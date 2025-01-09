https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/nufus-politikalari-kurulu-ilk-kez-toplandi-dogum-izninden-genclere-faizsiz-krediye-iste-planlanan-1092504291.html

Nüfus Politikaları Kurulu ilk kez toplandı: Doğum izninden gençlere faizsiz krediye, işte planlanan destekler

Nüfus Politikaları Kurulu ilk kez toplandı: Doğum izninden gençlere faizsiz krediye, işte planlanan destekler

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu’nun ilk toplantısında genç evlilikleri teşvik etmek için maddi destekler, sosyal konut... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T17:08+0300

2025-01-09T17:08+0300

2025-01-09T17:08+0300

türkiye

cevdet yılmaz

nüfus

kreş

sosyal konut

evlilik

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Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu, bugün ilk kez toplandı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısını korumak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini söyledi.Kurulun öncelikli hedefleri arasında, genç çiftlerin evlenmesini teşvik etmek ve aile kurmayı kolaylaştırmak yer alıyor. Bu kapsamda, gençlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı hizmetleri ve ilk evini alanlara öncelik tanıyan sosyal konut programlarının devreye alınması planlanıyor.Yılmaz, “Genç çiftlere maddi yardımlardan, sosyal konut projelerine kadar birçok adımı hayata geçireceğiz” dedi.Doğum i̇zinleri ve kreş hizmetleri yaygınlaşacakÜcretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılırken, doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımları gibi desteklerin kapsamı genişletilecek. Yılmaz, bu projelerin hem çalışan ebeveynleri destekleyeceğini hem de doğurganlık oranlarını artırmada etkili olacağını ifade etti.Kadınlar i̇çin esnek çalışma modelleriKadınların iş ve aile yaşamını dengeleyebilmesi için esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece kadınların, iş hayatı ve aile arasında seçim yapmaya zorlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Finansal zorlukları aşmak için pilot olarak başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinden toplanan kaynaklarla yeni evlenen gençlere faizsiz kredi imkânı sunulacak.2023 yılında 1.51 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük doğurganlık hızına ulaşılması, nüfus yenileme seviyesinin altına düşüldüğünü gösterdi. Nüfus Politikaları Kurulu, bu seviyeyi yeniden 2.1’in üzerine çıkarmak için gerekli eylem planlarını hayata geçirecek.Nüfus Politikaları Kurulu’nun temel görevleri arasında, doğurganlık oranlarının düşüşüne neden olan faktörleri incelemek ve bu sorunları ortadan kaldıracak tedbirler geliştirmek bulunuyor. Kurul ayrıca, aile yapısını koruyacak politikalar için uzun vadeli stratejiler oluşturmayı hedefliyor.

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cevdet yılmaz, nüfus, kreş, sosyal konut, evlilik