https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-yangin-felaketi-ile-cehennemi-yasiyor-hollywooda-tahliye-emri-verildi-paris-hiltonun-evi-kul-1092479417.html
ABD yangın felaketi ile cehennemi yaşıyor: Hollywood’a tahliye emri verildi, Paris Hilton’un evi kül oldu
ABD yangın felaketi ile cehennemi yaşıyor: Hollywood’a tahliye emri verildi, Paris Hilton’un evi kül oldu
Sputnik Türkiye
California’daki orman yangınları en az beş kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kontrol altına alınamayan alevler, Hollywood bölgesinde tahliye emrine yol... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T08:03+0300
2025-01-09T08:03+0300
2025-01-09T08:03+0300
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Ünlü isimlerden Paris Hilton, Malibu’daki evinin yangında tamamen yandığını duyurdu. Hilton, Instagram’da evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir video paylaşarak ailesiyle bu evde yaşadığı anıları hatırladı.Hilton, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:Binlerce dönüm alan küle döndüOrman yangınları, şu ana kadar binlerce dönümlük alanı yok etti. Evler, iş yerleri ve doğal yaşam zarar gördü. Yangınlarda en az beş kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın söndürme ekipleri, sıcak hava ve şiddetli rüzgarların etkisiyle kontrol altına alma çabalarını sürdürse de alevlerin yayılması devam ediyor.Yangınlara karşı mücadele sürüyorYetkililer, Los Angeles bölgesinde acil durum ilan edildiğini ve yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Tahliye edilen bölgelerde yaşayanların güvenli alanlara taşındığı, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin aralıksız çalıştığı bildirildi.
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paris hilton, malibu, los angeles, hollywood, abd, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
paris hilton, malibu, los angeles, hollywood, abd, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
ABD yangın felaketi ile cehennemi yaşıyor: Hollywood’a tahliye emri verildi, Paris Hilton’un evi kül oldu
California’daki orman yangınları en az beş kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kontrol altına alınamayan alevler, Hollywood bölgesinde tahliye emrine yol açarken Paris Hilton’un Malibu’daki evi de yandı. Binlerce dönümlük alan küle döndü, çok sayıda ev ve iş yeri yok oldu. İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler…
Ünlü isimlerden Paris Hilton, Malibu’daki evinin yangında tamamen yandığını duyurdu. Hilton, Instagram’da evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir video paylaşarak ailesiyle bu evde yaşadığı anıları hatırladı.
Hilton, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
“Bu ev, çok sayıda değerli anıyı biriktirdiğimiz yerdi. Oğlum Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve bir ömür boyu hatırlayacağımız anılar biriktirdiğimiz bir yuva oldu. Evimizi kaybetmek üzücü, ancak ailemin güvende olması beni minnettar kılıyor. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelerle birlikte.”
Binlerce dönüm alan küle döndü
Orman yangınları, şu ana kadar binlerce dönümlük alanı yok etti. Evler, iş yerleri ve doğal yaşam zarar gördü. Yangınlarda en az beş kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın söndürme ekipleri, sıcak hava ve şiddetli rüzgarların etkisiyle kontrol altına alma çabalarını sürdürse de alevlerin yayılması devam ediyor.
Yangınlara karşı mücadele sürüyor
Yetkililer, Los Angeles bölgesinde acil durum ilan edildiğini ve yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Tahliye edilen bölgelerde yaşayanların güvenli alanlara taşındığı, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin aralıksız çalıştığı bildirildi.