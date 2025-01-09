https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kariyer-de-yaparim-sarma-da-dunyaca-unlu-model-bella-hadid-evde-yaprak-sarmasi-yaptigi-paylasimiyla-1092492526.html
'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı
'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları takipçileriyle paylaşırken, yaprak... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T13:13+0300
2025-01-09T13:13+0300
2025-01-09T13:13+0300
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları sosyal medyasında paylaştı. Paylaştığı fotoğraflardan birinde yaprak sarması yaparken çekilen fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.Paylaşıma Türk takipçilerinden yorumlar yağdıBella Hadid’in paylaşımının ardından birçok Türk kullanıcı yorum yapmaya başladı:Bella Hadid'in bu doğal ve samimi anları, sosyal medyada yoğun bir beğeni alırken, yaprak sarması fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.Daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş, baklava ve dönere övgüler yağdırmıştıBella Hadid, daha önce ünlü bir markanın çekimi için Kapadokya’ya gelmiş, yine paylaşımlarında Türkiye ve Türk yemeklerinde övgüde bulunmuştu. Baklava, çay ve et döner yediği fotoğrafları paylaşan Hadid paylaşımlarının birinde “Bugünkü şanslı konumum. Seni seviyorum Türkiye. Muhteşem insanlarla böyle yerleri keşfedebildiğim için minnettarım.” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-sosyal-medyada-hangi-yiyecek-ve-icecekler-viral-oldu-1091241379.html
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'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları takipçileriyle paylaşırken, yaprak sarması yaptığı fotoğrafıyla dikkat çekti. Samimi anları hayranlarından tam not aldı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları sosyal medyasında paylaştı. Paylaştığı fotoğraflardan birinde yaprak sarması yaparken çekilen fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.
Paylaşıma Türk takipçilerinden yorumlar yağdı
Bella Hadid’in paylaşımının ardından birçok Türk kullanıcı yorum yapmaya başladı:
“Yaprak sarması mı? Türk mutfağına hoşgeldiniz!”
“Bella Hadid yaprak sarması mı yiyor ben mi yanlış görüyorum?”
“Canım inşallah bir gün birlikte de sarma sararız.”
Bella Hadid'in bu doğal ve samimi anları, sosyal medyada yoğun bir beğeni alırken, yaprak sarması fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.
Daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş, baklava ve dönere övgüler yağdırmıştı
Bella Hadid, daha önce ünlü bir markanın çekimi için Kapadokya’ya gelmiş, yine paylaşımlarında Türkiye ve Türk yemeklerinde övgüde bulunmuştu. Baklava, çay ve et döner yediği fotoğrafları paylaşan Hadid paylaşımlarının birinde “Bugünkü şanslı konumum. Seni seviyorum Türkiye. Muhteşem insanlarla böyle yerleri keşfedebildiğim için minnettarım.” demişti.