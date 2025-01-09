https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-yangin-felaketi-ile-cehennemi-yasiyor-hollywooda-tahliye-emri-verildi-paris-hiltonun-evi-kul-1092479417.html

ABD yangın felaketi ile cehennemi yaşıyor: Hollywood’a tahliye emri verildi, Paris Hilton’un evi kül oldu

ABD yangın felaketi ile cehennemi yaşıyor: Hollywood’a tahliye emri verildi, Paris Hilton’un evi kül oldu

Sputnik Türkiye

California’daki orman yangınları en az beş kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kontrol altına alınamayan alevler, Hollywood bölgesinde tahliye emrine yol... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:03+0300

2025-01-09T08:03+0300

2025-01-09T08:03+0300

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yangın helikopteri

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Ünlü isimlerden Paris Hilton, Malibu’daki evinin yangında tamamen yandığını duyurdu. Hilton, Instagram’da evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir video paylaşarak ailesiyle bu evde yaşadığı anıları hatırladı.Hilton, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:Binlerce dönüm alan küle döndüOrman yangınları, şu ana kadar binlerce dönümlük alanı yok etti. Evler, iş yerleri ve doğal yaşam zarar gördü. Yangınlarda en az beş kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın söndürme ekipleri, sıcak hava ve şiddetli rüzgarların etkisiyle kontrol altına alma çabalarını sürdürse de alevlerin yayılması devam ediyor.Yangınlara karşı mücadele sürüyorYetkililer, Los Angeles bölgesinde acil durum ilan edildiğini ve yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Tahliye edilen bölgelerde yaşayanların güvenli alanlara taşındığı, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin aralıksız çalıştığı bildirildi.

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paris hilton, malibu, los angeles, hollywood, abd, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi