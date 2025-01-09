https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/medvedev-trumpin-ukrayna-krizini-cozume-kavusturabilecegine-inanmiyor-tamamen-gercek-disi-1092486411.html

Medvedev, Trump’ın Ukrayna krizini çözüme kavuşturabileceğine inanmıyor: ‘Tamamen gerçek dışı’

Medvedev, Trump’ın Ukrayna krizini çözüme kavuşturabileceğine inanmıyor: ‘Tamamen gerçek dışı’

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasının çözümünde hızlı bir başarı sergilemesinin oldukça... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:36+0300

2025-01-09T10:36+0300

2025-01-09T10:53+0300

dünya

rusya

dmitriy medvedev

abd

donald trump

ukrayna

kanada

grönland

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, seçim zaferi kesinleştikten sonra ilk brifinginde Ukrayna’daki savaşı altı ay içinde bitireceğine söz veren Donald Trump’ın Kanada ve Grönland ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.Medvedev, bu konuda şu ifadeleri kullandı:Bu nedenle Trump’ın kendine özgü bir siyasi coğrafya yaratarak “dünyayı değiştirmeye” karar verdiğini belirten Medvedev, Trump’ın tüm fikirlerinin tamamen projeksiyonist ve gerçek dışı olduğunu kaydetti.Trump’ın Kanada, Grönland ve Meksika Körfezi’ne ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/meksika-korfezinin-adini-degistirmek-isteyen-trumpa-karsi-teklif-kuzey-amerikanin-adini-1092483509.html

rusya

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Sputnik Türkiye

rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, ukrayna, kanada, grönland