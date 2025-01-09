https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angeles-itfaiyesinden-yangina-kadin-cantali-mudahale-1092506772.html

Los Angeles itfaiyesinden yangına 'kadın çantalı' müdahale

Los Angeles itfaiyesinden yangına 'kadın çantalı' müdahale

Sputnik Türkiye

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar giderek büyüyor. Kontrol altına alınamayan yangında sosyal medya kullanıcıları bir muhabirin haber sunarken 'fit... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T17:44+0300

2025-01-09T17:44+0300

2025-01-09T17:57+0300

dünya

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Los Angeles'ta şimdiye kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarında birçok konut kül oluyor. Kontrol altına alınamayan yangında binlerce dönümlük arazi yok olurken yangın maliyetinin 57 milyar doları geçtiği söyleniyor. Orman yangınını kontrol altına alınamayan Los Angeles'ta ilginç görüntüler karşımıza çıkıyor. İtfaiyeciler kadın çantasına su doldurup yangın söndürürken bir muhabir dumanların ortasında fit görünmek için montunun arkasına mandal takıyor.Yangın haberi veren muhabirin fit görünmek için taktığı mandal ekrana yansıdıOrman yangının merkezi olan Pasific Palisades'te bulunan ABC News muhabiri David Muir, canlı yayında çekim yaparken üzerine giydiği alevden koruyucu ceketinin arkasını 'daha fit görünmek için' mandalla sıkıştırdığı görüldü. Olay yerinde haber sunarken "Arkamda gördüğünüz gibi" diyerek yangını işaret eden muhabirin ceketinin arkasındaki mandal sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için kadın çantasıyla su taşıdıSosyal medyada bir diğer gündem ise Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın küçük bir alanda çıkan yangını söndürmek için ilginç bir yol izlemesi oldu. İtfaiye arabasından bir kadın çantasına dökülen su, alevleri söndürmek için kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angelesin-yangin-felaketi-yasayan-bolgesindeki-bazi-hidrantlarda-su-olmadigi-aciklandi-1092490048.html

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