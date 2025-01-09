https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kariyer-de-yaparim-sarma-da-dunyaca-unlu-model-bella-hadid-evde-yaprak-sarmasi-yaptigi-paylasimiyla-1092492526.html

'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı

'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları takipçileriyle paylaşırken, yaprak... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T13:13+0300

2025-01-09T13:13+0300

2025-01-09T13:13+0300

dünya

bella hadid

kapadokya

sarma

viral

sosyal medya

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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları sosyal medyasında paylaştı. Paylaştığı fotoğraflardan birinde yaprak sarması yaparken çekilen fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.Paylaşıma Türk takipçilerinden yorumlar yağdıBella Hadid’in paylaşımının ardından birçok Türk kullanıcı yorum yapmaya başladı:Bella Hadid'in bu doğal ve samimi anları, sosyal medyada yoğun bir beğeni alırken, yaprak sarması fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.Daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş, baklava ve dönere övgüler yağdırmıştıBella Hadid, daha önce ünlü bir markanın çekimi için Kapadokya’ya gelmiş, yine paylaşımlarında Türkiye ve Türk yemeklerinde övgüde bulunmuştu. Baklava, çay ve et döner yediği fotoğrafları paylaşan Hadid paylaşımlarının birinde “Bugünkü şanslı konumum. Seni seviyorum Türkiye. Muhteşem insanlarla böyle yerleri keşfedebildiğim için minnettarım.” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-sosyal-medyada-hangi-yiyecek-ve-icecekler-viral-oldu-1091241379.html

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