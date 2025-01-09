https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kurtlar-vadisi-dizisindeki-laz-ziyaya-benzeyen-80-yasindaki-italyan-kadin-sosyal-medyada-fenomen-1092493389.html

Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya’ya benzeyen 80 yaşındaki İtalyan kadın sosyal medyada fenomen oldu

Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya’ya benzeyen 80 yaşındaki İtalyan kadın sosyal medyada fenomen oldu

Sputnik Türkiye

Kurtlar Vadisi’nin efsane karakterlerinden Laz Ziya’ya olan benzerliğiyle dikkat çeken 80 yaşındaki İtalyan kadın, sosyal medyada gündem yarattı. Usta oyuncu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T13:42+0300

2025-01-09T13:42+0300

2025-01-09T13:43+0300

kurtlar vadisi

viral

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

yaşam

dizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092495433_0:0:241:136_1920x0_80_0_0_e4edbe5286093361149771813288ddd9.png

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya karakterine hayat veren usta oyuncu İstemi Betil, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Son günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video ise Laz Ziya hayranlarını şaşırttı.80 yaşındaki bir İtalyan kadın, İstemi Betil’in canlandırdığı Laz Ziya karakterine olan inanılmaz benzerliğiyle kısa sürede viral oldu. Daha önce sarhoş olduğu bir video ile dikkat çeken kadın, bu benzerliği fark eden takipçileri için Laz Ziya’yı taklit ettiği yeni videolar çekmeye başladı.Sosyal medyada büyük i̇lgiİtalyan kadının paylaşımları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, kadının Laz Ziya’ya olan benzerliğini “inanılmaz” olarak yorumlarken, paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum aldı.İstemi Betil’in kızından övgü dolu yorumEfsane karaktere hayat veren usta oyuncu İstemi Betil’in kızı Senem Betil, sosyal medyadaki bu dikkat çeken görüntülere kayıtsız kalmadı. Kadına övgü dolu bir yorum yaparak şunları söyledi:Laz Ziya’nın mirası devam ediyorLaz Ziya karakteri, hem dizinin hayranları hem de Türk televizyon tarihi için bir ikon haline gelmiş durumda. Usta oyuncu İstemi Betil’in unutulmaz performansı, bu benzerlik sayesinde yeniden gündeme taşındı. Sosyal medya kullanıcıları, “Laz Ziya bir fenomen olmaya devam ediyor” diyerek duruma esprili bir şekilde yaklaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kariyer-de-yaparim-sarma-da-dunyaca-unlu-model-bella-hadid-evde-yaprak-sarmasi-yaptigi-paylasimiyla-1092492526.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurtlar vadisi, viral, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, dizi