https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ukrayna-saflarinda-savasan-bir-ingiliz-parali-asker-ihayla-olduruldu-1092491564.html

'Ukrayna saflarında savaşan bir İngiliz paralı asker İHA'yla öldürüldü'

'Ukrayna saflarında savaşan bir İngiliz paralı asker İHA'yla öldürüldü'

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:54+0300

2025-01-09T12:54+0300

2025-01-09T12:54+0300

ukrayna krizi

ukrayna

donbass

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rusya silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

zaporojye

zaporojye bölgesi

paralı asker

rus ordusu

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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusu için savaşan bir İngiliz paralı askerin Rus İHA'sıyla öldürüldüğü belirtildi.İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Ukrayna ordusu saflarında görev yapan bir İngiliz paralı asker daha Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.Haberde, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine dahil olan İngiliz ordusunun eski bir askeri, Zaporojye Bölgesi'nin güneyinde İHA'yla öldürüldü" ifadelerine yer verildi.Etkisiz hale getirilen paralı askerin 34 yaşındaki Jake Woddington olduğunu aktaran gazete, şahsın bir yılı aşkın süredir uluslararası lejyonda yer aldığını, Ukrayna'ya gitmeden önce Kraliyet Ordusu Alayı 2. Taburu'nda görev yaptığını kaydetti.Telegraph, Woddington'un Rusça konuştuğunu ve Ukraynaca konuşmaları anladığını da aktardı.Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/israil-ordusu-suriyede-bir-askeri-havaalanina-saldirdi-1092484266.html

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