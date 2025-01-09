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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yanıt
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yanıt
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir yayında, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:31+0300
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ekonomi
köprü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. "Bir hesap modelimiz var, çalışma yapıyoruz." diyen Uraloğlu, kararın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.Bakan Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşımaya zam talebiyle ilgili soruya ise "Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor" yanıtını verdi.
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köprü, otoyol, ücret, zam
köprü, otoyol, ücret, zam

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yanıt

11:31 09.01.2025
© AAOtoyol geçiş
Otoyol geçiş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir yayında, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. "Bir hesap modelimiz var, çalışma yapıyoruz." diyen Uraloğlu, kararın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşımaya zam talebiyle ilgili soruya ise "Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor" yanıtını verdi.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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