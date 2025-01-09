'Ukrayna saflarında savaşan bir İngiliz paralı asker İHA'yla öldürüldü'
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
© AP Photo / Frank Augstein
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor.
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusu için savaşan bir İngiliz paralı askerin Rus İHA'sıyla öldürüldüğü belirtildi.
İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Ukrayna ordusu saflarında görev yapan bir İngiliz paralı asker daha Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Haberde, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine dahil olan İngiliz ordusunun eski bir askeri, Zaporojye Bölgesi'nin güneyinde İHA'yla öldürüldü" ifadelerine yer verildi.
Etkisiz hale getirilen paralı askerin 34 yaşındaki Jake Woddington olduğunu aktaran gazete, şahsın bir yılı aşkın süredir uluslararası lejyonda yer aldığını, Ukrayna'ya gitmeden önce Kraliyet Ordusu Alayı 2. Taburu'nda görev yaptığını kaydetti.
Telegraph, Woddington'un Rusça konuştuğunu ve Ukraynaca konuşmaları anladığını da aktardı.
Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.
İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Ukrayna ordusu saflarında görev yapan bir İngiliz paralı asker daha Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Haberde, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine dahil olan İngiliz ordusunun eski bir askeri, Zaporojye Bölgesi'nin güneyinde İHA'yla öldürüldü" ifadelerine yer verildi.
Etkisiz hale getirilen paralı askerin 34 yaşındaki Jake Woddington olduğunu aktaran gazete, şahsın bir yılı aşkın süredir uluslararası lejyonda yer aldığını, Ukrayna'ya gitmeden önce Kraliyet Ordusu Alayı 2. Taburu'nda görev yaptığını kaydetti.
Telegraph, Woddington'un Rusça konuştuğunu ve Ukraynaca konuşmaları anladığını da aktardı.
Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.