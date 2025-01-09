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Medvedev, Trump’ın Ukrayna krizini çözüme kavuşturabileceğine inanmıyor: ‘Tamamen gerçek dışı’
Medvedev, Trump’ın Ukrayna krizini çözüme kavuşturabileceğine inanmıyor: ‘Tamamen gerçek dışı’
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasının çözümünde hızlı bir başarı sergilemesinin oldukça... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:36+0300
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dünya
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, seçim zaferi kesinleştikten sonra ilk brifinginde Ukrayna’daki savaşı altı ay içinde bitireceğine söz veren Donald Trump’ın Kanada ve Grönland ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.Medvedev, bu konuda şu ifadeleri kullandı:Bu nedenle Trump’ın kendine özgü bir siyasi coğrafya yaratarak “dünyayı değiştirmeye” karar verdiğini belirten Medvedev, Trump’ın tüm fikirlerinin tamamen projeksiyonist ve gerçek dışı olduğunu kaydetti.Trump’ın Kanada, Grönland ve Meksika Körfezi’ne ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/meksika-korfezinin-adini-degistirmek-isteyen-trumpa-karsi-teklif-kuzey-amerikanin-adini-1092483509.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, ukrayna, kanada, grönland
rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, ukrayna, kanada, grönland

Medvedev, Trump’ın Ukrayna krizini çözüme kavuşturabileceğine inanmıyor: ‘Tamamen gerçek dışı’

10:36 09.01.2025 (güncellendi: 10:53 09.01.2025)
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasının çözümünde hızlı bir başarı sergilemesinin oldukça şüphe uyandırdığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, seçim zaferi kesinleştikten sonra ilk brifinginde Ukrayna’daki savaşı altı ay içinde bitireceğine söz veren Donald Trump’ın Kanada ve Grönland ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.
Medvedev, bu konuda şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna çatışmasının çözümünde hızlı başarılar elde edilmesi oldukça şüphe uyandırıyor. ABD ekonomisi kendi yavaş hayatını yaşıyor ve göçmenlerle mücadele bile büyük zaferler vaat etmiyor.
Bu nedenle Trump’ın kendine özgü bir siyasi coğrafya yaratarak “dünyayı değiştirmeye” karar verdiğini belirten Medvedev, Trump’ın tüm fikirlerinin tamamen projeksiyonist ve gerçek dışı olduğunu kaydetti.
Trump’ın Kanada, Grönland ve Meksika Körfezi’ne ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Böylece Trump, henüz ABD'nin yeni başkanı olmadan birkaç önemli sanal zafer kazanmış oldu. En önemlisi de kozmik ölçekte ve … kozmik aptallıkta kendi gündemini oluşturdu.
Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif: Kuzey Amerika'nın adını değiştirelim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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