülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T21:24+0300

2025-01-09T21:24+0300

2025-01-09T21:23+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

lübnan

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cumhurbaşkanlığı seçimi

parlamento

moskova

katar

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mişel avn

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'nın Lübnan'da 2022'den bu yana devam eden cumhurbaşkanlığı krizinin çözülmesini memnuniyetle karşıladığı ve yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesinin ülkede iç siyasi istikrarın güçlendirilmesi yönünde umutlar doğurduğu belirtildi.Açıklamada, "Moskova, Ekim 2022'den bu yana süren cumhurbaşkanlığı krizinin çözüme kavuşturulmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu, Lübnan'da iç siyasi istikrarın güçlendirilmesi ve ülkenin zorlu sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi yönünde umutlar doğuruyor. Rusya, çok mezhepli Lübnan'da birlik ve toplumsal barışın sağlanmasının anahtarının geniş ulusal mutabakatın yeniden sağlanması olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Moskova'nın, Rusya-Lübnan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesine olan kararlılığı vurgulandı.Lübnan parlamentosu, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı altı yıllık bir dönem için ülkenin 14. cumhurbaşkanı olarak seçti.Katar, Lübnan'daki siyasi güçler arasında cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşmaya varılması için yapılan müzakerelerde arabuluculuk rolünü üslenmişti. Katar, son yıllarda Lübnan ordusuna yakıt temini başta olmak üzere önemli maddi yardımlarda bulunuyor.Joseph Avn kimdir?Lübnan Meclisinin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Joseph Halil Avn, 1964'te Lübnan Dağı bölgesine bağlı Sin el-Fin beldesinde doğdu.Lübnan ordusuna gönüllü olarak katılan Avn, 1983'te harp okuluna kaydoldu. Mezuniyetinin ardından 1985'te teğmen olarak göreve başlayan Avn, 2013'te tuğgeneral, 2017'de ise orgeneral rütbesine terfi etti ve aynı yıl Lübnan ordusunun 14. Genelkurmay Başkanı olarak atandı.Evli ve 2 çocuk babası 61 yaşındaki Avn, siyaset bilimi, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı. Avn, Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce biliyor.Lübnan'ın çatışma dönemlerinde orduda aktif görevde bulunan Avn'ın birçok madalyası bulunuyor.Meclis'te bugün düzenlenen oturumda ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Avn, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Avn'ın ardından cumhurbaşkanı seçilen 5. Genelkurmay Başkanı oldu.Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/lubnanda-genelkurmay-baskani-joseph-aoun-cumhurbaskani-secildi-1092508376.html

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rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, joseph avn, cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento, moskova, katar, mişel süleyman, mişel avn