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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya’ya benzeyen 80 yaşındaki İtalyan kadın sosyal medyada fenomen oldu
Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya’ya benzeyen 80 yaşındaki İtalyan kadın sosyal medyada fenomen oldu
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi’nin efsane karakterlerinden Laz Ziya’ya olan benzerliğiyle dikkat çeken 80 yaşındaki İtalyan kadın, sosyal medyada gündem yarattı. Usta oyuncu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T13:42+0300
2025-01-09T13:43+0300
kurtlar vadisi
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Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya karakterine hayat veren usta oyuncu İstemi Betil, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Son günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video ise Laz Ziya hayranlarını şaşırttı.80 yaşındaki bir İtalyan kadın, İstemi Betil’in canlandırdığı Laz Ziya karakterine olan inanılmaz benzerliğiyle kısa sürede viral oldu. Daha önce sarhoş olduğu bir video ile dikkat çeken kadın, bu benzerliği fark eden takipçileri için Laz Ziya’yı taklit ettiği yeni videolar çekmeye başladı.Sosyal medyada büyük i̇lgiİtalyan kadının paylaşımları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, kadının Laz Ziya’ya olan benzerliğini “inanılmaz” olarak yorumlarken, paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum aldı.İstemi Betil’in kızından övgü dolu yorumEfsane karaktere hayat veren usta oyuncu İstemi Betil’in kızı Senem Betil, sosyal medyadaki bu dikkat çeken görüntülere kayıtsız kalmadı. Kadına övgü dolu bir yorum yaparak şunları söyledi:Laz Ziya’nın mirası devam ediyorLaz Ziya karakteri, hem dizinin hayranları hem de Türk televizyon tarihi için bir ikon haline gelmiş durumda. Usta oyuncu İstemi Betil’in unutulmaz performansı, bu benzerlik sayesinde yeniden gündeme taşındı. Sosyal medya kullanıcıları, “Laz Ziya bir fenomen olmaya devam ediyor” diyerek duruma esprili bir şekilde yaklaştı.
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kurtlar vadisi, viral, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, dizi
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya’ya benzeyen 80 yaşındaki İtalyan kadın sosyal medyada fenomen oldu

13:42 09.01.2025 (güncellendi: 13:43 09.01.2025)
© FotoğrafLaz Ziya
Laz Ziya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf
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Kurtlar Vadisi’nin efsane karakterlerinden Laz Ziya’ya olan benzerliğiyle dikkat çeken 80 yaşındaki İtalyan kadın, sosyal medyada gündem yarattı. Usta oyuncu İstemi Betil’in kızı Senem Betil’in kadına yaptığı yorum ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya karakterine hayat veren usta oyuncu İstemi Betil, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Son günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video ise Laz Ziya hayranlarını şaşırttı.
80 yaşındaki bir İtalyan kadın, İstemi Betil’in canlandırdığı Laz Ziya karakterine olan inanılmaz benzerliğiyle kısa sürede viral oldu. Daha önce sarhoş olduğu bir video ile dikkat çeken kadın, bu benzerliği fark eden takipçileri için Laz Ziya’yı taklit ettiği yeni videolar çekmeye başladı.

Sosyal medyada büyük i̇lgi

İtalyan kadının paylaşımları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, kadının Laz Ziya’ya olan benzerliğini “inanılmaz” olarak yorumlarken, paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum aldı.

İstemi Betil’in kızından övgü dolu yorum

Efsane karaktere hayat veren usta oyuncu İstemi Betil’in kızı Senem Betil, sosyal medyadaki bu dikkat çeken görüntülere kayıtsız kalmadı. Kadına övgü dolu bir yorum yaparak şunları söyledi:
“Yaaa, aşırı tatlı olmuş. Babama en benzeyen ve en iyi yapan kişi diyebilirim. Çok duygulandım. Güzel insanlar sevgiler, selamlar.”

Laz Ziya’nın mirası devam ediyor

Laz Ziya karakteri, hem dizinin hayranları hem de Türk televizyon tarihi için bir ikon haline gelmiş durumda. Usta oyuncu İstemi Betil’in unutulmaz performansı, bu benzerlik sayesinde yeniden gündeme taşındı. Sosyal medya kullanıcıları, “Laz Ziya bir fenomen olmaya devam ediyor” diyerek duruma esprili bir şekilde yaklaştı.
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