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Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların bu yıl ki yemek ücretleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların bu yıl ki yemek ücretleri belli oldu
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak öğle yemeği ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklandı. Ücretler memurlar için... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 2025 yılı için öğle yemeği ücretleri ve uygulama esaslarını belirliyor.Memurlar i̇çin ücretler ek göstergeye göreYeni düzenlemeye göre, memurların öğle yemeği ücretleri, görev yaptıkları ek göstergeye göre belirlendi:Bu tutarlar, memurların günlük öğle yemeği bedeli olarak ödenecek.Sözleşmeli personelden alınacak ücretler ise brüt maaşlara göre farklılık gösterecek:Tebliğe göre, kurumlar, yemek maliyetleri, personelin görev unvanı ve hizmet özelliklerini dikkate alarak, belirlenen bu ücretlerin üzerinde bedeller belirleyebilecek.Ödenecek ücretler nasıl belirlenecek?Yiyecek yardımı kapsamındaki giderlerin, yemek maliyetlerinin üçte ikisini aşmamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de, diğer illerde ise yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacağı belirtildi. Geri kalan tutar personel tarafından ödenecek.2025 yılı öğle yemeği ücretleri, 15 Ocak 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu düzenleme, 14 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
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öğle yemeği ücreti 2025, memur yemek bedeli 2025, sözleşmeli personel yemek ücreti, devlet memurları yemek tebliği, 2025 yemek bedeli ne kadar, hazine ve maliye bakanlığı yemek düzenlemesi, resmi gazete yemek ücreti, memur yemek ücretleri ek gösterge, sözleşmeli personel yemek fiyatları, öğle yemeği yardımı yönetmeliği, 2025 yemek bedeli hesaplama, memur yemek ücreti nasıl hesaplanır, yeni yemek fiyatları memurlar, ek göstergeye göre yemek ücreti, yemek yardımı düzenlemesi 2025, memurlar için öğle yemeği bedeli, sözleşmeli personel yemek bedeli hesaplama, resmi gazete'de yayımlanan yemek tebliği

Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların bu yıl ki yemek ücretleri belli oldu

09:11 09.01.2025 (güncellendi: 09:13 09.01.2025)
© AAYemek
Yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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2025 yılı itibarıyla memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak öğle yemeği ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklandı. Ücretler memurlar için günlük 10.25 TL ile 41.80 TL, sözleşmeli personel için ise 12.47 TL ile 49.97 TL arasında değişiyor. Tebliğ, 15 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 2025 yılı için öğle yemeği ücretleri ve uygulama esaslarını belirliyor.

Memurlar i̇çin ücretler ek göstergeye göre

Yeni düzenlemeye göre, memurların öğle yemeği ücretleri, görev yaptıkları ek göstergeye göre belirlendi:
600'e kadar ek göstergeliler: 10.25 TL
1700'e kadar ek göstergeliler: 17.42 TL
2800'e kadar ek göstergeliler: 21.64 TL
4200'e kadar ek göstergeliler: 28.04 TL
5400'e kadar ek göstergeliler: 37.34 TL
5400 üzeri ek göstergeliler: 41.80 TL
Bu tutarlar, memurların günlük öğle yemeği bedeli olarak ödenecek.
Sözleşmeli personelden alınacak ücretler ise brüt maaşlara göre farklılık gösterecek:
26.480 TL’ye kadar kazananlar: 12.47 TL
44.700 TL’ye kadar kazananlar: 21.64 TL
61.750 TL’ye kadar kazananlar: 39.27 TL
61.750 TL üzeri kazananlar: 49.97 TL
Tebliğe göre, kurumlar, yemek maliyetleri, personelin görev unvanı ve hizmet özelliklerini dikkate alarak, belirlenen bu ücretlerin üzerinde bedeller belirleyebilecek.

Ödenecek ücretler nasıl belirlenecek?

Yiyecek yardımı kapsamındaki giderlerin, yemek maliyetlerinin üçte ikisini aşmamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de, diğer illerde ise yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacağı belirtildi. Geri kalan tutar personel tarafından ödenecek.
2025 yılı öğle yemeği ücretleri, 15 Ocak 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu düzenleme, 14 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
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