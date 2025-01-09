https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-zam-yapilacak-mi-bakan-uraloglundan-yanit-1092488163.html

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yanıt

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yanıt

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir yayında, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T11:31+0300

2025-01-09T11:31+0300

2025-01-09T11:31+0300

ekonomi

köprü

otoyol

ücret

zam

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. "Bir hesap modelimiz var, çalışma yapıyoruz." diyen Uraloğlu, kararın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.Bakan Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşımaya zam talebiyle ilgili soruya ise "Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1092484504.html

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köprü, otoyol, ücret, zam