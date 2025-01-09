https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/natodaki-savunma-harcamasi-tartismasi-buyuyor-scholzdan-trumpa-tepki-1092512096.html

NATO’daki savunma harcaması tartışması büyüyor: Scholz’dan Trump’a tepki

NATO’daki savunma harcaması tartışması büyüyor: Scholz’dan Trump’a tepki

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T21:01+0300

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abd

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donald trump

olaf scholz

tepki

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, GSYH'lerinin yüzde 5'inin yılda yaklaşık 200 milyar euro gibi büyük bir miktara tekabül ettiğine dikkati çekerek Trump'ın, NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarması çağrısına karşı çıktı.Scholz, Almanya bütçesinin şu an 490 milyar euro civarında olduğunu belirterek, "Bu çok büyük bir para. Bu yılda 150 milyar tasarruf yapmanız ya da 150 milyar borç almanız, ya da her ikisinin bir karışımını yapmanız gerektiği anlamına geliyor. İşte bu yüzden NATO'nun uzun zamandan beri üzerinde mutabık kaldığı şekilde devam etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.Almanya'nın güvenlik için daha fazlasını yapması konusunda hiçbir şüpheleri olmadığını belirten Scholz, kendi iktidarları döneminde 40 milyardan az olan savunma harcamalarını 80 milyar düzeyine çıkardıklarını hatırlattı.Scholz, "Ayrıca bunu gelecek için ve uzun vadede güvence altına almamız gerekecek. Bu geçmişe kıyasla gerçekten büyük bir değişim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/almanya-basbakani-scholzdan-donald-trumpa-tepki-sinirlar-zorladegistirilemez-1092469952.html

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