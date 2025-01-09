https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-putine-taviz-vermeyecek-ukraynayi-kurtarmak-1092481138.html

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump, Putin'e taviz vermeyecek, Ukrayna’yı kurtarmak istiyor

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump, Putin'e taviz vermeyecek, Ukrayna’yı kurtarmak istiyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin gelecekteki Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Donald Trump’ın Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'e taviz verme... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:32+0300

2025-01-09T08:32+0300

2025-01-09T08:54+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

keith kellogg

rusya

vladimir putin

ukrayna

vladimir zelenskiy

taviz

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Fox News televizyonuna konuşan Kellogg, “Trump’ın, Putin'e ya da Ruslara bir şey vermeye çalışmadığının farkına varmak önemli. Aslında Ukrayna'yı ve egemenliğini kurtarmak istiyor” ifadesini kullandı.Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmaya “adil ve hakkaniyetli” şartlarda bir çözüm bulma niyetinde olduğunu belirten Kellogg, seçilmiş başkanın en kısa sürede Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerde anlaşmazlığı çözmenin bir yolunu bulacağına olan inancını dile getirdi.Kellogg ayrıca, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda Rus liderle diyaloğa girmeyi reddetmesini “en büyük hatası” olarak nitelendirdi.Daha önce Trump, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya’nın tutumunu anlayışla karşıladığını dile getirmişti. Putin’in onunla iletişime hazır olduğunu bildiğini ama Beyaz Saray’a dönmeden bu yapmanın kabul edilemez olduğunu savunan Trump, Rusya lideriyle görüşme için bir tarih veremeyeceğini belirtmişti.Ukrayna çatışmasına müzakere yoluyla bir çözüm getirebileceğine dair söz veren Trump, defalarca bu meseleyi bir gün içinde çözebileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdden-rus-dogalgazin-transitini-kesen-ukraynaya-destek-politikamizla-uyumlu-1092479739.html

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abd, donald trump, keith kellogg, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, taviz