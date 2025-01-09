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'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı
'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları takipçileriyle paylaşırken, yaprak... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T13:13+0300
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları sosyal medyasında paylaştı. Paylaştığı fotoğraflardan birinde yaprak sarması yaparken çekilen fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.Paylaşıma Türk takipçilerinden yorumlar yağdıBella Hadid’in paylaşımının ardından birçok Türk kullanıcı yorum yapmaya başladı:Bella Hadid'in bu doğal ve samimi anları, sosyal medyada yoğun bir beğeni alırken, yaprak sarması fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.Daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş, baklava ve dönere övgüler yağdırmıştıBella Hadid, daha önce ünlü bir markanın çekimi için Kapadokya’ya gelmiş, yine paylaşımlarında Türkiye ve Türk yemeklerinde övgüde bulunmuştu. Baklava, çay ve et döner yediği fotoğrafları paylaşan Hadid paylaşımlarının birinde “Bugünkü şanslı konumum. Seni seviyorum Türkiye. Muhteşem insanlarla böyle yerleri keşfedebildiğim için minnettarım.” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-sosyal-medyada-hangi-yiyecek-ve-icecekler-viral-oldu-1091241379.html
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bella hadid, bella hadid yaprak sarması, bella hadid türk yemekleri, bella hadid sosyal medya paylaşımı, yaprak sarması yapan ünlüler, türk mutfağı yaprak sarması, bella hadid türk mutfağı, bella hadid baklava paylaşımı, bella hadid döner, bella hadid türkiye ziyareti, bella hadid kapadokya, bella hadid 2024 paylaşımı, yaprak sarması sosyal medya, ünlüler ve türk mutfağı, bella hadid instagram, bella hadid yemek paylaşımı, yaprak sarması yapan bella hadid, bella hadid'in en çok konuşulan paylaşımı, bella hadid

'Kariyer de yaparım sarma da': Dünyaca ünlü model Bella Hadid evde yaprak sarması yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı

13:13 09.01.2025
© AP Photo / Brynn AndersonBella Hadid
Bella Hadid - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Brynn Anderson
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları takipçileriyle paylaşırken, yaprak sarması yaptığı fotoğrafıyla dikkat çekti. Samimi anları hayranlarından tam not aldı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Hadid, 2024 yılına veda ettiği anları sosyal medyasında paylaştı. Paylaştığı fotoğraflardan birinde yaprak sarması yaparken çekilen fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.
© FotoğrafBella Hadid'in sarma sardığı görüntüler
Bella Hadid'in sarma sardığı görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf

Paylaşıma Türk takipçilerinden yorumlar yağdı

Bella Hadid’in paylaşımının ardından birçok Türk kullanıcı yorum yapmaya başladı:
“Yaprak sarması mı? Türk mutfağına hoşgeldiniz!”
“Bella Hadid yaprak sarması mı yiyor ben mi yanlış görüyorum?”
“Canım inşallah bir gün birlikte de sarma sararız.”
Bella Hadid'in bu doğal ve samimi anları, sosyal medyada yoğun bir beğeni alırken, yaprak sarması fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.

Daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş, baklava ve dönere övgüler yağdırmıştı

Bella Hadid, daha önce ünlü bir markanın çekimi için Kapadokya’ya gelmiş, yine paylaşımlarında Türkiye ve Türk yemeklerinde övgüde bulunmuştu. Baklava, çay ve et döner yediği fotoğrafları paylaşan Hadid paylaşımlarının birinde “Bugünkü şanslı konumum. Seni seviyorum Türkiye. Muhteşem insanlarla böyle yerleri keşfedebildiğim için minnettarım.” demişti.
© Fotoğrafbella hadid döner
bella hadid döner - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf
© FotoğrafBella Hadid baklava
Bella Hadid baklava - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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