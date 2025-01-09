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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-putine-taviz-vermeyecek-ukraynayi-kurtarmak-1092481138.html
ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump, Putin'e taviz vermeyecek, Ukrayna’yı kurtarmak istiyor
ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump, Putin'e taviz vermeyecek, Ukrayna’yı kurtarmak istiyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin gelecekteki Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Donald Trump’ın Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'e taviz verme... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T08:32+0300
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ukrayna krizi
abd
donald trump
keith kellogg
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Fox News televizyonuna konuşan Kellogg, “Trump’ın, Putin'e ya da Ruslara bir şey vermeye çalışmadığının farkına varmak önemli. Aslında Ukrayna'yı ve egemenliğini kurtarmak istiyor” ifadesini kullandı.Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmaya “adil ve hakkaniyetli” şartlarda bir çözüm bulma niyetinde olduğunu belirten Kellogg, seçilmiş başkanın en kısa sürede Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerde anlaşmazlığı çözmenin bir yolunu bulacağına olan inancını dile getirdi.Kellogg ayrıca, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda Rus liderle diyaloğa girmeyi reddetmesini “en büyük hatası” olarak nitelendirdi.Daha önce Trump, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya’nın tutumunu anlayışla karşıladığını dile getirmişti. Putin’in onunla iletişime hazır olduğunu bildiğini ama Beyaz Saray’a dönmeden bu yapmanın kabul edilemez olduğunu savunan Trump, Rusya lideriyle görüşme için bir tarih veremeyeceğini belirtmişti.Ukrayna çatışmasına müzakere yoluyla bir çözüm getirebileceğine dair söz veren Trump, defalarca bu meseleyi bir gün içinde çözebileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdden-rus-dogalgazin-transitini-kesen-ukraynaya-destek-politikamizla-uyumlu-1092479739.html
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abd, donald trump, keith kellogg, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, taviz
abd, donald trump, keith kellogg, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, taviz

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump, Putin'e taviz vermeyecek, Ukrayna’yı kurtarmak istiyor

08:32 09.01.2025 (güncellendi: 08:54 09.01.2025)
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
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ABD'nin gelecekteki Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Donald Trump’ın Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'e taviz verme niyetinde olmadığını belirerek, “Aslında Ukrayna’nın bağımsızlığını kurtarmak istiyor” dedi.
Fox News televizyonuna konuşan Kellogg, “Trump’ın, Putin'e ya da Ruslara bir şey vermeye çalışmadığının farkına varmak önemli. Aslında Ukrayna'yı ve egemenliğini kurtarmak istiyor” ifadesini kullandı.
Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmaya “adil ve hakkaniyetli” şartlarda bir çözüm bulma niyetinde olduğunu belirten Kellogg, seçilmiş başkanın en kısa sürede Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerde anlaşmazlığı çözmenin bir yolunu bulacağına olan inancını dile getirdi.
Kellogg ayrıca, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda Rus liderle diyaloğa girmeyi reddetmesini “en büyük hatası” olarak nitelendirdi.
Daha önce Trump, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya’nın tutumunu anlayışla karşıladığını dile getirmişti. Putin’in onunla iletişime hazır olduğunu bildiğini ama Beyaz Saray’a dönmeden bu yapmanın kabul edilemez olduğunu savunan Trump, Rusya lideriyle görüşme için bir tarih veremeyeceğini belirtmişti.
Ukrayna çatışmasına müzakere yoluyla bir çözüm getirebileceğine dair söz veren Trump, defalarca bu meseleyi bir gün içinde çözebileceğini dile getirmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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