https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bir-dokunuldu-bin-ah-geldi-bu-sehirde-yasamayi-cekilmez-haline-getiren-ne-sorusuna-istanbullulardan-1091732995.html

Bir dokunuldu bin ah geldi: 'Bu şehirde yaşamayı çekilmez haline getiren ne' sorusuna İstanbullulardan 3 yanıt

Bir dokunuldu bin ah geldi: 'Bu şehirde yaşamayı çekilmez haline getiren ne' sorusuna İstanbullulardan 3 yanıt

Sputnik Türkiye

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporu, vatandaşların şehrin en önemli sorunlarını ortaya koydu. Trafik (yüzde... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T08:25+0300

2024-12-19T08:25+0300

2024-12-19T08:25+0300

türkiye

istanbul

dert

sorun

mülteci sorunu

sığınmacı

rapor

istanbul planlama ajansı (ipa)

ekonomi

trafik

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İstanbul Planlama Ajansı, Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporunu yayımladı. Rapor, 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplamda bin 100 kişiyle yapılan telefon görüşmelerine dayandırıldı. Vatandaşların şehirle ilgili öncelikli sorunlarını gözler önüne seren araştırma, çarpıcı sonuçlar içeriyor.Ekonomi evlerde birinci gündem maddesiAraştırmaya katılan İstanbulluların yüzde 64,8’i, evdeki en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu ifade etti. Özellikle kiracıların ekonomik sorunlarla mücadele ettiği dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 11,6’sı, geçtiğimiz ay kira bedelini ödeyemediğini belirtti.Şehrin en büyük sorunlarıRapor, İstanbulluların şehirde en çok şikayet ettiği üç temel sorunu da ortaya koydu:Kira krizi ve ekonomik sıkıntılarRaporda dikkat çeken bir diğer veri, kira ödeme güçlüğü çeken vatandaşların oranı oldu. Kiracıların yüzde 11,6’sı, geçtiğimiz ay kira ödemelerini yapamadığını ifade ederken, yükselen kira fiyatlarının ekonomik sıkıntıları daha da artırdığı görüldü.Trafik ve sığınmacılar en çok şikayet edilen konular arasındaİstanbulluların yüzde 60,4’ü, trafiğin şehrin en büyük sorunu olduğunu belirtirken, sığınmacılar konusu da yüzde 44 oranıyla öne çıktı. Vatandaşlar, bu sorunlara yönelik daha etkin çözümler beklediklerini dile getirdi.Raporun öne çıkan diğer verileri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/harcama-limiti-tartismasi-restoranlarda-1500-tl-altinda-odeme-yapilamayacak-mi-yeni-donem-basliyor-1091731814.html

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istanbul, dert, sorun, mülteci sorunu, sığınmacı, rapor, istanbul planlama ajansı (ipa), ekonomi, trafik