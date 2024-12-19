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Bir dokunuldu bin ah geldi: 'Bu şehirde yaşamayı çekilmez haline getiren ne' sorusuna İstanbullulardan 3 yanıt
Bir dokunuldu bin ah geldi: 'Bu şehirde yaşamayı çekilmez haline getiren ne' sorusuna İstanbullulardan 3 yanıt
Sputnik Türkiye
İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporu, vatandaşların şehrin en önemli sorunlarını ortaya koydu. Trafik (yüzde... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T08:25+0300
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türkiye
istanbul
dert
sorun
mülteci sorunu
sığınmacı
rapor
istanbul planlama ajansı (ipa)
ekonomi
trafik
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İstanbul Planlama Ajansı, Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporunu yayımladı. Rapor, 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplamda bin 100 kişiyle yapılan telefon görüşmelerine dayandırıldı. Vatandaşların şehirle ilgili öncelikli sorunlarını gözler önüne seren araştırma, çarpıcı sonuçlar içeriyor.Ekonomi evlerde birinci gündem maddesiAraştırmaya katılan İstanbulluların yüzde 64,8’i, evdeki en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu ifade etti. Özellikle kiracıların ekonomik sorunlarla mücadele ettiği dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 11,6’sı, geçtiğimiz ay kira bedelini ödeyemediğini belirtti.Şehrin en büyük sorunlarıRapor, İstanbulluların şehirde en çok şikayet ettiği üç temel sorunu da ortaya koydu:Kira krizi ve ekonomik sıkıntılarRaporda dikkat çeken bir diğer veri, kira ödeme güçlüğü çeken vatandaşların oranı oldu. Kiracıların yüzde 11,6’sı, geçtiğimiz ay kira ödemelerini yapamadığını ifade ederken, yükselen kira fiyatlarının ekonomik sıkıntıları daha da artırdığı görüldü.Trafik ve sığınmacılar en çok şikayet edilen konular arasındaİstanbulluların yüzde 60,4’ü, trafiğin şehrin en büyük sorunu olduğunu belirtirken, sığınmacılar konusu da yüzde 44 oranıyla öne çıktı. Vatandaşlar, bu sorunlara yönelik daha etkin çözümler beklediklerini dile getirdi.Raporun öne çıkan diğer verileri
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istanbul, dert, sorun, mülteci sorunu, sığınmacı, rapor, istanbul planlama ajansı (ipa), ekonomi, trafik
istanbul, dert, sorun, mülteci sorunu, sığınmacı, rapor, istanbul planlama ajansı (ipa), ekonomi, trafik

Bir dokunuldu bin ah geldi: 'Bu şehirde yaşamayı çekilmez haline getiren ne' sorusuna İstanbullulardan 3 yanıt

08:25 19.12.2024
© twitter.com/antonastreyUzaydan İstanbul Boğazı
Uzaydan İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© twitter.com/antonastrey
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İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporu, vatandaşların şehrin en önemli sorunlarını ortaya koydu. Trafik (yüzde 60,4), ekonomik zorluklar (yüzde 55) ve sığınmacılar (yüzde 44) İstanbulluların en çok şikayet ettiği konular olarak öne çıktı. İşte rapordan dikkat çekici detaylar...
İstanbul Planlama Ajansı, Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporunu yayımladı. Rapor, 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplamda bin 100 kişiyle yapılan telefon görüşmelerine dayandırıldı. Vatandaşların şehirle ilgili öncelikli sorunlarını gözler önüne seren araştırma, çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Ekonomi evlerde birinci gündem maddesi

Araştırmaya katılan İstanbulluların yüzde 64,8’i, evdeki en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu ifade etti. Özellikle kiracıların ekonomik sorunlarla mücadele ettiği dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 11,6’sı, geçtiğimiz ay kira bedelini ödeyemediğini belirtti.

Şehrin en büyük sorunları

Rapor, İstanbulluların şehirde en çok şikayet ettiği üç temel sorunu da ortaya koydu:
1.
Trafik (yüzde 60,4): İstanbul’un kronikleşen trafik sorunu, katılımcıların en büyük şikayeti oldu.
2.
Ekonomik Zorluklar (yüzde 55): Yüksek yaşam maliyetleri ve geçim sıkıntıları, ikinci sırada yer aldı.
3.
Sığınmacılar (yüzde 44): Şehirdeki sığınmacı sayısı ve entegrasyon sorunları, vatandaşların önemli bir bölümü tarafından dile getirildi.

Kira krizi ve ekonomik sıkıntılar

Raporda dikkat çeken bir diğer veri, kira ödeme güçlüğü çeken vatandaşların oranı oldu. Kiracıların yüzde 11,6’sı, geçtiğimiz ay kira ödemelerini yapamadığını ifade ederken, yükselen kira fiyatlarının ekonomik sıkıntıları daha da artırdığı görüldü.

Trafik ve sığınmacılar en çok şikayet edilen konular arasında

İstanbulluların yüzde 60,4’ü, trafiğin şehrin en büyük sorunu olduğunu belirtirken, sığınmacılar konusu da yüzde 44 oranıyla öne çıktı. Vatandaşlar, bu sorunlara yönelik daha etkin çözümler beklediklerini dile getirdi.

Raporun öne çıkan diğer verileri

Ekonomik zorluklar, her yaş grubundan katılımcının ortak kaygısı olarak belirlendi.
Trafik, özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde İstanbulluların en büyük şikayet kaynağı olmaya devam ediyor.
Sığınmacılar, sosyal uyum ve güvenlik konularında endişelere neden oluyor.
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