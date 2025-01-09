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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Avn yemin ederek görevine başladı: İsrail ve Suriye vurgusu
Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Avn yemin ederek görevine başladı: İsrail ve Suriye vurgusu
Sputnik Türkiye
Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin ederek görevine başladı. Avn Meclis'te yaptığı konuşmasında, İsrail... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T18:23+0300
2025-01-09T18:30+0300
dünya
lübnan
parlamento
cumhurbaşkanlığı seçimi
michel aoun
bakanlar kurulu
joseph avn
israil
suriye
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Lübnan parlamentosu, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı ikinci turda altı yıllık bir dönem için ülkenin 14. cumhurbaşkanı olarak seçti.Lübnan parlamentosunda yeni cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi üzerine ikinci turda yapılan oylamada Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, 128 sandalyeli mecliste 99 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçildi.Avn, cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinin yasallığı konusunda hararetli tartışmaların yaşandığı ilk turda, cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan 86 oyun 71’ini alabildi.Aoun'un seçilmesiyle Lübnan'da iki yılı aşkın bir süredir çözülemeyen cumhurbaşkanlığı krizi sona ermiş oldu. Eski Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın görev süresinin sona erdiği 31 Ekim 2022'den bu yana cumhurbaşkanlığı makamı boş bulunuyordu. Bu süre zarfında cumhurbaşkanlığı görevi Bakanlar Kurulu tarafından yürütüldü.'İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını önlemek için orduya yatırım yapacağız'Milletvekillerinin huzurunda yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Avn, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'da yeni dönemin başladığını, ülkesinin içinden geçtiği yönetim krizinin siyasi ve ekonomik değişiklileri zorunlu kıldığını söyledi.Yeni kurulacak hükümetle çalışarak yargının bağımsızlığı için bir kanun tasarısını onaylayacağını ifade eden Avn, yeni Başbakan'ın atanması için Meclis'e istişare çağrısında bulundu.Suç ve suçlularla mücadele edeceğini vurgulayan Avn, 'yeni bir ulusun inşası için yargı ve kanun çatısı altında birleşme' çağrısı yaptı.Lübnan'ın sınırlarının korunması ve istikrarın sağlanmasına dikkati çeken Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını önlemek ve terörle mücadele için orduya yatırım yapacağız" ifadesini kullandı.Avn, kamu kurumlarının yapılandırılacağını belirterek, "Başkomutan olarak görevimi yerine getirme ve devletin silah taşıma hakkını tekeline alması için çalışma sözü veriyorum" dedi.Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı, güvenliğin sağlanması ve yasaların uygulanması için güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini belirterek, "Güneyde, Bekaa'da, Dahiye'de ve Lübnan'ın her yerinde İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşa edilmesi sözü veriyorum" diye konuştu.İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü işgale değinen Avn, "Devletin, İsrail işgalini ortadan kaldırması ve saldırıların püskürtülmesine olanak sağlayacak entegre bir savunma politikası üzerinde çalışması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.Avn, yönetiminin Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracağını belirterek, "Suriye ile iyi ilişkiler kurma fırsatımız var" şeklinde konuştu.Joseph Avn kimdir?Lübnan Meclisinin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Joseph Halil Avn, 1964'te Lübnan Dağı bölgesine bağlı Sin el-Fin beldesinde doğdu.Lübnan ordusuna gönüllü olarak katılan Avn, 1983'te harp okuluna kaydoldu. Mezuniyetinin ardından 1985'te teğmen olarak göreve başlayan Avn, 2013'te tuğgeneral, 2017'de ise orgeneral rütbesine terfi etti ve aynı yıl Lübnan ordusunun 14. Genelkurmay Başkanı olarak atandı.Evli ve 2 çocuk babası 61 yaşındaki Avn, siyaset bilimi, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı. Avn, Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce biliyor.Lübnan'ın çatışma dönemlerinde orduda aktif görevde bulunan Avn'ın birçok madalyası bulunuyor.Meclis'te bugün düzenlenen oturumda ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Avn, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Avn'ın ardından cumhurbaşkanı seçilen 5. Genelkurmay Başkanı oldu.Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.
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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Avn yemin ederek görevine başladı: İsrail ve Suriye vurgusu

18:23 09.01.2025 (güncellendi: 18:30 09.01.2025)
Yeni Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun
Yeni Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin ederek görevine başladı. Avn Meclis'te yaptığı konuşmasında, İsrail saldırılarını önlemek üzere orduya yatırım yapacaklarının altını çizen Avn, konuşmasında Suriye ile iyi münasebetler kurulması için de fırsat olduğunu dile getirdi.
Lübnan parlamentosu, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ikinci turda altı yıllık bir dönem için ülkenin 14. cumhurbaşkanı olarak seçti.
Lübnan parlamentosunda yeni cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi üzerine ikinci turda yapılan oylamada Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, 128 sandalyeli mecliste 99 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
Avn, cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinin yasallığı konusunda hararetli tartışmaların yaşandığı ilk turda, cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan 86 oyun 71’ini alabildi.
Aoun'un seçilmesiyle Lübnan'da iki yılı aşkın bir süredir çözülemeyen cumhurbaşkanlığı krizi sona ermiş oldu. Eski Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın görev süresinin sona erdiği 31 Ekim 2022'den bu yana cumhurbaşkanlığı makamı boş bulunuyordu. Bu süre zarfında cumhurbaşkanlığı görevi Bakanlar Kurulu tarafından yürütüldü.

'İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını önlemek için orduya yatırım yapacağız'

Milletvekillerinin huzurunda yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Avn, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'da yeni dönemin başladığını, ülkesinin içinden geçtiği yönetim krizinin siyasi ve ekonomik değişiklileri zorunlu kıldığını söyledi.
Yeni kurulacak hükümetle çalışarak yargının bağımsızlığı için bir kanun tasarısını onaylayacağını ifade eden Avn, yeni Başbakan'ın atanması için Meclis'e istişare çağrısında bulundu.
Suç ve suçlularla mücadele edeceğini vurgulayan Avn, 'yeni bir ulusun inşası için yargı ve kanun çatısı altında birleşme' çağrısı yaptı.
Lübnan'ın sınırlarının korunması ve istikrarın sağlanmasına dikkati çeken Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını önlemek ve terörle mücadele için orduya yatırım yapacağız" ifadesini kullandı.
Avn, kamu kurumlarının yapılandırılacağını belirterek, "Başkomutan olarak görevimi yerine getirme ve devletin silah taşıma hakkını tekeline alması için çalışma sözü veriyorum" dedi.
Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı, güvenliğin sağlanması ve yasaların uygulanması için güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini belirterek, "Güneyde, Bekaa'da, Dahiye'de ve Lübnan'ın her yerinde İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşa edilmesi sözü veriyorum" diye konuştu.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü işgale değinen Avn, "Devletin, İsrail işgalini ortadan kaldırması ve saldırıların püskürtülmesine olanak sağlayacak entegre bir savunma politikası üzerinde çalışması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
Avn, yönetiminin Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracağını belirterek, "Suriye ile iyi ilişkiler kurma fırsatımız var" şeklinde konuştu.

Joseph Avn kimdir?

Lübnan Meclisinin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Joseph Halil Avn, 1964'te Lübnan Dağı bölgesine bağlı Sin el-Fin beldesinde doğdu.
Lübnan ordusuna gönüllü olarak katılan Avn, 1983'te harp okuluna kaydoldu. Mezuniyetinin ardından 1985'te teğmen olarak göreve başlayan Avn, 2013'te tuğgeneral, 2017'de ise orgeneral rütbesine terfi etti ve aynı yıl Lübnan ordusunun 14. Genelkurmay Başkanı olarak atandı.
Evli ve 2 çocuk babası 61 yaşındaki Avn, siyaset bilimi, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı. Avn, Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce biliyor.
Lübnan'ın çatışma dönemlerinde orduda aktif görevde bulunan Avn'ın birçok madalyası bulunuyor.
Meclis'te bugün düzenlenen oturumda ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Avn, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Avn'ın ardından cumhurbaşkanı seçilen 5. Genelkurmay Başkanı oldu.
Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.
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